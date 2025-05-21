ＪＲ貨物　機関車５車両、新旧ドクターイエロー、新幹線８車両がデザインされたフェイスタオル・バスタオル・巻きタオル各種を新発売！

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有限会社アサミズカンパニー

ＪＲ貨物承認済・ＪＲ東日本商品化許諾済・ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済

■【数量限定】ＪＲ貨物　機関車５車両　フェイスタオル 価格 1540円（税込み）　ＪＲ貨物承認済


販売ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrf-013/


ご予約開始 ５月２１日（水）～　 ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送


素材：綿100%　サイズ：約34×80cm



ＪＲ貨物で人気の機関車　レッドベア・桃太郎・金太郎・ブルーサンダー・レッドサンダー　（フェイスタオル）

■【数量限定】ＪＲ貨物　機関車５車両　バスタオル　　価格 2860円（税込み）　ＪＲ貨物承認済


販売ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrf-014/


ご予約開始 ５月２１日（水）～　 ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送


素材：綿100%　サイズ：約60×120cm



ＪＲ貨物で人気の機関車　レッドベア・桃太郎・金太郎・ブルーサンダー・レッドサンダー　（バスタオル）

■【数量限定】922形、923形　ドクターイエロー　フェイスタオル 価格 1540円（税込み）


ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済


販売ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrtn-018/


ご予約開始 ５月２１日（水）～　 ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送


素材：綿100%　サイズ：約34×80cm



922形、923形　ドクターイエロー　　（フェイスタオル）

■【数量限定】922形、923形　ドクターイエロー　バスタオル 価格 2860円（税込み）


ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済


販売ページ　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/jrtn-019/


ご予約開始 ５月２１日（水）～　 ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送


素材：綿100%　サイズ：約60×120cm



922形、923形　ドクターイエロー　　（バスタオル）

■新幹線８車両　巻きタオル（キッズ用） 価格 2497円（税込み）


ＪＲ東日本商品化許諾済・ＪＲ東海承認済・ＪＲ西日本商品化許諾済


販売ページ　　https://item.rakuten.co.jp/asamizu/10011358/


ご予約開始 ５月２１日（水）～　 ※お届け時期 ６月中旬頃から順次発送


素材：綿100%　サイズ：約60×120cm



キッズマネキンの身長は約106cm

Ｅ５系・Ｅ６系・Ｅ７系・Ｅ８系・ＡＬＦＡ-Ｘ・Ｎ７００Ｓ・ドクターイエロー・超電導リニアＬ0系

これからの暑くなる季節に必需品のタオル！お好きな鉄道柄で選んでみてはいかがでしょうか？



有限会社アサミズカンパニー　電話：04-7157-3870　FAX：04-7157-3871


メールアドレス： asamizucompany@bd.wakwak.com