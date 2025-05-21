7月4日(金)より【ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会じゃーじめいどふぇあ！inゲーマーズ】の開催が決定！
株式会社ブシロード
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アクリルスタンド じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各1,650円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ハート型ゆらゆらアクリルスタンド じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各1,870円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 リボンキーホルダー じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各1,980円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 お名前アクリルバッジ じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各990円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アクリルパスケースセットじゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各2,200円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 SNS風アクリルキーホルダー じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各1,100円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ビッグタオル じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各5,500円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ハート缶バッジ じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各660円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ハート缶バッジ じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各660円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 場面写アクリルスタンド
価格：各1,650円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 色んな表情詰め合わせ！トレーディング場面写ショートステッカー
価格：440円 (税込)
フォト風ミニカード(全13種)
※無くなり次第終了致します
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2025年７月4日(金)より、【ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 じゃーじめいどふぇあ！inゲーマーズ】を開催いたします。
■イベント概要
【事前予約】
通販：2025年5月21日(水) 11:00～
店舗：2025年5月21日(水) 各店舗開店時より開始
【会期】
2025年7月4日(金)～7月27日(日)
【場所】
・ゲーマーズオンラインショップ
・対象のゲーマーズ店舗
■商品情報
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アクリルスタンド じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各1,650円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ハート型ゆらゆらアクリルスタンド じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各1,870円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 リボンキーホルダー じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各1,980円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 お名前アクリルバッジ じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各990円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アクリルパスケースセットじゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各2,200円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 SNS風アクリルキーホルダー じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各1,100円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ビッグタオル じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各5,500円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ハート缶バッジ じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各660円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ハート缶バッジ じゃーじめいどふぇあ！ ver.
価格：各660円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 場面写アクリルスタンド
価格：各1,650円 (税込)
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 色んな表情詰め合わせ！トレーディング場面写ショートステッカー
価格：440円 (税込)
■特典情報
フォト風ミニカード(全13種)
期間中、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」関連のグッズを2,200円（税込）お買い上げごとに【フォト風ミニカード (全13種) 】をランダムで1枚差しあげます。
※無くなり次第終了致します
※通販は配布条件が異なる場合がございます
■最新情報はコチラをチェック！
・イベント特設HP
https://bushiroad-creative.com/events/lovelive-jerseymaid/
・ブシロードクリエイティブ公式HP
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@bushi_creative
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