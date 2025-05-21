『一騎当千エクストラバースト』「P真・一騎当千」コラボガチャに、「【力拔山兮】典韋」（CV：高橋 美佳子）が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長 照井慎一／所在地：東京都品川区）は、原作が25周年を迎えた大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS/PC向けゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』で、2025年5月21日（水）から、「P真・一騎当千」コラボガチャ及びイベント「スコアタ！大闘士祭」を開始したことをお知らせいたします。

引き続き、2025年5月8日（木）より、5周年の「前夜祭キャンペーン」を開催中です。

コスト15の限定SSR「【力拔山兮】典韋」が新たに登場！

本日開始の「P真・一騎当千ガチャ」では、新たに「【力拔山兮】典韋」（CV：高橋 美佳子）が登場。

同ガチャでは、「【力拔山兮】典韋」の排出率が、他の同レアリティの闘士よりも高くなっております！

▼「P真・一騎当千ガチャ」実施期間

2025/5/21 (水) メンテナンス後 ～ 2025/5/30 (金) 14:00まで

▼「【力拔山兮】典韋」の詳細

▼新イベント「スコアタ！大闘士祭」で大活躍！

「【力拔山兮】典韋」は、初期コストが15のSSR闘士ですので、

パーティへの編成がしやすく、イベント「スコアタ！大闘士祭」でも活躍できる強力な闘士です！

※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。

【公式サイト お知らせ】https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/

【引き続き開催中】前夜祭記念ログインボーナスで豪華アイテムをゲット！

引き続き、「一騎当千EB5周年記念アイテムガチャチケット」が毎日手に入るログインボーナスを開催中！

「一騎当千EB5周年記念アイテムガチャ」では豪華アイテムが排出されます！

【引き続き開催中】人気投票イベント開催中！推しの闘士を1位にしよう！

引き続き、5周年前夜祭記念「闘士人気投票」を開催中！

得票数1位の闘士は後日、特別な闘士として登場します！

『一騎当千エクストラバースト』とは

『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。

『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で20周年を迎えました。

アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングBULL」で「真・一騎当千」が連載中です。

＜商品スペック＞

・タイトル：一騎当千エクストラバースト

・プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）

・配信時期：好評配信中

・対応OS：iOS 12.0以上 メモリ2GB以上／Android 6.0以上 メモリ 2GB以上／

Windows 10, 11 (64-bit)

・権利表記：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.

・公式サイト：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/

・公式Ｘ(Twitter)：https://twitter.com/ikki_eb

【AppStore】https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636

【GooglePlay】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen

【DMM GAMES】https://dmg-ikki-eb.marv.jp/