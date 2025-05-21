とっとこハム太郎×スタジオソータ「とっとこハム太郎 ふわふわフェイスポーチ」発売決定！【カプセルトイ】
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
カプセルトイ「とっとこハム太郎 ふわふわフェイスポーチ」 (400円(税込))を、2025年9月下旬に発売することをお知らせします。
カプセルトイ
ハム太郎
リボンちゃん
こうしくん
タイショーくん
ちび丸ちゃん
ハムちゃんずの仲間が可愛らしいフェイスポーチで登場♪
「ハム太郎」「リボンちゃん」「こうしくん」「タイショーくん」「ちび丸ちゃん」の全5種！
サイズはたっぷり全長約120mm♪
お気に入りのものを入れて、すてきなお出かけにしよう！
・商品名：とっとこハム太郎 ふわふわフェイスポーチ
・発売日：2025年9月下旬予定
・価格 ：400円 (税込)
・種類数 ：全5種
・対象年齢 ：15才以上
・素材 ： ポリエステル・PVC(ジッパー)
・サイズ ：幅約120mm 縦約90～110mm
・製造国 ：Made in China
・著作権表示：(C)河井リツ子／小学館
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
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【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/