「PUI PUI モルカー」オリジナルグッズ5月23日から発売【報知エンターテインメントマーケット】
スポーツ報知を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）では、人気アニメ「PUI PUI モルカー」オリジナルグッズの販売を５月23日より、報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M.）のＥＣサイト（https://hochiｰem.com/）と同実店舗（東京・池袋Ｐ’ＰＡＲＣＯ３階）で開始します。
モルモットが車になったユニークでかわいい世界観が、子供から大人まで愛されている「PUI PUI モルカー」。昨年末には初のＣＧアニメーションによる完全新作映画「PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX」も公開され、大きな話題となりました。報知エンターテインメントマーケットでは、主要キャラとなるポテト、シロモ、アビー、チョコ、テディに加え、映画で登場したＡＩモルカーやカノンを含めた全７キャラクターをグッズ化しました。商品はアクリルスタンド、クッション、スイング缶バッジ、トートバッグなど全９アイテムをラインアップ。モルカーワールドを身近に楽しませてくれるアイテムばかりです。
ECサイトはこちら :
https://www.hochi-em.com/
PUI PUI モルカー公式サイト https://molcar-anime.com/
(C)見里朝希／PUI PUI モルカー製作委員会
◆商品一覧◆
▼アクリルスタンド全７種（ポテト、シロモ、アビー、チョコ、テディ、AIモルカー、カノン） 各1,320円
▼缶バッチ全７種（同）各660円
▼クリアカード全７種（同） 770円
▼ホログラムアクリルキーホルダー全７種（同） 各1,320円
▼アクリルコースター全７種（同） 1,100円
▼マグカップ 1,980円
▼ミニクッション 4,400円
▼ポーチ 2,750円
▼トートバッグ 2,970円
※価格は全て税込
【報知エンターテインメントマーケット(H.O.E.M)とは】https://hochi-em.com/
報知新聞社が運営するアニメなどに特化したＥＣサイト。スポーツ報知が発売したタブロイド特別号やオリジナルグッズ などを販売。
▼スポーツ報知＿ＨＯＥＭ https://twitter.com/hochi_hoem
▼報知サブカル情報局＆H.O.E.M. https://twitter.com/hochi_comiket
【販売に関するお問い合わせ】
報知新聞社：エンタメ・ＥＣ事業室 03ｰ6831-1380（平日11:00~17:00）
【リリースに関するお問い合わせ】
メール ：pr1872@hochi.co.jp