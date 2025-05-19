U-NEXT 格闘技配信スケジュール【5月20日～5月31日】
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、5月20日～5月31日の格闘技配信スケジュールをお知らせいたします。
■5月20日（火）17:45～『TREASURE BOXING PROMOTION 8』
【ライブ配信】2025年5月20日（火）17:45～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年6月19日（木）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009206
■5月23日（金）21:30～『ONE Friday Fights 109』
【ライブ配信】2025年5月23日（金）21:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年6月29日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009270
■5月25日（日）12:30～『DAYS Presents DEEP JEWELS 49』
【ライブ配信】2025年5月25日（日）12:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年6月24日（火）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009229
■5月25日（日）17:30～『SOUMEI Presents DEEP TOKYO IMPACT 2025 3rd ROUND』
【ライブ配信】2025年5月25日（日）17:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年6月24日（火）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009230
■5月30日（金）21:30～『ONE Friday Fights 110』
【ライブ配信】2025年5月30日（金）21:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年7月6日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009302
■5月31日（土）14:00～『RIZIN WORLD SERIES in KOREA』
【ライブ配信】2025年5月31日（土）14:00～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年6月5日（木）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009210
※ライブ配信の詳細は予告なく変更となる場合がございます。
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。
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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
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