IMAGICAエンタテインメントメディアサービス、米国映画テレビ技術者協会（SMPTE）とACESに関する技術セミナーを共催

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP(本社:東京都港区、代表取締役社長:長瀬 俊二郎)のグループ会社で、映像制作とコンテンツ流通をセキュアかつシームレスにつなぐ映像技術サービスを展開する株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村 昌志、以下「Imagica EMS」)は、2025年6月2日から6年ぶりに日本で行なわれる米国映画テレビ技術者協会(Society of Motion Picture and Television Engineers、以下SMPTE)の標準化技術委員会議(Technical Committee Meetings)開催に伴い、ACES(Academy Color Encoding System)に関する技術セミナーを共催します。

SMPTEは映画・テレビ技術に関する様々な規格を策定しており、映像メディア業界へ強い影響力を持つ北米拠点の標準化団体です。年4回開催されている標準化技術委員会議では、実際に標準化を進めている技術者が国内外から集まり、標準化すべき技術的な課題に関する議論が行われます。

またImagica EMSは今回の標準化技術委員会議の開催(https://smpte.swoogo.com/June2025TC)に合わせて、会期中の6月2日(月)にACESに関する技術セミナーをSMPTEと共催いたします。

ACESは、デジタルファイルの交換やカラーワークフローの管理、配信・アーカイブ用マスターファイル作成のためのグローバルスタンダードなシステムです。

セミナーでは、SMPTEのStandards Vice PresidentならびにAmazon MGM StudiosのHead of Tech StandardsであるRaymond Yeung 氏による講演のほか、Imagica EMSのカラーイメージングエンジニアである長谷川 智弘が、色管理フレームワークの構築と検証・実践についてご報告します。

ACESに関する技術セミナー

第1部:ACES - History, Evolution, Practices

◦講師:SMPTE, Standards Vice President / Amazon MGM Studios, Head of Tech Standards Raymond Yeung 氏

第2部:色管理フレームワークの構築と検証・実践報告

ー 分光測定からACES/OCIO、DevOpsまで ー

◦講師:IMAGICAエンタテインメントメディアサービス 長谷川 智弘

【日時】2025年6月2日(月)17:30~19:30(予定)

【場所】IMAGICAエンタテインメントメディアサービス 竹芝メディアスタジオ

【主催】SMPTE、IMAGICAエンタテインメントメディアサービス

Imagica EMSはこれからも最新の技術や取り組みに関する情報の発信や共有を通じて、メディア・エンタテインメント業界のさらなる技術発展に寄与して参りたいと思います。

SMPTEとは

映画、テレビ、メディア業界の技術標準を策定するグローバルな団体です。世界中の専門家が集まり、映像や音声などの品質向上、効率的なワークフロー、技術の相互運用性を推進しています。

SMPTE:https://www.smpte.org/

SMPTE Technology Committee Meetings(2-3 JUNE, 2025):https://smpte.swoogo.com/June2025TC

ACESとは

ACES(Academy Color Encoding System)は、デジタルファイルの交換やカラーワークフローの管理、配信・アーカイブ用マスターファイル作成のためのグローバルスタンダードなシステムです。映画芸術科学アカデミー科学技術評議会(Science and Technology Council of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences)の後援の下、数百人ものプロの映画制作者と色彩科学者によって開発されたSMPTE規格やベストプラクティスとカラーサイエンスを組み合わせたもので、長編映画からテレビ番組、CM、AR/VRなど、あらゆる種類の制作に使用することができます。

ACES CENTRAL:https://acescentral.com/

