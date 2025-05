『メイプルストーリー』でイェティとピンクビーンを育成する人気イベント「アメージング イェティ×ピンクビーンワールド」を開催！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』にて、2025年5月21日(水)より、「アメージング イェティ×ピンクビーンワールド」をはじめとする各イベントを開催いたします。

内容や報酬を“アメージング”にパワーアップして2年ぶりに開催する「アメージング イェティ×ピンクビーンワールド」は、『メイプルストーリー』の人気モンスターであるイェティとピンクビーンを、期間限定職業としてプレイ、育成できるイベントです。限定ワールドで両キャラクターを育成しながら、イベント限定アイテムなどの報酬を手に入れることができます。

特設サイト :https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/yetipinkbeanworld2025/https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/yetipinkbeanworld2025/

さらに、「アメージング イェティ×ピンクビーンワールド」イベント開催を記念して、オリジナルワイヤレス充電器やイェティ/ピンクビーンのぬいぐるみをプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

また、与えたダメージ量で競うイベント「ワールドベストパンチキング SEASON2」、オリジナルの椅子が作れるイベント「帰ってきたハッシュタグ」も同時開催いたします。

各イベントの概要、およびその他のアップデート内容は、下記をご覧ください。

▼アメージング イェティ×ピンクビーンワールド▼

メイプルストーリー』の人気モンスター、イェティとピンクビーンで遊べるイベントが、ご好評につき“アメージング”になって再び登場!専用のワールドで、イベント期間中だけの限定職業「イェティ」、「ピンクビーン」のキャラクターを育成しましょう。

イベントを通じて、イェティとピンクビーンをモチーフにしたアバターや椅子、称号などの豪華報酬を手に入れることができます。

<開催期間> 2025年5月21日(水) ~ 6月17日(火)23:59

■イェティ×ピンクビーン育成

期間限定のワールド「イェティ×ピンクビーンワールド」で「イェティ」、「ピンクビーン」のキャラクターを作成し、育成しましょう。

「イェティ」「ピンクビーン」キャラクターには、獲得経験値+900%やステータスアップが適用される、強力なパッシブスキルが付与されます。

・アメージングタイム!

イベントでは、モンスターにダメージを与えるとともに経験値も獲得できる専用スキル「イェティ×ピンクビーンのアメージングタイム」も使用できます。キャラクターの育成に活用しましょう.

キャラクター作成イェティ×ピンクビーンのアメージングタイム

■アメージングステップアップ!

「イェティ」と「ピンクビーン」それぞれのキャラクターを育成してレベルアップすると、達成レベルに応じて報酬をプレゼントいたします。Lv200に到達すると、キャラクターごとに限定称号や限定コーデアイテム、椅子などの報酬が獲得でき、両キャラクターをLv200まで成長させると、称号「イェティ×ピンクビーン」もプレゼントします。

さらに今回は、Lv220到達で限定ペット「綿飴ピンクビーン」がもらえる、追加ミッションにも挑戦できます。

報酬の例

「アメージング イェティ×ピンクビーンワールド」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=83f73e75b01e442683599336a198b189

▼帰ってきたハッシュタグ▼

イベント開始時に獲得できる「ハッシュダグマスター椅子(Ver.3)」に、色々なパーツを組み合わせてカスタマイズしましょう。毎日イベントに出席すると、出席5回ごとに「ハッシュタグレベル」が上昇し、椅子をカスタマイズできる範囲や種類が増えていきます。また、出席完了時にもらえる「スペシャルハッシュポイント」を使って、フレームやスタンプ、絵文字など、椅子のカスタマイズパーツを手に入れることができます。今回は、開催中の「アメージング イェティ×ピンクビーンワールド」イベントをテーマにした、背景やフレームなどのパーツも用意しています。

毎日出席して、自分だけのオリジナル椅子を作り上げましょう。

<開催期間> 2025年5月21日(水) ~ 7月1日(火)23:59

イェティ×ピンクビーンパーツ

「帰ってきたハッシュタグ」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=7e3ae8d4038948a3ba46097615da2ae4

