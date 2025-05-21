コスパに優れたエントリーモデル！8-in-1の高機能USB-Cドッキングステーションを5月21日に発売

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サンワサプライ株式会社



おすすめポイント


・シンプルデザインでコスパの高いエントリーモデル


・すべての機能を詰め込んだ8-in-1の高機能


・コンパクトで持ち運びが簡単



掲載ページ


USB-C モバイルドッキングステーション 8-in-1 HDMI 1画面 PD100W 急速充電 SD/microSDカードリーダー 有線LAN USB-A 4K/30Hz 5Gbps USBハブ


型番：400-DKM2BK　販売価格：4,528円（税抜）　4,980円(税込み)


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-DKM2BK



Amazon掲載ページ


Amazon　特別売価


型番：400-DKM2BK　販売価格：3,619円（税抜）　3,980円(税込)


https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8MKG8WG


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https://youtu.be/peaQ9qQ46MM



●高機能エントリーモデル


HDMI×1、USB-C×1、USB A×2、USB-C（PD給電専用）、SDカード、microSDカード、有線LANの合計8つのポートを搭載。PD100W給電、4K/30Hz対応など8-in-1の高機能でありながら、シンプルデザインで価格を抑えたコスパの高いエントリーモデルのドッキングステーションです。











●ケーブル1本で全て接続


マウスなどの周辺機器や映像出力などの接続をType-Cケーブル1本で簡単に行えます。ドライバーなどのインストールの必要が無く、外出や会議など移動する際、ケーブル1本を抜くだけで、さっとパソコンを持ち運ぶこともできます。




●持ち運びも簡単


本体はコンパクトな設計になっており、ポーチやカバンのポケットなどに簡単に収納することが出来ます。会議や出張などにも手軽に持っていくことが出来ます。




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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=peaQ9qQ46MM ]

製品仕様




サンワダイレクト各店掲載ページ


サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/400-DKM2BK


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https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8MKG8WG


サンワダイレクト関連商品掲載ページ


Type-Cドッキングステーションの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012045002


【おすすめ14選】ケーブル１本で一括管理！ドッキングステーションの選び方 2025年版


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/docking-station.html


USB Type-C接続のドッキングステーション おすすめ10選 2025年版 | サンワダイレクト


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/dockingstation/typec/


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社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い




■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。