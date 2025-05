柴咲コウ、全国17都市を巡るライブツアーを開催決定！『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR′S THE BEST ～邂逅～』、11月よりスタート

レトロワグラース株式会社

レトロワグラース株式会社(代表:柴咲コウ、東京都渋谷区)は、2025年11月より全国17都市を巡るライブツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST ~邂逅(かいこう)~』を開催いたします。

『ACTOR'S THE BEST』シリーズは、2023年・2024年と全国各地でSOLD OUTを続出し好評を博した柴咲コウのライブツアー。

今年はさらに規模を拡大し、東京・大阪・福岡をはじめとする全国17都市での開催が決定しました。

柴咲コウオリジナル曲、そしてドラマ・映画の主題歌や挿入歌を独自の表現によって披露する、俳優とアーティスト両面を持つ柴咲コウならではの魅力で満たす空間を、ぜひご体感ください。

イベント特設ページ:https://koclass.jp/special/tour2025_atb

┃開催スケジュール

【2025年】

・11月3日(月・祝) トークネットホール仙台(仙台市民会館)大ホール

・11月7日(金) ぎふしんフォーラム(岐⾩市民会館)

・11月16日(日) 松戸・森のホール21 大ホール

・11月22日(土) 山口・KDDI維新ホール

・11月24日(月・祝) アクトシティ浜松 大ホール

・11月29日(土) ザ・ヒロサワ・シティ会館(茨城県立県民文化センター)大ホール

・12月7日(日) 福岡国際会議場 メインホール

・12月11日(木) トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)大ホール

・12月13日(土) 札幌市教育文化会館 大ホール

・12月20日(土) パシフィコ横浜 国立大ホール

・12月26日(金) NHK大阪ホール

・12月28日(日) 金沢 本多の森 北電ホール

【2026年】

・1月4日(日) サンポートホール高松 大ホール

・1月11日(日) NHKホール

・1月17日(土) 上野学園ホール(広島県立文化芸術ホール)

・1月23日(金) ロームシアター京都 メインホール

・1月24日(土) なら100年会館 大ホール ※ 終演後「アフタートークショー」有り

┃チケット販売スケジュール

・KO CLASS 1次受付 ※抽選先行 受付期間:5月26日(月)12:00~6月1日(日)23:59

・KO CLASS 2次受付 ※抽選先行 受付期間:6月10日(火)12:00~6月15日(日)23:59

・オフィシャル最速先行受付 ※抽選先行 受付期間:6月16日(月)12:00~6月24日(火)23:59

・Lencoreカード会員先行受付 ※抽選先行 受付期間: 6月27日(金)18:00~6月30日(月)23:59

・プレリクエスト先行 ※抽選先行 受付期間: 6月27日(金)18:00~7月6日(日)23:59

・プレリク2次、プレオーダー、プレリザーブ先行 ※抽選先行 受付期間:7月9日(水)18:00~7月15日(⽕)23:59

・一般発売 7月26日(土)10:00~

チケット詳細はこちら :https://koclass.jp/special/tour2025_atb?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=atb2025

全国ツアー開催を記念して、過去2回に渡り開催した『ACTOR'S THE BEST』ツアーより厳選したトレーラー映像を、YouTube「柴咲コウレトロワch.」にて公開中です。

柴咲コウのライブの世界観を感じていただける内容となっております。ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YXElBhTwWcc ]

2022年の音楽活動20周年と2023年の芸能活動25周年の節目を記念して、2023年に発表したアルバム『ACTOR'S THE BEST』。

本作では、俳優としてこれまで数々の映画やドラマに出演してきた柴咲が主演・ヒロインを務めた作品の主題歌や挿入歌を自らの歌声でカバー。柴咲コウにしか表現できない唯一無二の世界観を構築しました。

このアルバムを携えて、同年には全国6都市7公演を巡るライブツアー「KO SHIBASAKI CONCERT TOUR 2023 ACTOR'S THE BEST」を開催。俳優・アーティスト両面から表現する新たなステージは、多くの反響を呼びました。さらに翌年の2024年には、作品主題歌の新たなカバーに加え、自身の新曲も収録したEP『響宴』をリリース。2024年12月から2025年2月にかけて、全国12都市を巡るライブツアー「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ~響宴~」を開催し、より深化した『ACTOR'S THE BEST』の世界観を届けました。

柴咲コウのオフィシャルMEMBERSHIP「KO CLASS」では、今回の全国ツアーのチケット先行受付をはじめ、ライブ情報や会員限定コンテンツなど、さまざまな特典をご用意しています。今なら、5月26日(月)より始まる「KO CLASS 1次受付」にもご参加いただけます。この機会にご入会いただき、KO CLASSでしか見られない柴咲コウの魅力をより深く感じてください。

【レトロワグラース株式会社】

会社名 :レトロワグラース株式会社 https://lestroisgraces.jp/(https://lestroisgraces.jp/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

代表者 :代表取締役 柴咲コウ

所在地 :東京都渋谷区

設立 :2016年11月18日

事業内容 :エンタメ、コマース事業