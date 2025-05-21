世界遺産×体験旅「金ぶらフリーパス」で佐渡金山と小判作りをまるっと満喫！
2024年、世界文化遺産に登録された「佐渡島の金山」。その魅力を体感しながら、お得に観光できるWEBチケット「金ぶらフリーパス」の販売が、2025年4月21日よりスタートしました！
このチケットは、2日間にわたって「史跡 佐渡金山」や佐渡金銀山ガイダンス施設「きらりうむ
佐渡」へ入場が可能なうえ、佐渡の金文化を体験できる本商品限定の「小判作り体験」もセットになったになった、まさに“金の旅”が叶うスペシャルなフリーパスです。
詳細を見る :
https://www.enjoysado.net/activity/5541/
金ぶらフリーパスのポイント◆1｜世界遺産の魅力をまるごと体感！
・史跡 佐渡金山（佐渡金山コース）：江戸～近代の坑道を歩きながら、採掘の歴史を肌で感じられます。
・きらりうむ佐渡：30分の迫力ある映像や展示で、佐渡金銀山の全貌が分かります。
◆2｜旅の思い出に「小判作り」体験！
専用粘土を焼成して、自分だけのオリジナル小判を作る体験が可能。
約60分で体験完了（体験＋焼成＋冷却）。展示室見学との組み合わせも◎
◆3｜関連施設の割引＆無料バスも！
「佐渡奉行所跡」「相川郷土博物館」が割引料金で入場可能
世界遺産エリアを巡る「相川周遊バス」も運賃無料で便利！（※1）
販売概要
・販売期間： 2025年4月21日（月）～10月31日（金）
・料金に含まれる内容：
・佐渡金山（佐渡金山コース）入場料
・きらりうむ佐渡 入場料
・小判作り体験料
・保険料
・対象： 小学生以上
・チケット有効期間： 予約日を含む2日間（各施設1回限り）
・購入方法： WEB（事前予約制）／相川観光案内所でも現地購入可
・URL：https://www.enjoysado.net/activity/5541/
体験予約・当日の流れ- WEBでチケット予約（前日17:00まで）
- 当日朝、登録メールアドレスに電子チケットを送信
- 「きらりうむ佐渡」で希望時間に小判作り体験スタート！
※1 観光に便利な無料バスも運行中！ 世界遺産エリアを巡る「相川周遊バス」
佐渡金山を中心とした世界遺産関連施設を効率よく巡りたい方に朗報！
2025年4月25日（金）から10月31日（金）までの期間中、「相川周遊バス」が毎日運行されます。
このバスは、相川地区に点在する主要観光スポットをつなぐ無料の周遊バスで、パーク＆ライド方式を採用。お車でお越しの方も安心して観光をお楽しみいただけます。
・運行ルート
「きらりうむ佐渡」から出発し、
→ 相川（佐渡市相川支所）
→ 相川博物館前（北沢浮遊選鉱場跡）
→ 佐渡版画村（史跡佐渡奉行所跡）
→ 佐渡金山
と、佐渡の歴史・文化・産業を象徴する名所を効率よく巡ることができます。
・運行期間
2025年4月25日（金）～10月31日（金）
※毎日運行
・運賃
無料（どなたでもご利用いただけます）
・アンケート回答で 豪華佐渡産品 が当たる、抽選プレゼントも実施中！
・佐渡地酒飲み比べセット（750ml×3本）
・佐渡産コシヒカリ5kg
・無名異焼ビアカップ（桐箱付き） ほか
「相川周遊バス」について 詳しくはこちら :
https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2019/70606.html
【お問い合わせ】
佐渡観光交流機構 事業本部
TEL：0259-58-7285（平日 8:30～17:30）
Mail：enjoy@visitsado.com（土日祝対応）