▼ワールドベストパンチキング SEASON2▼

チャンピオンかりあげと共にパンチキングに挑戦しましょう。制限時間内に「パンチマシーン」を攻撃し、与えたダメージのランキングで競い合います。

イベント期間終了後、職業別のランキング1~10位のキャラクターには、賞品としてイベント限定の椅子をプレゼントするほか、1位に輝いたキャラクターにはエフェクトアイテムもプレゼントいたします。

<開催期間> 2025年5月21日(水) ~ 6月3日(火)23:59

ランキング報酬

「ワールドベストパンチキング SEASON2」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=46fa9cb7e2b84228b63959adda4edc26

▼「結婚システム」アップデート▼

プレイヤー同士がゲーム内で結婚できる「結婚システム」を、様々な新要素を追加してアップデートいたしました。

<結婚システムの主な改変内容>

- アイテム「メイプルウェディングチケット」を使って、メッセージ付きのプロポーズを行うことができます。- プロポーズに成功後、結婚式場の飾りつけやデザインを変更することができます。- 追加費用を支払うと、ゲストへ結婚式の招待状とともにキューブアイテムをプレゼントできます。- 結婚式に参加したゲストは、退場時に経験値バフアイテム「一切れのウェディングケーキ」が受け取れます。- 結婚式で指輪交換を行い、装備アイテム「永遠の誓いの指輪」を獲得できます。- 結婚指輪を受け取る際、結婚相手を自分の現在のマップに召喚できる特殊スキル「愛のジャンプ」が付与されます。- 軍団長やシグナス騎士団、転職官などのNPCを、結婚式のゲストとして招待できるようになります。- 結婚式後は、2人で専用マップ「ハネムーンアイランド」へ新婚旅行できるようになります。結婚式ハネムーンアイランド

「結婚システム」改変を含むアップデート内容の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=9e03946321dd47e9b4588b4e08f499a6

▼おすすめポイントアイテム▼

■奇跡の植木鉢

シグナス騎士団NPCになりきれる、シグナス騎士団モチーフアバターのセット交換券が新登場いたしました!さらに今回は「死神のネックレス(90日)交換券」、「凝集の指輪(90日)交換券」も新たに登場いたします。

<販売期間> 2025年5月21日(水)~ 6月18日(水)メンテナンス前

奇跡の植木鉢の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=907c88cc58e44612a30b23422e6d7c9b

■アバターランダムボックス

アバターランダムボックスには、これからの季節にピッタリな「ぶんぶんミツバチシリーズ」アバターが登場いたします!

<販売期間> 2025年5月21日(水)~ 6月18日(水)メンテナンス前

アバターランダムボックスの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=25fa7342c7e046e5a6ed490f2dbf1bf2

▼アメージング イェティ×ピンクビーンワールド レベルアップチャレンジ▼

「アメージング イェティ×ピンクビーンワールド」イベントの開催を記念して、イェティ×ピンクビーンのグッズをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

イベントをプレイして、イェティまたはピンクビーンを指定のレベルまで育成したら、スクリーンショットをXに投稿してご応募ください。条件を達成した方の中から、本イベントオリジナルのワイヤレス充電器や、イェティとピンクビーンのぬいぐるみをプレゼントいたします。

<応募期間>

2025年5月22日(木)キャンペーン対象ポスト投稿後 ~ 6月5日(木)23:59

<参加方法>

- 「アメージング イェティ×ピンクビーンワールド」イベントをプレイして、イベント限定職業「イェティ」または「ピンクビーン」のキャラクターを、Lv100またはLv220まで育成します。- 指定レベルを達成したら、レベル/キャラクター名がわかるスクリーンショットを撮影し、下記2つの指定ハッシュタグをつけて、キャンペーン対象ポストを引用リポストします。[指定ハッシュタグ] #メイプルストーリー #アメージングイェピン[キャンペーン対象ポスト投稿先] https://x.com/MapleStory_JP※キャンペーンポストは5月22日(木)18:00頃に投稿予定です。

<賞品>

- Lv100を達成: オリジナルワイヤレス充電器 … 抽選で20名様- Lv220を達成: イェティ/ピンクビーンぬいぐるみ … 先着で各10名様(賞品は選べません)ワイヤレス充電器イェティ/ピンクビーンぬいぐるみ

本キャンペーンの詳細および応募規約等は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=cdf0a84a5a2b4e3ea442b117b699dd5d

■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計1億8千万人以上が登録しています。

