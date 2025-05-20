ユニバーサル ミュージック合同会社 社長兼最高経営責任者（CEO）・藤倉尚米ビルボード誌「Billboard International Power Players」に5年連続6度目の選出
ユニバーサル ミュージック合同会社 （本社：東京都渋谷区、社長兼最高経営責任者（CEO）藤倉尚）は、この度米・音楽誌ビルボードが発表した「Billboard Global Power Players 2025（読み：ビルボードグローバル パワー プレイヤーズ、以下BGPP）」に弊社社長兼最高経営責任者（CEO）の藤倉尚が選出されましたことをお知らせいたします。
IFPIの発表によると世界の音楽市場は10年連続のプラス成長を記録*¹、2024年は総収益が296億ドル、特に音楽ストリーミング収益が初めて200億ドルを超え、音楽産業全体の成長を牽引しています。
BGPPでは市場の約60％を占める米国外での音楽市場の成長に貢献した人材を、Billboard編集部が選定した地域別・事業セクター別に10部門から*²選出しています。
* IFPI発表:Global Music Report
* Music Groups (Global/Europe,Middle East&Africa/Latin/Australasia)、Streaming/Labels and Distributors/ Associations /Publishing /Live/Agencies
藤倉は2014年の就任以来、当社の数々のアーティスト発掘・育成やヒット作品の創出を通じて11年連続成長を実現、J-POPの国際的な認知拡大に貢献しました。BRPPへの選出は2019年、2021年から2025年と日本から初めての5年連続・計6度目の受賞となります。
参考：Billboard International Power Players 2025
URL：https://www.billboard.com/pro/billboard-global-power-players-2025-list/
藤倉尚 （ふじくら・なおし） 略歴：
ユニバーサル ミュージック合同会社 社長兼最高経営責任者（CEO）
一般社団法人 日本レコード協会 副会長
株式会社オフィスオーガスタ 代表取締役会長
1967年生。92年にポリドール株式会社（現・ユニバーサル ミュージック合同会社）入社。
邦楽レーベル・ユニバーサルシグマ宣伝本部本部長、同プロダクトマネジメント本部本部長などを経て2008年、執行役員就任。2012年に副社長兼執行役員就任、邦楽事業を統括。2014年1月より現職。
Billboard International Power Playersに2019年、2021-25年に選出。