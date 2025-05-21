¡Ø¥¤¥¿¥±¥¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ù¤Î¼è°·¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂçÃæ¡ª¡Ö¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¤Ú¡×¤ÇÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡ª
¡Ø¥¤¥¿¥±¥¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ù¤Î¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤¬Â³¡¹³ÈÂçÃæ¡ª¡Ö¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡×¤Ç¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî »Ö·ø¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥¿µ¤»ý¤Á¤¤¤¤～¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ø¥¤¥¿¥±¥¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ù¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥á¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ö¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¤¥¿¥±¥¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ù¤Ï¡¢´¬¤¯¤À¤±¤Ç¥¤¥¿µ¤»ý¤Á¤¤¤¤»É·ã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥°¥Ã¥º¡£
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤äÂÀ¤â¤â¤Ë´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¡¢ÆÈ¼«¹½Â¤¤Î¥¨¥¢¥Ý¥ó¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤°µ¤¬²Ã¤ï¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¹ÔÀè¤ä½ÐÄ¥Àè¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¤Ú¡×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡Ö¤´Ë«Èþ»þ´Ö¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú
¹ñÆâ³°¤Î¥³¥¹¥á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥±¥¢¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ ¤«¤é¤À¤ÎÃæ¤«¤é³°¤«¤éÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢Éý¹¤¯ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÉÊ¤¾¤í¤¨¤È¡¢ ºÇ¿·¥³¥¹¥á¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥¿¥±¥¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡×¼è°·Å¹¥ê¥¹¥È
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ÃÏ²¼³¹Å¹
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾3ÃúÌÜ11 ËÌÍÎ¥Ó¥ëB2F
TEL¡§011-252-2201
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～21:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¤«¤ï¤°¤Á¥¥ã¥¹¥Æ¥£Å¹
ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô±ÉÄ®3ÃúÌÜ7-1 ¤«¤ï¤°¤Á¥¥ã¥¹¥Æ¥£3F
TEL¡§048-242-0630
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～22:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¼«Í³¤¬µÖÅ¹
ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ2ÃúÌÜ10-8 ¼«Í³¤¬µÖ¥¨¥Ì¥±ー¥Ó¥ë1F
TEL¡§03-5726-3330
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～22:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Ç¥å¥ªÅ¹
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¸üÊÌÃæ±û2¾ò5ÃúÌÜ6-2 ¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í¥¢ー¥¯¥·¥Æ¥£duo¡¾1 B1F
TEL¡§011-892-3830
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¥ë¡¦¥È¥í¥ïÅ¹
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾1ÃúÌÜ13 ¥ë¡¦¥È¥í¥ïB1F
TEL¡§011-200-9360
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹
ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀé½»3ÃúÌÜ92 ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤2F
TEL¡§03-6806-1803
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¥³¥ì¥Ã¥È¥Þー¥ìºùÌÚÄ®Å¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èºùÌÚÄ®1ÃúÌÜ1-7 ¥³¥ì¥Ã¥È¥Þー¥ì1F
TEL¡§045-263-8641
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～22:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹Ä®ÅÄÅ¹
ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ6ÃúÌÜ12-20 ¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹Ä®ÅÄÅ¹2£Æ
TEL¡§042-785-4451
±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～22:30
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¤Ú ÀõÁðROXÅ¹
ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð1ÃúÌÜ25-15 ÀõÁðROXËÜ´Û1F
TEL¡§03-3842-5411
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～21:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú LINKS UMEDAÅ¹
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®1-1 LINKS UMEDA 2F¡Ê¥è¥É¥Ð¥·ÇßÅÄ¥¿¥ïーÆâ 2F¡Ë
TEL¡§06-6136-7508
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¤Ú ¶äºÂ¥¤¥ó¥ºÅ¹
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂÀ¾3-1Àè¡¡¶äºÂ¥¤¥ó¥º1Æâ
TEL¡§03-6263-0513
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～ÅÚ¡¡10:30～21:00¡¿Æü¡¦½Ë¡¡10:30～20:00
¢¨ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¡11:00～20:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤Å¹
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹9-1 ÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤ 3F
TEL¡§092-260-8427
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～21¡§00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¤Ú ¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©ÀîÅ¹
ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¼ÆºêÄ®3-2-1 ¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©Àî2F
