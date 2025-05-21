ジオコード、「LINEヤフー Partner Program」でSales Partner「Select」に認定
Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤 剛、証券コード：4689）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2025年度上半期の認定パートナーである「Select」に認定されました。また、認定バッジ「Ads Operation Badge」を取得しました。
■「LINEヤフー Partner Program」について
「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。
*「Sales Partner（認定パートナー、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」、「Technology Partner」、「Network Partner」（LINE Network Partner、Yahoo!広告Network Partner）において認定が行われます。
■「Sales Partner」について
この度、当社が認定された「Sales Partner」は、LINEヤフーが提供するサービスの導入や広告出稿支援を行うパートナーです。前半期の広告取扱高に応じてパートナーは「Premier」「Select」「Certified」いずれかの認定パートナーとして認定されます。また、LINEヤフーが指定する特定の注力領域において優秀な実績を残したパートナーは各種認定バッジが付与されます。
当社は、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。
■ジオコードのWeb広告運用サービスについて
ジオコードは、15年以上に渡りWeb広告運用サービスを提供している老舗のWebマーケティング会社です。
累計アカウント数2,120件、運用アカウント数495件の豊富なWeb広告運用実績と、GoogleやLINEヤフーに認められた確かな広告運用力があります。Googleが主催する「Premier Partner Awards」では、5期連続の国内ファイナリストに選出されており(※1)、また、LINEヤフー Sales Partnerでは、優れた実績を持つ代理店だけに付与される特別な認定を受けています(※2)。
(※1) 2018年、2019年、2021年、2022年、2023年（2020年は感染症拡大の影響で未開催）
(※2) LINEヤフー Sales Partner「Select認定」および「Ads Operation badge（広告運用バッジ）認定」
【サービスサイト】https://www.geo-code.co.jp/ads/(https://www.geo-code.co.jp/ads/)
■株式会社ジオコードについて
ジオコードは、SEO対策とWebサイト制作を融合・発展させた「オーガニックマーケティング」やWeb広告運用などのサービスを提供するWebマーケティング事業と、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA」などを活用したクラウドセールステック事業を展開。
Webマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。
社 名：株式会社ジオコード
代表者：代表取締役 原口 大輔
所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F
設 立：2005年2月14日
資本金：3億6,386万円（2025年2月末現在）
上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）
事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業
Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/(https://www.geo-code.co.jp/)
■ お問い合わせ先
＜Web広告サービスについて＞
株式会社ジオコード
Web広告課
メール：info@geo-code.co.jp
電 話：03-6274-8081