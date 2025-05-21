コスパに優れたエントリーモデル！8-in-1の高機能USB-Cドッキングステーションを5月21日に発売
おすすめポイント
・シンプルデザインでコスパの高いエントリーモデル
・すべての機能を詰め込んだ8-in-1の高機能
・コンパクトで持ち運びが簡単
掲載ページ
USB-C モバイルドッキングステーション 8-in-1 HDMI 1画面 PD100W 急速充電 SD/microSDカードリーダー 有線LAN USB-A 4K/30Hz 5Gbps USBハブ
型番：400-DKM2BK 販売価格：4,528円（税抜） 4,980円(税込み)
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-DKM2BK
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型番：400-DKM2BK 販売価格：3,619円（税抜） 3,980円(税込)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8MKG8WG
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●高機能エントリーモデル
HDMI×1、USB-C×1、USB A×2、USB-C（PD給電専用）、SDカード、microSDカード、有線LANの合計8つのポートを搭載。PD100W給電、4K/30Hz対応など8-in-1の高機能でありながら、シンプルデザインで価格を抑えたコスパの高いエントリーモデルのドッキングステーションです。
●ケーブル1本で全て接続
マウスなどの周辺機器や映像出力などの接続をType-Cケーブル1本で簡単に行えます。ドライバーなどのインストールの必要が無く、外出や会議など移動する際、ケーブル1本を抜くだけで、さっとパソコンを持ち運ぶこともできます。
●持ち運びも簡単
本体はコンパクトな設計になっており、ポーチやカバンのポケットなどに簡単に収納することが出来ます。会議や出張などにも手軽に持っていくことが出来ます。
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製品仕様
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Type-Cドッキングステーションの商品一覧を見る
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【おすすめ14選】ケーブル１本で一括管理！ドッキングステーションの選び方 2025年版
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USB Type-C接続のドッキングステーション おすすめ10選 2025年版 | サンワダイレクト
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サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
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：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
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