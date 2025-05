Pmang版『BLESS UNLEASHED』2025年5月29日（木）にサービス1周年！本日より豪華イベント＆キャンペーンを一挙開催

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明 (シン・ジェミョン)]は、PC向けアクションMMORPG Pmang版『BLESS UNLEASHED(ブレスアンリーシュド)』において、2025年5月21日(水)より、サービス1周年を記念して期間限定のイベントや各種キャンペーンを開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、新規・復帰・既存プレイヤーの皆様が楽しめる多彩なコンテンツや豪華報酬を多数ご用意しております。

◆おかげさまで1周年!間違い探しでシリアルコードが当たる特設サイトを公開

Pmang版『BLESS UNLEASHED』では、5月29日(木)に迎えるサービス1周年を記念して、1stアニバーサリー特設サイトを公開いたしました。

特設サイトでは、左右の画像を見比べて間違いを見つけることでアイテムコードを獲得できる「間違い探しイベント」の実施に加え、各種イベントやキャンペーンをご案内しております。

・Pmang版『BLESS UNLEASHED』1stアニバーサリー特設サイト

https://info.pmang.jp/blessunleashed/evecam/1st_anniversary

◆1周年記念「大抽選会」開催

5月21日(水)のメンテナンス時に、必須級ゲーム内通貨「100万スターシード」やレアアイテム「神の涙BOX×10」「魔珠BOX×10」などの豪華アイテムを抽選で30名様に配布しています。豪華アイテムに当選しているかもしれませんので、ゲームにログインして確認してください。

当選アイテムは、イベント期間中に忘れずにお受け取りください。

イベント期間:2025年5月21日(水)メンテナンス後 ~ 6月18日(水)メンテナンス前

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://blessunleashed.pmang.jp/notices/267

◆皆様に感謝の気持ちをこめて「還元祭」開催中!

過去にPmang版『BLESS UNLEASHED』で遊んでいた方も、今遊んでいる方も必見。

JEWELの消費金額に応じてアイテムをプレゼントする「還元祭」を開催いたします。

プレゼントアイテムはWEB倉庫をご確認ください。

▼プレゼント内容

10,000JEWEL以上 特別な潜在力チケット×10

30,000JEWEL以上 ランダムエッグBOX×5

50,000JEWEL以上 ペットスキル箱×10

100,000JEWEL以上 願いの祭壇チケット×20

キャンペーン期間:2025年5月21日(水)メンテナンス後 ~ 6月18日(水)メンテナンス時

キャンペーンの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://blessunleashed.pmang.jp/notices/268

◆スターシード両替増量キャンペーン

イベント期間中は、両替できるスターシード量を通常の5倍に増量いたします。ゲーム内にいる両替商人よりゴールドと交換することができるので、ぜひ毎日交換してください。

イベント期間:2025年5月21日(水)メンテナンス後 ~ 6月18日(水)メンテナンス時

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://blessunleashed.pmang.jp/notices/265

◆イベントアイテムやコスチュームをGET!Anniversary Coin交換イベント

イベント期間中、一定の確率で「アニバーサリーコイン」がドロップします。「アニバーサリーコイン」は様々なアイテムと交換できる有用なアイテムです。多くのモンスターを倒して「アニバーサリーコイン」をたくさん集めてください。

イベント期間:2025年5月21日(水)メンテナンス後 ~ 6月18日(水)メンテナンス時

キャンペーンの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://blessunleashed.pmang.jp/notices/269

◆ブレスパス報酬UPDATE

イベント期間中のブレスパス報酬の内容が豪華になりました。通常報酬もプレミアム報酬もグレードアップしているのでぜひ最終レベルまで駆け抜けてください。

▼PickUpアイテム

・ 色々な等級のペットエッグが手に入る「ランダムエッグBOX」

・ スキル本の上位互換「上級ペットスキル箱」

・ ピンクのあいつがやってきた!「審判ラビットピンクコスチューム」

審判ラビットピンクコスチューム

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://blessunleashed.pmang.jp/notices/264

◆その他イベント

冒険に役立つ「アドバンス武器成長BOX」の配布と地域クエスト報酬の一部アイテムが2倍に、狩りで得られる経験値とペットの経験値が増加するイベントを開催いたします。

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://blessunleashed.pmang.jp/notices/262

Pmang版『BLESS UNLEASHED』については、公式サイトや公式Xで最新情報を発信していますので、ぜひフォローしてください。

■Pmang版『BLESS UNLEASHED』 公式サイト

https://blessunleashed.pmang.jp/

■Pmang版『BLESS UNLEASHED』 公式X

https://x.com/Official_BU

DMM GAMESからもPmang版『BLESS UNLEASHED』をお楽しみいただけます。

■DMM GAMES:Pmang版『BLESS UNLEASHED』公式サイト

https://blessunleashed-dmg.pmang.jp

◆Pmang版『BLESS UNLEASHED』とは

『BLESS UNLEASHED』は、広大なルミオスの世界を舞台に、仲間たちと共に壮大な冒険を楽しむことができるアクションMMORPGです。プレイヤーは自由度の高いキャラクター成長を体験しながら、自分だけの進め方でゲームを楽しむことができます。

不思議な夢をきっかけに始まる深いストーリーでは、混沌と破滅が迫る世界で、ルメナスの復活を阻止するために神々の断片を集める壮大な旅が展開します。さらに、巨大なモンスターとのエキサイティングな戦闘がプレイヤーを待ち受けており、剣と斧で敵を斬り、弓で貫き、魔法で焼き尽くす迫力満点のバトルが楽しめます。

強力なコンボとブレススキルを駆使して敵を殲滅し、仲間と力を合わせて強敵に立ち向かうことで、他のMMORPGでは味わえないスリルと達成感が得られます。

ルミオスの豊かな自然と広大な風景、不思議な出来事に満ちた世界で、あなたの冒険が始まります。Pmang版『BLESS UNLEASHED』で待つ未知の冒険と壮大な物語を、今すぐ体験してください。

◆Pmang版『BLESS UNLEASHED』について

タイトル:BLESS UNLEASHED

ジャンル:アクションMMORPG

運営:GOP Co., Ltd.

開発:VALOFE Co., Ltd.

対応OS:Windows 10以降

サービス開始日:2024年5月29日

価格:基本無料(アイテム課金)

◆Pmang(ピーマン)とは

Pmang(https://www.pmang.jp)は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C) VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. & NEOWIZ All Rights Reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。