Therabody、ロンドン発のホームファニシングショップ「ザ・コンランショップ」全店で取扱いスタート！最新モデル「セラガンプライムプラス」を先行販売

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社(本社:東京都品川区)が展開する米国発のウェルネステックブランド「Therabody(セラボディ)」は、2025年5月中旬より、ロンドン発のホームファニシングショップ「ザ・コンランショップ」国内全店(代官山店を除く)にて製品の取扱いを開始しました。

代官山店を除く全店での取扱い開始に合わせ、世界初の携帯型コンディショニングデバイスであるセラガンシリーズ最新モデル「セラガン プライムプラス」を日本国内で初めて先行販売が決定。昨年11月にローンチした「ミニ2.0」や「リリーフ」も含め、複数の製品ラインナップを同時展開します。

Therabodyは、ロサンゼルス発のウェルネステックブランドとして、 “Empower everybody to live better, longer, healthier lives by creating innovative wellness technologies” (革新的なウェルネステクノロジーを通じて、すべての人がより良く、より長く、より健康に生きる力を与える) というミッションを掲げています。2025年現在、世界70カ国以上で展開されており、セルフケア、リカバリー、睡眠、ストレスケア、美容など多様な分野において、革新的な製品とソリューションを開発・提供し続けています。Therabody製品は、日常のライフスタイルに自然に取り入れられる、実用性とデザイン性を兼ね備えたハイエンドなアイテムとして、多くのユーザーから支持を集めています。

Therabodyのリカバリー製品は、使用感や洗練されたデザインの面でもギフトに適しており、“上質なライフスタイルと健康を贈る”という新たなギフト提案にも最適です。世界中からセレクトされたギフトやインテリアアイテムが揃う「ザ・コンランショップ」での展開により、ウェルネスを取り入れた贈り物の新しい選択肢をご提案します。



新登場!「セラガンプライムプラス」を先行販売

「セラガン」シリーズ最新機種、ハイパフォーマンスな「プライムプラス」が初登場。振幅16mmで業界最高クラスのパワーを誇りながら、ヒート(温感)アタッチメントが付属。ヒートとパーカッシブの組み合わせで、より早いリカバリーとウォームアップ体験をサポートします。

別売の「コールドアタッチメント」や「バイブレーション」と互換性があります。独自開発のQuietForce Technology搭載で、従来品より大幅に静音性が向上し、Type-C充電に対応。旅行や出張など移動に便利なトラベルポーチも付属します。ランニングやフィットネス、ゴルフ、サイクリングなどの前後において、日常のセルフケア習慣をアップグレードする一台です。運動習慣のある方も、ない方にも快適なリカバリー体験をお届けします。



都会的で上質なライフスタイルを提案するラグジュアリーライフスタイルショップ「ザ・コンランショップ」では、本モデルの日本国内での一般販売に先駆け、特別に先行販売を実施いたします。



※通常販売の時期や製品仕様の詳細については、今後改めてご案内いたします。

取扱い製品ラインアップ

ザ・コンランショップでは以下のモデルから展開をスタート。今後も新商品をはじめ、製品ラインナップを充実させてまいります。

・Theragun Prime Plus(セラガン プライムプラス)※日本初上陸/先行販売

・Theragun Relief(セラガン リリーフ)サンド

・Theragun Relief(セラガン リリーフ)ネイビー

・Theragun mini 2.0(セラガン ミニ2.0)ブラック



展開店舗

代官山店を除く全5店で常設展開し、すべて2025年5月中旬より順次販売を開始します。

・ザ・コンランショップ 東京店 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ タワープラザ3F

・ザ・コンランショップ 新宿店 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー3・4F

・ザ・コンランショップ 丸の内店 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング3F・4F

・ザ・コンランショップ 伊勢丹新宿店 東京都新宿区新宿3丁目14-1 伊勢丹新宿店本館 5階

・ザ・コンランショップ 福岡店 福岡県福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店 新館B2F

The Conran Shop(ザ・コンランショップ)について

The Conran Shop(ザ・コンランショップ)は、世界中から厳選した家具や照明、インテリア小物、ギフトに加え、オリジナルのアイテムも多く取り揃えるホームファニシングショップです。 イギリスを代表するデザイナーの一人であるテレンス・コンランにより、イギリス ロンドンに1号店がオープンしたのは1973年。現在では世界 4 カ国(イギリス・日本・韓国・クウェート)で展開し、インスピレーションの源や、新しい発見のあるアイテムとスタイリングを通して、日々の生活をより豊かに楽しむことを提案しています。

公式サイト:https://www.conranshop.jp/

Instagram:@theconranshop.japan



Therabodyについて

米国ロサンゼルス発・ウェルネステックブランド

2007年、セラガンの開発者Dr.ジェイソン(DC=ドクターオブカイロプラクティック/米国国家資格)は、バイク事故で重傷を負い、手術・リハビリ後も首から肩、腰にかけての筋肉・神経の痛み、しびれ、こわばり等を感じていました。思うように回復しない中、Dr.ジェイソンは、薬や手術に頼らない自然なセラピー効果が得られるものを求めていました。医療施設にあるような大型の治療機器とは違う、自身で手軽に扱える機能的な機器の開発に着手しました。これが世界初のパーカッシブデバイス 「THERAGUN(セラガン)」が誕生するきっかけとなり、その後8年間の研究において、様々なプロトタイプ製品を考案・制作。

2016年に最初の製品となるG1を発売。2017年にはG2 PROを発表し、パーカッシブデバイスのリーディングカンパニーに成長しました。世界で600件以上の特許を取得し、さらに200件以上の特許を申請中であるTherabodyは、ウェルネス業界へのコミットメントとしてSAB(科学諮問委員会)を設立。委員会には、理学療法士や美容皮膚科医を含み、女性の健康、長寿、皮膚科学、解剖学・運動生理学、パフォーマンス、リカバリーなど各分野の著名な専門家で構成されています。南カリフォルニア大学をはじめ、様々な大学や専門機関と連携し、常にさらなる進化と革新的なデバイスを求め研究しています。

2025年現在、Therabody製品は世界70カ国以上で、プロスポーツチーム、ジム、教育機関、治療院、スパ、ラグジュアリーホテルなどで信頼できるデバイスとして選ばれています。



ユナイテッドスポーツブランズについて

#1 CHOICE FOR ATHLETES AROUND THE WORLD WHO DEMAND PROTECTION & PERFORMANCE. (プロテクションとパフォーマンスを必要とする世界中のアスリートのNo.1チョイスとなる)ユナイテッドスポーツブランズのフィロソフィは、 ミッションもチームもブランドもユナイト(統合・連帯)して高め、 社会と共生しながら発展させていくことです。

アスリート向けのプロテクトギアとパフォーマンスギアのパイオニアブランド「McDavid」、世界初100%合成繊維素材の革新的キネシオロジーテープ「KT TAPE」、ランナーのためのパフォーマンスギアを開発するランニングエッセンシャルブランド「NATHAN」、マウスガードを始めとするスポーツプロテクション分野の成長ブランド「Shock Doctor」などを世界70カ国でグローバル展開。「革新性」と「専門性」に強くこだわるモノづくりのDNAをもっています。



