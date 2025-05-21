【韓国発の新トレンド】ふわふわキラキラのスセミ(たわし)糸！話題の『バブルフォレ』が日本上陸

日本紐釦貿易株式会社

■スセミ糸（수세미실）とは？韓国語で「たわし糸」を意味するスセミ糸は、ポリエステル製でキラキラとした光沢感が特徴の編み糸です。『バブルフォレ』はこのスセミ糸の中でも特に人気を集めている糸で、洗剤いらずのエコたわし用途として韓国のハンドメイド愛好家に親しまれています。編み物初心者でも扱いやすく、実用性と可愛らしさを兼ね備えた糸として日本でも注目を集めています。

韓国で大人気のエコたわし糸『バブルフォレ』

■『バブルフォレ』の魅力は、ふんわりとした軽さとキラキラと輝くラメ感。

1玉あたり約90gの大容量で、1玉で実用的なエコたわしからおしゃれなバッグやポーチまで、さまざまな作品づくりに活用できます。

また、全16色の豊富なカラーバリエーションにより単色使いはもちろん、2色を組み合わせたミックスカラーのアレンジも自在に楽しめます。

■バブルフォレはスマホショルダーやポーチ、春夏の軽やかなファッション小物などにも最適です。

特にパステルカラー同士の組み合わせは、単色に比べてより柔らかな雰囲気をまとった、やさしい印象の作品に仕上がります。

配色次第で雰囲気が変わるため、自分だけの個性あふれるアレンジが楽しめます。おすすめのかぎ針サイズは5号（1本取り）～7号（2本取り）で、初心者でも扱いやすい仕様です。

2色を組み合わせたミックス使いもおすすめ。ミニショルダーバッグの作品

ミニショルダーバッグを実際に作ってみた様子を動画でご紹介しています。

基本の編み方や素材感もチェックできる内容です。

▼ 配信動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y9A-O13Ljc0 ]

■併せて使いたい便利グッズも登場！編み物の快適さをサポートする関連商品も充実。 かわいい顔付きの「ニッティングリング」 ・段数の管理がしやすい「カラフル目数リング」 ・編み図に直接貼れる「透けるふせん」など、初心者から上級者まで使える便利アイテムも販売中です。

『ニッティングリング』

多色使いもラクラク！

『目数リング』

カラフルな目数リング

『ロングふせん』

編み図の今どこ？を解決！

『フィルムふせん』

直接貼れる！透けるメモ

■商品情報

「bubble foret -バブルフォレ- 90g 」全16色 1玉 748円（税込）

「ニッティングリング 1個入 」全4色 740円（税込）

「カラフル目数リング アソート 20個入」全2種 1袋 985円（税込）

「ロングふせん 4色各20枚入」全2種 1袋 838円（税込）

「半透明フィルムふせん 約50枚入」全3種 1袋 838円（税込）

是非公式オンラインショップ、店舗にてご覧ください。

■販売について

・一般購入者自社オンラインショップ：https://www.tukurutanosimi.com

・卸売り・仕入れサイト（※要会員登録）https://www.nippon-chuko.co.jp/shop

■日本紐釦貿易株式会社について

日本紐釦貿易株式会社 (代表取締役社長：松井謙典)は創業107年の手芸・服飾資材総合卸売の企業です。取扱い商品8万点以上の手芸・服飾材料をみなさまへお届けするだけでなく、手芸作家さま、小売店さま、また弊社とビジネスをお考えいただいているみなさまとの交流を大切にし、魅力的な情報をお届けしながら手芸の暮らしに寄り添った活動を展開しています。海外発送に対応した会員制卸売サイト「Chuko Online」オープンし魅力ある商材や新しい手芸手法を、お求めになりやすい価格で提供しています。

■会社概要

会社名 ： 日本紐釦貿易株式会社

所在地 ： 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町1-9-7

設立 ： 1942年8月

資本金 ： 2800万円

URL ：https://www.nippon-chuko.co.jp

オンラインショップ（自社サイト）：https://www.tukurutanosimi.com

オンラインショップ（法人様向け）: https://www.nippon-chuko.co.jp/shop

■公式SNSアカウント

Instagram：https://instagram.com/chuko_chuko_chuko

X:https://twitter.com/nippon_chuko

facebook：https://www.facebook.com/nipponchuko

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCkhzgT4rquk1NY8fA8xWQg

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

日本紐釦貿易株式会社

担当者 ： 手芸売場担当 植村・松田

電話番号： 06-6271-7087

Email ： nbk@nippon-chuko.co.jp

※お品入れ検討の企業様も上記よりお問い合わせくださいませ