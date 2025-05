IS:SUE、3rdシングル「EXTREME DIAMOND」　5月21日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、IS:SUE(読み:イッシュ)の3rdシングル「EXTREME DIAMOND」(読み:エクストリーム ダイヤモンド)を5月21日(水)に発売します。

(C)︎LAPONE GIRLS

サバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストからなる4人組ガールズグループ「IS:SUE」(イッシュ)。3枚目のシングルとなる今作には、リード曲「SHINING」、新しい季節の応援ソングとしてリリースした先行配信曲「Love MySelf」を含む全4曲を形態別に収録しました。初回限定盤A、Bの特典DVDには、昨年11月にパシフィコ横浜 国立大ホールにて行われた初のファンコンサート『2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE』からライブパフォーマンス部分が形態別に収められています。

「SHINING」は、統一性を強調される社会の中でも屈せず、むしろ衝撃を受けるほど輝きを増していくダイヤモンドのように、自分だけが本来もっている色や価値観で周りを照らし出して いくというメッセージが込められた一曲です。楽曲は、丸紅が立ち上げた新しいファッション体験を楽しむバーチャルファッションモールアプリ「WEAR GO LAND」のタイアップソングにも起用されています。

メンバーのRINOが初めて作詞に参加した楽曲「Love MySelf」は、「自分自身を愛そう」がテーマの爽やかなポップソング。新しい季節、新生活や次のステージへと踏み出し花を咲かせる1人1人を応援するこの曲は「Reebok × IS:SUE CLASSIC NYLON」のCM楽曲にも起用されています。「CLASSIC NYLON(クラシックナイロン)」は、Reebok公式サイト、直営店、ABCマート公式サイトおよび直営店にて、5月15日(木)より順次展開予定です。

IS:SUEは、6月に2度目となるファンコンサート『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE』を東京・大阪の2都市で開催予定。6月11日(水)には東京・東京国際フォーラム ホールA、デビュー1周年記念日となる6月19日(木)には大阪・フェスティバルホールにて行われます。自身の公式YouTubeチャンネルでは、平成・昭和・令和と、時代を越えて愛される色褪せることのない名曲たちのカバーソング企画「TIE’m IS:SUE」(読み:タイミッシュ)を発信中。第1弾として、1999年にリリースされたSugar Soul feat. Kenjiの名曲「Garden」をカバーしています。

IS:SUE (イッシュ) 'SHINING' Official MV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=bKERxsZgFe0 ]

IS:SUE (イッシュ) 'Love MySelf' Track Video

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=W3UNdmL0F14 ]

IS:SUE (イッシュ) 'THE FLASH GIRL' Live Performance [2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE]

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=-VIMl8QCe7M ]

IS:SUE 3RD SINGLE『EXTREME DIAMOND』

5月21日(水)発売

https://is-sue.lnk.to/EXTREMEDIAMOND

◆初回限定盤A [CD+DVD]

価格:\1,727 (税抜) / \1,900 (税込)

品番:UMCK-7272

(CD)

1. SHINING

2. NO Game Over

3. Starstruck

4. SHINING(Instrumental)

(DVD)

「2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE」

LIVE PERFORMANCE #1

1. CONNECT(ASSEMBLE ver.)

2. Butterfly

3. THE FLASH GIRL

4. 蝶々結び(Original by Aimer)

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.トレーディングカード 1枚 (初回限定盤Aver.4種類から1枚ランダム封入)

3.セルカトレーディングカード 1枚 (初回限定盤Aver.4種類から1枚ランダム封入)

◆初回限定盤B [CD+DVD]

価格:\1,727 (税抜) / \1,900 (税込)

品番:UMCK-7273

(CD)

1. SHINING

2. NO Game Over

3. Love MySelf

4. NO Game Over(Instrumental)

(DVD)

「2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE」

LIVE PERFORMANCE #2

1. STATIC(ASSEMBLE ver.)

2. Breaking Thru the Line

3. Tiny Step [ENCORE]

4. THE FLASH GIRL [ENCORE]

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.トレーディングカード 1枚 (初回限定盤Bver.4種類から1枚ランダム封入)

