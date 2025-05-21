【MACコンサルタンツ×M&A総研】承継方法別 株価対策・M&Aセミナー in 名古屋

株式会社M＆A総合研究所

この度、東海エリアの中小企業経営者様を対象に、事業承継と成長戦略をテーマとした無料セミナーを開催いたします。第一部は、株式会社MACコンサルタンツ 代表取締役社長 野村誠氏より「将来、M&Aの可能性があっても知っておきたい、持株会社&グループ経営のメリット」と題し、ご講演を頂戴します。第二部は、株式会社M&A総合研究所 提携本部 会計提携第二部 マネージャー 神野祐輔より、「企業の未来をつなぐ 事業承継・M&Aのポイント」をテーマにお話しいたします。

セミナー終了後には個別相談会の時間を設けております。情報収集の段階でも、M&Aアドバイザーにご相談が可能です。ご関心のある方はぜひご参加ください。

詳細・お申し込みはこちら

https://masouken.com/seminars/153

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セミナー内容

■第一部

株式会社MACコンサルタンツ

代表取締役社長 野村 誠氏

「将来、M&Aの可能性があっても知っておきたい、持株会社&グループ経営のメリット」

○トークテーマ

・将来の事業承継、相続、M&Aに対応する組織再編スキーム

・持株会社を設立する目的・メリット・注意点

・融資も納税も不要で持株会社を設立する方法



■第二部

株式会社M&A総合研究所

提携本部 会計提携第二部 マネージャー 神野 祐輔

「企業の未来をつなぐ 事業承継・M&Aのポイント」

○トークテーマ

・国内のM&A件数の推移と経営者の置かれている状況

・M&Aの進め方

・東海エリアでのM&A成約事例



■個別相談会

セミナー終了後、M&Aや事業承継にご興味がある方や、情報収集を希望される方は、担当のアドバイザーに個別にご相談いただけます。

日時・会場

日時

2025年6月20日（金）

14:00～16:00（13:30開場）

会場

〒450-6421 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12

大名古屋ビルヂング5階 会議室C

登壇者

株式会社MACコンサルタンツ代表取締役社長野村 誠氏

2002年にマック税理士法人（現MACミッドランド税理士法人名古屋本社）に入社。中小企業の経営力強化や事業承継に関する支援に従事。相続税対策のみならず、種類株式・属人的定めなどの会社法（定款）コンサルによる経営権の承継や株式の分散防止対策、民法の特例を活用した生前の遺留分対策、企業価値向上のための組織再編提案、後継者向けの経営塾運営等、事業承継の専門家として年間100社以上の資本戦略・事業承継相談に対応し、課題解決に寄与している。

株式会社M&A総合研究所提携本部 会計提携第二部 マネージャー神野 祐輔

慶応義塾大学を卒業後、住友不動産株式会社にて分譲マンション商品企画・用地取得に従事。多くの中小企業経営者でもある不動産オーナーと接する中で、日本の中小企業の事業承継問題を強く感じ、自身が解決の一助となるべくM&A業界に転身。M&A総合研究所では不動産業、建設業、廃棄物処理業を中心に、幅広い業種を担当。

お申し込み方法

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M&A総合研究所について

会社名：株式会社M&A総合研究所

事業内容：M&A仲介事業

本社：東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階

代表者：代表取締役社長 佐上 峻作

URL：https://masouken.com/

参考

「M&A総合研究所」ではM&Aを分かりやすく解説した記事を公開しております

M&Aとは？：https://masouken.com/M&A(https://masouken.com/M&A)

事業承継とは？：https://ma-s.jp/x/jbk4w

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▼名古屋の事業承継・M&A動向と案件事例解説！仲介会社の選び方や支援策も紹介

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