面白法人カヤック所属・タカノシンヤ×ロマンチック中毒、「うんこミュージアム TOKYO」新テーマソングを5月21日（水）リリース

株式会社カヤック(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO:柳澤大輔、東証グロース:3904、通称「面白法人カヤック」)所属のタカノシンヤが、2025年5月22日(木)にリニューアルオープンする「うんこミュージアム TOKYO」(https://unkomuseum.com/tokyo/)の新テーマソング『うんこ叫びたくて』を制作しました。

作詞・作曲およびプロデュースをタカノシンヤが手がけ、ボーカルにアイドルグループ「ミームトーキョー」のNENEによるソロプロジェクト・ロマンチック中毒、トラックメイクに東京を拠点に活動するプロデューサーSKYTOPIAを迎えた3名によるコラボレーション作品です。

「うんこが世界を可愛くする」という“うんこミュージアム”のコンセプトを音楽で表現した、キャッチーでグルーヴィーなダンスミュージックに仕上がっています。

本楽曲は、2025年5月21日(水)より各種配信プラットフォームにてデジタルリリース。今後、「うんこミュージアム TOKYO」の館内音楽やCMソングとしても活用される予定です。

さらに、2025年6月には、5月4日(日)にオープンした「うんこミュージアム NAGOYA」(https://unkomuseum.com/nagoya/)のためにアレンジされた『うんこ叫びたくて(NAGOYA MIX)』の配信も予定しています。

◆楽曲概要

■タイトル:うんこ叫びたくて

■アーティスト:タカノシンヤ(面白法人カヤック)、ロマンチック中毒、SKYTOPIA

作詞・作曲・プロデュース:タカノシンヤ

ボーカル:ロマンチック中毒

トラックメイク:SKYTOPIA

▶ 配信URL:https://linkco.re/918ZMxb7?lang=ja(https://linkco.re/918ZMxb7?lang=ja)

★ YouTubeで公開中の「うんこミュージアム NAGOYA」CMでは、『うんこ叫びたくて(NAGOYA MIX)』の楽曲視聴が可能です。

◆『うんこ叫びたくて』歌詞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dNBtEqehQYc ]

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ

君がいないこのmy life

想像するだけで味のない未来

24時間君のこと考えてるんだよ 今もnow

胸を締め付けるような この気持ちなんて言えばいいの

今すぐにでも君のもとへ会いに行きたい

うんこ叫びたくて

うんこさわらせてギュッとギュッとして

いつまででも うんこ世界中華やかに変えて

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ

溢れるevery day ずっとfeeling feeling

夢と現実をmoving 夜を越えて どこまでも行こう go

いつの日にか あの日のうんこ 記憶輝く

Unconditionalな うん これでいい これでいいよ これでいいから

このままうんこの夢の中にずっとずっとずっといさせて

うんこをなでたくて

うんこ投げつけて 花を咲かせて

いつまででも うんこ世界中鮮やかに染めて

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ

君がいればこの my soul

いつも満タンになって満たされそう

一年中いつだって 頭ん中は君だけって

胸を締め付けるような この気持ちはそう 言ってしまえば

アイラブユーのユーはUNKOのUだよね

溢れる気持ち だけど easy easy

解放しちゃえばいいじゃん この感覚止められない

ダメだ やめられない uncontrollable ( Let's get it on )

運行したトレインのように続くよ線路はどこまでもどこまでも

このままうんこと心が溢れて流れ出す

うんこ叫びたくて

うんこさわらせて ギュッとギュッとして

いつまででも うんこ世界中華やかに変えて

うんこをなでたくて

うんこ投げつけて 花を咲かせて

いつまででも うんこ世界中鮮やかに染めて

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ うんこ うんこ

うんこ うんこ

◆作詞作曲、タカノシンヤのコメント

「キュートでクールで愛らしい」そんなうんこの魅力をもっと知って欲しいという強い想いで楽曲を作りました。ロマンチック中毒(NENEさん)のボーカルとSKYTOPIAのトラックの相性が素晴らしく、うんこ史上最高にGROOVYな楽曲になったんじゃないかと思います。沢山の人を踊らせたり笑顔にしたり背中を押したりできますことを、祈。

◆ボーカル、ロマンチック中毒のコメント

はじめまして、ロマンチック中毒です!

