【ゲーテ7月号】GLAY30周年特大インタビュー！ 特集「豪華クルーズ船&列車の旅」。超高級ウォッチ最新情報も

仕事に遊びに一切妥協できない男たちが、人生を謳歌するためのライフスタイル誌『ゲーテ7月号』が2025年5月23日に発売となる。今回の特集は、圧倒的な優越感に浸れる“豪華クルーズ船&列車の旅”。表紙はGLAY。30周年を迎えた男たちが目にした絶景、そしてこれから目の当たりにするであろう幸せな景色とは。

【特集】移動そのものに価値がある 豪華クルーズ船&列車の旅

洋上を優雅に走る5つ星級の客室、エレガントな晩餐会、そして世界各地の港を巡る豪華なクルーズ船の旅。あるいは、車窓に移ろう四季折々の景観を愉しみ、その土地ならではの美味に舌鼓を打つ、豪華な列車の旅。今、移動そのものを楽しむ旅が活況にある。最新鋭のクルーズ船や豪華列車が次々に誕生し、旅の選択肢はかつてないほど多彩で魅惑的だ。地球の神秘とも言える大自然を間近で感じながら、目的地にいたるまでの時間そのものを愛でる。いまだかつてない、新時代の旅路へ、いざ――。

CRUISE

■極上の体験、その旅の醍醐味「セブンシーズ エクスプローラー」

■オーシャンクルーズ、黄金期が始まる

進化した客船に潜入! 日本の美しい船旅へ「MITSUI OCEAN FUJI」

■キーワードで選ぶ客船ターゲットリスト

ART 「飛鳥 III」

SPACE 「セブンシーズ グランデュアー」

POOL 「エクスプローラ II」

POLAR-AREAS 「ル コマンダン シャルコー」

WELLNESS 「クイーン・アン」

LUXURY-HOTEL 「フォーシーズンズ・ヨット」「ルミナーラ」「アマンガティ」

BOUTIQUE 「アクア・ブル」「アクア・マーレ」

ADVENTURE 「クダニル・エクスプローラー」

■COLUMN クルーズ紳士の嗜み

■旅のエキスパートに訊いた My Best クルーズ&列車旅

TRAIN

■地球の神秘に遭遇する 車窓が醸すロマン紀行

日本の豪華列車、圧巻の特等席

クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」

「TRAIN SUITE 四季島」

■鉄道王国スイス、圧倒されまくる旅

「氷河特急」「ベルニナ特急」「ゴールデンパス・エクスプレス」

■COLUMN 世界の鉄道ナンバー1

■新時代&伝統が交差する世界の豪華列車

「ベルモンド・ブリタニック・エクスプローラー」ほか

【スペシャル】GLAY 30周年を迎えた4人が見る景色

大きな節目に4人が振り返るのは、目にしたあの時の絶景。そして、これから目の当たりにするであろう幸せな景色とは。GLAYの旅路を4人それぞれが大いに語る。

【ウォッチズ&ワンダーズ詳報】高級時計は新たなシーンへ

60を超える高級時計ブランドが参加した「ウォッチズ アンド ワンダーズ ジュネーブ 2025」。そこで発表された新作時計を見れば、今後の時計界の潮流が見えてくる!

そのほか「堀江貴文 金を使うならカラダに使え!」や「滝藤賢一の映画独り語り座」も好評連載中。

■雑誌情報

誌名:GOETHE[ゲーテ]2025年6月号

編集長:池上雄太(いけがみ ゆうた)

発売日:5月23日(金)

価格:特別定価1200円(税込)

発行:株式会社幻冬舎GOETHE

「仕事が楽しければ人生も愉しい」

