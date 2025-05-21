とっとこハム太郎×スタジオソータ「とっとこハム太郎 ふわふわフェイスポーチ」発売決定！【カプセルトイ】

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株式会社ＳＯ-ＴＡ

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、


カプセルトイ「とっとこハム太郎 ふわふわフェイスポーチ」 (400円(税込))を、2025年9月下旬に発売することをお知らせします。



カプセルトイ


ハム太郎

リボンちゃん


こうしくん

タイショーくん

ちび丸ちゃん

ハムちゃんずの仲間が可愛らしいフェイスポーチで登場♪


「ハム太郎」「リボンちゃん」「こうしくん」「タイショーくん」「ちび丸ちゃん」の全5種！


サイズはたっぷり全長約120mm♪


お気に入りのものを入れて、すてきなお出かけにしよう！



・商品名：とっとこハム太郎 ふわふわフェイスポーチ


・発売日：2025年9月下旬予定


・価格 ：400円 (税込)


・種類数 ：全5種


・対象年齢 ：15才以上


・素材 ： ポリエステル・PVC(ジッパー)


・サイズ 　：幅約120mm 縦約90～110mm


・製造国 ：Made in China


・著作権表示：(C)河井リツ子／小学館




スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。


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・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)




【会社概要】


社名：株式会社SO-TA／ソータ


本社所在地：〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-301


HP ： https://www.so-ta.com/