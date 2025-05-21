ＪＲ貨物 機関車５車両、新旧ドクターイエロー、新幹線８車両がデザインされたフェイスタオル・バスタオル・巻きタオル各種を新発売！
ＪＲ貨物承認済・ＪＲ東日本商品化許諾済・ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済
■【数量限定】ＪＲ貨物 機関車５車両 フェイスタオル 価格 1540円（税込み） ＪＲ貨物承認済
販売ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrf-013/
ご予約開始 ５月２１日（水）～ ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送
素材：綿100% サイズ：約34×80cm
ＪＲ貨物で人気の機関車 レッドベア・桃太郎・金太郎・ブルーサンダー・レッドサンダー （フェイスタオル）
■【数量限定】ＪＲ貨物 機関車５車両 バスタオル 価格 2860円（税込み） ＪＲ貨物承認済
販売ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrf-014/
ご予約開始 ５月２１日（水）～ ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送
素材：綿100% サイズ：約60×120cm
ＪＲ貨物で人気の機関車 レッドベア・桃太郎・金太郎・ブルーサンダー・レッドサンダー （バスタオル）
■【数量限定】922形、923形 ドクターイエロー フェイスタオル 価格 1540円（税込み）
ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済
販売ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrtn-018/
ご予約開始 ５月２１日（水）～ ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送
素材：綿100% サイズ：約34×80cm
922形、923形 ドクターイエロー （フェイスタオル）
■【数量限定】922形、923形 ドクターイエロー バスタオル 価格 2860円（税込み）
ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済
販売ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrtn-019/
ご予約開始 ５月２１日（水）～ ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送
素材：綿100% サイズ：約60×120cm
922形、923形 ドクターイエロー （バスタオル）
■新幹線８車両 巻きタオル（キッズ用） 価格 2497円（税込み）
ＪＲ東日本商品化許諾済・ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済
販売ページ https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10011358/
ご予約開始 ５月２１日（水）～ ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送
素材：綿100% サイズ：約60×120cm
キッズマネキンの身長は約106cm
Ｅ５系・Ｅ６系・Ｅ７系・Ｅ８系・ＡＬＦＡ-Ｘ・Ｎ７００Ｓ・ドクターイエロー・超電導リニアＬ0系
これからの暑くなる季節に必需品のタオル！お好きな鉄道柄で選んでみてはいかがでしょうか？
有限会社アサミズカンパニー 電話：04-7157-3870 FAX：04-7157-3871
メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com