TEL¡§042-540-2331
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～ÅÚ 10:00～21:00 / Æü¡¦½Ë 10:00～20:30
¢¨ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¡Ê¿Æü¡¦ÅÚ 10:00～20:30¡¢Æü¡¦½Ë 10:00～20:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú Ê¡²¬Å·¿ÀÀ¾ÄÌ¤êÅ¹
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ5-21¡¡1F～2F
TEL¡§092Ž°791-6764
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～22:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬Å¹
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÆá²Ñ£¶ÃúÌÜ23ÈÖ1¹æ ¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬1F 15010
TEL¡§092-558-3520
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºS.C.Å¹
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀîÆóÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー ¥¿¥¦¥ó¥Õ¥í¥ó¥È 4F
TEL¡§03-6805-6420
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¤Ú ¥³¥³¥Î¥¹¥¹¥¥ÎÅ¹
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî£´¾òÀ¾£´ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ COCONO SUSUKINO£±F
TEL¡§011-252-7108
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú Family ¥·ー¥Ê¥·ー¥ÊÀÄ¿¹Å¹
ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»ÔÉÍÅÄ1-14-1 ¥·ー¥Ê¥·ー¥ÊÀÄ¿¹ 1F
TEL¡§017-718-8146
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～20:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ½ÂÃ«¥â¥Ç¥£Å¹
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-21-3 1F
TEL¡§03-6433-7582
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¥·ー¥Ê¥·ー¥ÊÊ¡½»Å¹
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶èÊ¡½»2¾ò1ÃúÌÜ2-5 1F
TEL¡§011-376-1301
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¥èー¥¯¥Ñー¥¯ ·´»³Å¹
Ê¡Åç¸©·´»³»ÔÀ¾¥ÎÆâ2-11-40 ¥èー¥¯¥Ñー¥¯ 3F
TEL¡§024-954-6285
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥Ú ¹Åç£Ð£Á£Ò£Ã£ÏÅ¹
¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èËÜÄÌ10-1 ¹Åç¥Ñ¥ë¥³ËÜ´Û3F
TEL¡§082-258-5610
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:30
¡Ö¥¤¥¿¥±¥¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡×¤È¤Ï...
´ÊÃ±´ÊÃ±¡ª´¬¤¯¤À¤±¤Ç¥×¥íµé¤Î¡Ö¥¤¥¿µ¤»ý¤Á¤è¤µ¡ª¡×
¥¤¥¿¥±¥¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¡£½÷À¤â
ÃËÀ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¨¥¢¥Ý¥ó¥×¤¬¶¯ÎÏ¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¼ê·Ú¤Ë¥×¥íµé¤Î¥±¥¢¤ò¼Â¸½¡£
ËèÆü¤Î¿ÈÂÎ¥±¥¢¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
´¬¤¯¤À¤±´ÊÃ±¶Ë¾åÌþ¤ä¤·¡£
´ÊÃ±Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¡£
ÂÀ¤â¤â¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¤¥¿¥±¥¢¥·¥êー¥º »³ËÜÀèÀ¸¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¥±¥¢
·¿ÈÖ¡§ITK001-FKRHG
È¯Çä¸µ¡§¥¯¥ê¥¢ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò
ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»³ËÜÀèÀ¸¤Ï²Í¶õ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥¿¥±¥¢´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://itacare.clearstone.co.jp/
Amazon¡§https://amzn.asia/d/b0jt43q
³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://item.rakuten.co.jp/birthdaybank/z55559/
Yahoo ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/bbclearstoneofficia/z55559.html
YouTube¡Ö¥¤¥¿¥±¥¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡§https://www.youtube.com/@itacarechannel.dr.yamamoto
Instagram¡§ https://www.instagram.com/itacareofficial/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@itacare_official
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://itacare.clearstone.co.jp/pages/itacarehukurahagi-lp01
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¡ÊClearstone Co., Ltd.¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¡ÊClearstone Co., Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-15-1 ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¥¿¥ïー ¥é¡¦¥È¥¥ー¥ë¿·½É709¹æ¼¼
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìî »Ö·ø
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Ñー¥Æ¥£ー¥·¥Æ¥£ー»ö¶È
¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È
¡¦ÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹&¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
¡¦¥Ðー¥¹¥Çー¥Ð¥ó¥¯»ö¶È
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó
¥Ç¥¸¥¿¥ëEC»ö¶ÈÉô Æ£¸¶°¸
Email: info_shop@clearstone.co.jp
TEL: 048-888-0600
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×³ÚÅ·¡§ https://www.rakuten.ne.jp/gold/clearstone/
¡¦ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×³ÚÅ·BB¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/birthdaybank/
¡¦ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.clearstone.co.jp/
¡¦ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.clearstone.co.jp/
¸ø¼°SNS
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§¡¡https://x.com/CLEARSTONE_info
¡¦instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/clearstone_official/
¡¦instagram kids¡§¡¡https://www.instagram.com/clearstonekid