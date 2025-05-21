【叡啓大学】進学相談会「高大接続総会」に登壇します
広島県公立大学法人
会 場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル2F）
東京会場の詳細・事前申込はこちら :
https://koudai-soukai-t.allow-web.com/
会 場：梅田スカイビルステラホール（大阪府大阪市北区大淀中1-1-88）
大阪会場の詳細・事前申込はこちら :
https://koudai-soukai-k.allow-web.com/
福岡会場の詳細・事前申込はこちら :
https://koudai-soukai-f.allow-web.com/
叡啓大学（学長 有信睦弘、広島市中区）は、5月27日（火）、30日（金）、6月5日（木）に、高等学校教員、学習塾・予備校関係者を対象として東京、大阪、福岡で開催される進学相談会「高大接続総会」に参加します。当日は、本学の教員や学生が登壇し、大学の特長ある教育内容や魅力を語ります。また、大学の出展ブースでは、個別相談も可能です。ぜひご参加ください。
東京会場
日 時：5月27日（火）13:00 ～18:00
会 場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル2F）
登壇者：叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部 保井俊之教授（17:15～17:50）
内 容：【高大連携スーパートークセッション】叡啓大学×芝浦工業大学柏中学高等学校
東京会場の詳細・事前申込はこちら :
https://koudai-soukai-t.allow-web.com/
大阪会場
日 時：5月30日（金）13:00 ～18:00
会 場：梅田スカイビルステラホール（大阪府大阪市北区大淀中1-1-88）
登壇者：叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部 学科長 川瀬真紀教授
学生２名（15:51～16:31）
内 容：【高大連携スーパートークセッション】叡啓大学×追手門学院中・高等学校
大阪会場の詳細・事前申込はこちら :
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福岡会場
日 時：6月5日（木） 13:00 ～18:00
会 場：博多国際展示場＆カンファレンスセンター 3階ホール 302・303（福岡市博多区東光2-22-15）
登壇者：叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部 早田吉伸教授、学生２名（15:20～16:00）
内 容：【スーパートークセッション】叡啓大学×北九州市立大学
福岡会場の詳細・事前申込はこちら :
https://koudai-soukai-f.allow-web.com/
叡啓大学のウェブサイトはこちら
https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)