「PUI PUI モルカー」オリジナルグッズ5月23日から発売【報知エンターテインメントマーケット】

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株式会社報知新聞社




　スポーツ報知を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）では、人気アニメ「PUI PUI モルカー」オリジナルグッズの販売を５月23日より、報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M.）のＥＣサイト（https://hochiｰem.com/）と同実店舗（東京・池袋Ｐ’ＰＡＲＣＯ３階）で開始します。


　モルモットが車になったユニークでかわいい世界観が、子供から大人まで愛されている「PUI PUI モルカー」。昨年末には初のＣＧアニメーションによる完全新作映画「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」も公開され、大きな話題となりました。報知エンターテインメントマーケットでは、主要キャラとなるポテト、シロモ、アビー、チョコ、テディに加え、映画で登場したＡＩモルカーやカノンを含めた全７キャラクターをグッズ化しました。商品はアクリルスタンド、クッション、スイング缶バッジ、トートバッグなど全９アイテムをラインアップ。モルカーワールドを身近に楽しませてくれるアイテムばかりです。


ECサイトはこちら :
https://www.hochi-em.com/

PUI PUI モルカー公式サイト　https://molcar-anime.com/


(C)見里朝希／PUI PUI モルカー製作委員会


◆商品一覧◆

▼アクリルスタンド全７種（ポテト、シロモ、アビー、チョコ、テディ、AIモルカー、カノン）　　各1,320円




▼缶バッチ全７種（同）各660円




▼クリアカード全７種（同）　770円




▼ホログラムアクリルキーホルダー全７種（同）　各1,320円





▼アクリルコースター全７種（同）　1,100円





▼マグカップ　1,980円




▼ミニクッション　4,400円




▼ポーチ　2,750円




▼トートバッグ　2,970円




※価格は全て税込


【報知エンターテインメントマーケット(H.O.E.M)とは】https://hochi-em.com/


報知新聞社が運営するアニメなどに特化したＥＣサイト。スポーツ報知が発売したタブロイド特別号やオリジナルグッズ　などを販売。



▼スポーツ報知＿ＨＯＥＭ　https://twitter.com/hochi_hoem



▼報知サブカル情報局＆H.O.E.M.　https://twitter.com/hochi_comiket



【販売に関するお問い合わせ】


報知新聞社：エンタメ・ＥＣ事業室　03ｰ6831-1380（平日11:00~17:00）


【リリースに関するお問い合わせ】


メール　：pr1872@hochi.co.jp