3.セルカトレーディングカード 1枚 (初回限定盤Bver.4種類から1枚ランダム封入)

◆通常盤 [CD ONLY]

価格:\1,273 (税抜) / \1,400 (税込)

品番:UMCK-5784

(CD)

1. SHINING

2. NO Game Over

3. Starstruck

4. Love MySelf

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.セルカトレーディングカード 1枚(ドアップver.6種類から1枚ランダム封入)

3.ロゴステッカーシート 1枚

◆UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 [CD+リボン付きBOOKMARKER]

価格:\1,273 (税抜) / \1,400 (税込)

品番:PDCS-5948

(CD)

1. SHINING

2. NO Game Over

3. Starstruck

4. Starstruck(Instrumental)

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.チェキ風トレーディングカード 1枚(6種類から1枚ランダム封入)

◆FC限定盤 [CD ONLY / メンバー別ソロジャケット全3形態]

価格(共通):\1,091 (税抜) / \1,200 (税込)

-NANO (品番:PROS-5039)

-YUUKI (品番:PROS-5040)

-RINO (品番:PROS-5041)

(CD)

1. SHINING

2. NO Game Over

3. Love MySelf

4. Love MySelf(Instrumental)

<初回プレス限定封入特典>

1.応募抽選券 (シリアルナンバー) 1枚

2.ホログラム入りセルカトレーディングカード 1枚(ソロジャケットと同様のメンバーごとに3種類から1枚ランダム封入)

初回プレス限定:プレミアムレアトレカ(別絵柄)※数量限定でランダム追加封入

ファンコンサート公演概要:

『2025 2ND IS:SUE ASSEMBLE』開催決定!

[東京・東京国際フォーラム ホールA]

2025.6.11(水) 開場17:30 / 開演18:30

[大阪・フェスティバルホール]

2025.6.19(木) 開場17:30 / 開演18:30

チケットは<3/19(水)12:00~ IS:SUE OFFICIAL FANCLUB最速先行>より受付開始いたします。

そのほか詳細は特設ページ「TICKET」からご確認ください。

特設サイト

https://is-sue.jp/feature/2025_2ndissue_assemble

「CLASSIC NYLON」特設ページ

https://reebok.jp/contents/is_25cn

IS:SUE プロフィール:

Not wrong, just different.

"IS:SUE" is coming.

日本エンターテイメント界において過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストからなるRIN、NANO、YUUKI、RINOによる4人組ガールズグループ「IS:SUE」(イッシュ)。

幾多の試練を経験し、その中で生まれた互いのつながり。

世界へとつながる、かつてないNEW HEROの誕生。

グループ名には「常に注目や話題性(ISSUE)を持って人々を魅了する、魅力的で"異種"な存在」という意味が込められている。

2024.6.19にリリースしたデビューシングル「1st IS:SUE」は初登場にしてオリコン週間シングルランキング(7/1付)、Billboard JAPAN Top Singles Sales(7/1付)、オリコン週間合算シングルランキング(7/1付)にて堂々の1位を獲得。同年11月には2ndシングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」で初のカムバックを果たし、初のファンコンサートも開催。2日間ソールドアウトし、多くのメディア露出に加え、CDJ2425を含む大型フェスへの出演も果たす。パワフルさと気品を併せ持ったパフォーマンスが魅力で、SNS 総フォロワー数はデビュー3ヶ月で100 万人を超え、2024年上半期 Z世代が選ぶネクストトレンド予想ランキングにランクインするなど、多方面からの強い支持を得ている。

*ISSUE:

号、刊行される雑誌の一冊 iconic magazines

話題になるニュース an important topic, news

注目を浴びる結果、 a result of something

新たな存在 new heroes of coming out

【 TIE'm IS:SUE vol.1 】'Garden' (Original by Sugar Soul feat. Kenji) Dance Practice

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=P3JH9AaMlVQ ]

LINK:

・公式サイト:https://is-sue.jp

・公式Instagram:https://www.instagram.com/issue_is_coming/

・公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@issue_is_coming

・公式 YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@issue_is_coming

・公式 X:https://twitter.com/issue_is_coming

・公式Weibo:https://weibo.com/issueiscoming