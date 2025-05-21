楽天ROOMインフルエンサーyuki(ドキ子)さんとの初コラボ！選べるヒップのシルエットとセンタープレスで脚長効果も期待できるワイドパンツが5月24日(土)より販売開始！【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

株式会社mighty（代表取締役社長：木下修一）が運営するファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」は、オリジナルブランドであるn'OrLABELより、楽天のショッピングSNS「ROOM」人気インフルエンサーyuki(ドキ子)さんとのコラボアイテム「ツータックワイドパンツ」を5月24日(土)に販売を開始いたします。

センタープレスで脚長効果＆綺麗見え

UVカット率99.9%！イージーケア素材でお手入れも◎

自分に合ったシルエットが選べる！

シーンレスで活躍する、万能ベーシックカラー

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/osharewalker/11bn0re/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250521人気インフルエンサーyuki（ドキ子）さんとの初コラボが実現！モカベージュグレーブラック

商品詳細

n'OrLABELツータックワイドパンツ(https://item.rakuten.co.jp/osharewalker/11bn0re/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250521)（★楽天市場店限定販売）

商品番号：11bn0re

価格：\4,980

サイズ：S-M,L-LL,3L（レギュラー)、S-M,L-LL,3L(ゆったり)

カラー：モカベージュ、グレー、ブラック

yuki（ドキ子）さんプロフィール

アメブロ公式トップブロガーのyuki(ドキ子)さん。

"シンプルだけど、くらしに役立つ"

そんな日々を楽しむ工夫の発信が、読者から高い支持を集めています。

n'OrLABELについて

ブランドコンセプト

ほかにない、私のデイリーウェア

毎日の生活を心地よく自分らしく過ごすための服。遊び心を取り入れた、大人のカジュアルスタイル。

Brand page：https://www.osharewalker.co.jp/s/nor/

Instagram:https://www.instagram.com/norlabel_official/

会社紹介

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

大阪本部/〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４-８ 長堀プラザビル２階

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU の3ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

＜オンラインショップ＞

公式: https://www.osharewalker.co.jp/

楽天市場: https://www.rakuten.ne.jp/gold/osharewalker/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/osharewalker/

auPAY マーケット: https://plus.wowma.jp/user/34756398/plus/

ZOZOTOWN: https://zozo.jp/shop/osharewalker/

SHOPLIST: https://shop-list.com/women/brand/osharewalker

MAGASEEK: https://www.magaseek.com/shop/top/sh_MITOWK-tr_s

Amazon: https://amzn.to/40TIbVZ

＜Instagram＞

公式店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_officialsite/

楽天市場店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_official/

n'OrLABEL Instagram: https://www.instagram.com/norlabel_official/

somari imagination Instagram: https://www.instagram.com/somari_imagination/

kOhAKU Instagram: https://www.instagram.com/kohaku___official/

MDR: https://www.instagram.com/mdr____official/

OUKA SELECT: https://www.instagram.com/ouka_select/

＜X（旧Twitter）＞

公式X: https://twitter.com/osharewalker_0