『World of Warships: Legends』がSteamに登場！

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、同社開発・運営のPlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S、スマートフォン(iOS/Android)向け大ヒットオンライン海戦アクションゲーム『World of Warships: Legends』において、Steam版のクローズドベータテストを実施することを発表いたしました。さらに、PlayStation4、PlayStation5、Xbox One、Xbox Series X/S、スマートフォン(iOS/Android)版では、ドイツのレジェンダリーTier戦艦「Preußen」が獲得可能な新キャンペーンや、レトロフューチャーイベント、歴史的戦いをテーマとした大型イベントも登場し、ますます広がる海戦体験を提供いたします。

■直感的な操作と迫力の海戦をPCでも体感

2019年にリリースされ、これまでに数百万人のプレイヤーを魅了してきた『World of Warships: Legends』が、ついにSteamにも登場します。

Steam版は、直感的で学びやすい操作性とスピーディな海戦アクションがそのまま再現されており、PCでも快適に楽しめます。

■5月23日から26日までクローズドベータテストを開催

Steamでのテストは5月23日から26日まで開催予定。

ベータテストへの参加はこちら:

・CBT参加方法(https://wowslegends.com/blogs/entry/3497-%E3%80%8Elegends%E3%80%8F%E3%81%8C-steam-%E3%81%A7%E7%99%BB%E5%A0%B4-%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%89%CE%B2%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%81/)

・Steam

https://store.steampowered.com/app/2964090/World_of_Warships_Legends/

期間中は、「対AI戦」「アーケード戦」「スタンダード戦」の3種のバトルモードに加え、艦艇ツリー、司令官、分艦隊、キャンペーン、ミッションなどが体験可能です。正式版では、さらに多くの機能(バトルタイプ追加、研究局、艦隊機能、クロスプレイなど)の導入が予定されています。

■PCでも変わらぬ操作感とテンポ感

2019年のリリース以来、世界中で数百万人にプレイされ、ローンチ時点で500隻以上の艦艇と100人以上の司令官が登場する本作は、PC版でも直感的な操作性とスピード感のある海戦をそのまま楽しめます。

また、Steam Deckへの対応も予定されており、外出先でもプレイできる環境が整えられています。

さらに、クローズドベータ期間中に寄せられたフィードバックは、正式ローンチに向けた調整に活用されるので、操作性やパフォーマンスの改善、不具合の修正などに役立てられ、より完成度の高い体験を提供できる予定です。

■『World of Warships: Legends』5月のアップデート情報

ドイツ艦中心の5月アップデート内容

- ドイツのレジェンダリーTier戦艦「Preußen(プロイセン)」が登場└6週間の専用キャンペーンで入手可能- レジェンダリーTier巡洋艦「Hindenburg(ヒンデンブルク)」のマラソンイベントが継続開催中

多彩なイベントと豪華報酬

ドイツ艦にまつわる歴史的イベントや、新たな報酬が続々登場します。

- 「ビスマルク追撃戦」イベント開催∟ 司令官スキン「不沈のサム」が報酬として登場- 「ユトランド沖海戦」イベント開催∟ 新登場プレミアム艦艇:- ドイツ Tier IV 戦艦「Moltke(モルトケ)」- イギリス Tier IV 戦艦「Indefatigable(インディファティガブル)」- ドイツ Tier VI 巡洋艦「Leipzig(ライプツィヒ)」

新PvPコンテンツもスタート

- 「乱戦(Brawl)」:短期間で展開されるPvPバトルシーズン- 「フリートカップ」:チームの実力を試すシーズン制イベント

アップデートの詳細はこちら

https://wowslegends.com/blogs/entry/3456-5-%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88-%E7%8C%AB%E3%81%A8%E9%B7%B2/

■『World of Warships: Legends』について

PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S、iOSそしてAndroid向け『World of Warships: Legends』は、数々の歴史的艦艇を操り、オンラインで対戦する海戦アクションゲームです。史実に名を残す名艦長と共に、自身の保有する数々の艦艇をアップグレードし、世界中のプレイヤーたちとリアルで没入感のあるアクション海戦が楽しめます。世界中のプレイヤーが熱狂する本家PC版の、重厚かつ戦略的、そして大迫力のゲーム性はそのままに、よりスピード感のある戦闘を直感的な操作方法でお楽しみください。

公式サイト: https://wowslegends.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラード、キーウをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

【権利表記】

(C) 1998-2025 Wargaming.net.

※” PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※MicrosoftおよびXbox Oneは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の登録商標または商標です。

※The Apple logo, iOS and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

※ "Google", "Android", and "Google Play" are either registered trademarks or trademarks of Google Inc.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。