今回、こんなにも素敵なプロジェクトに参加させていただけて、とても嬉しく思っています。最高にカッコよく、そして全力で“うんこ”と歌わせていただきました!

この楽曲から、新たな景色や感情が広がっていくことを願っています。ぜひ楽しんで聴いてください!

◆アーティストプロフィール

タカノシンヤ

面白法人カヤック所属。作詞家、コピーライター、執筆家、MCなどジャンルレスに言葉と関わる。Frasco、Coldhotのメンバーとして音楽プロデュースを手掛け、KERENMIでは作詞家としてプロジェクトに参加。

代表作にアニメ「僕の心のヤバいやつ」エンディングテーマ(1期、2期)うんこミュージアムテーマソング「U .N .K.O.」HONDA VEZEL CMソング「世界 feat.Moto from Chilli Beans. & Who-ya Extended」プリングルズ オリジナルソング「プリプリプリングルズ」など。

現在、GRAND MARQUEEナビゲーターとしてJ-WAVEの平日夕方ワイドを担当中。

ロマンチック中毒

ロマンチック中毒は、作詞作曲からダンスの振り付けまでを手がけ、ソウルフルな歌声とエネルギッシュなステージパフォーマンスを武器に活動する、アイドルグループ・ミームトーキョーのNENEによるソロプロジェクト。

今年5月7日に初シングル「ジャパニーズ・ガールズ☆」をリリースして以来、 ロマンにリアルを散りばめたリリックと、自身のルーツであるファンクやR&B、HIPHOPを軸に、ジャンルにとらわれない音楽を発信している。

SKYTOPIA

ハウスやUKガラージを軸に、ポップな感性を活かしたキャッチーなサウンドを生み出す東京拠点のプロデューサー。ColdhotやKOMONO LAKEのメンバーであり、かつてはKero Kero Bonitoにも所属。Sincere、最上もが、DE DE MOUSE、okkaaa、Frasco、hamma、Emi Satellite、

TAAR、ANIMAL HACKなど、幅広いアーティストとのコラボレーションやリミックスを手がけてきた。サウンドプロデュースに加え、“FUNCORE”や“家on clouds”など、東京各地でイベントの企画・主催も行い、シーンを横断する多彩な活動を展開している。

<参考情報>

◆「うんこミュージアム TOKYO」紹介

■リニューアルオープン日:2025年5月22日(木)

■場所:ダイバーシティ東京プラザ2F(東京都江東区青海1丁目1-10)

■アクセス:ゆりかもめ「台場駅」より徒歩5分

りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩3分

■公式HP: https://unkomuseum.com/tokyo/(https://unkomuseum.com/tokyo/)

◆「うんこミュージアム」概要

うんこを見て、触って、撮って、遊ぶ。

誰もが夢中になれる、うんこカワイイ唯一無二のエンタメ空間。

それが、うんこミュージアムです。

うんこというテーマを通じて、固定観念をくつがえす今までにない体験を提供する"ウンターテインメント"施設として、2019年に誕生。大きな話題を呼び、多くの来場者を魅了してきました。

現在は、東京・台場の常設旗艦店「うんこミュージアム TOKYO」をはじめ、2025年5月には「うんこミュージアム NAGOYA」が新たにオープン。今夏には「うんこミュージアム OKINAWA」も開業予定です。これまでに横浜・福岡・北海道・上海・メルボルンなど、国内外で開催され、累計来場者数は200万人を突破しています。

本施設は、株式会社たのしいミュージアム(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小林将)と、株式会社カヤック(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO:柳澤大輔 通称:面白法人カヤック)の共同事業として展開しています。

株式会社カヤック 概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。愛称は「面白法人カヤック」。

設立 :2005年1月21日

代表者 :代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 :神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 :日本的面白コンテンツ事業

URL :https://www.kayac.com/