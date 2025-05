【ホテルニューグランド】ホテル朝食の人気メニューをアレンジして登場！「チェダーモンテクリストサンド」（S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店）

日本 ホテル 株式会社

ホテルニューグランド(横浜市中区山下町10番地/総支配人 木曽博文)では、カフェ併設店舗であるホテル直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店」にて、2025年6月8日(日)より、毎週日曜・20食限定のカフェメニュー「チェダーモンテクリストサンド」を販売します。

毎週日曜日のみ・限定20食「チェダーモンテクリストサンド」(S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店)

ふわふわのフレンチトーストにベーコンとチーズを挟み焼き上げたホテル朝食で人気のモンテクリストサンドに、濃厚で風味豊かなチェダーチーズを纏わせた、S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店だけでお召し上がりいただけるメニューとして仕上げました。甘さと塩味の絶妙なバランスは、オリジナルコーヒー「ザ・コーヒー」との相性も抜群です。ブランチやおやつタイムに、店内でのお買い物のご休憩のひとときにおすすめの一品です。

販売期間 2025年6月8日(日)~ 毎週日曜日のみ・限定20食

価格 チェダーモンテクリストサンド \990(税込) ※イートインのみでのご提供となります

販売店舗 S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店 (横浜高島屋 地下1階 Foodies’Port2)

https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil_takashimaya/

営業時間 10:00~21:00 (カフェL.O.20:00) カフェ席数 テーブル4卓8席・カウンター6席

お問合せ S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店 / 045-534-3970(店舗直通)

<イートインカフェメニュー>

S.Weil のババロア イートイン\715/テイクアウト\702

S.Weil のババロア(いちご) イートイン\770/テイクアウト\756

S.Weil のババロア(プレーン・いちご)

甘美なバニラの香り、ふるふるとした食感、とろけるなめらかな舌心地。あの名店のババロアが復活!「エスワイル」のルーツとなった洋菓子店の人気商品を、2代目店主・大谷龍一氏が監修。最後はほろり、懐かしい余韻と思い出が残ります。生クリームを添えたプレーンと彩り豊かないちご、また、季節によって限定のフレーバーをご用意しております。

S.Weil のモカソフトクリーム (カップまたはコーン) イートイン\693/テイクアウト\680

S.Weil のモカソフトクリーム (カップまたはコーン)

S.Weilの本格派コーヒーと、濃厚な北海道産生乳を使用した、カフェオレのような味わいが魅力のソフトクリームです。まるでブーケのようなルックスが愛らしいコーンは、バター風味のサブレ生地でできた「ブーケサブレ」で、優雅におめかしした雰囲気です。

S.Weilコーヒーゼリー(画像:右) イートイン\660/テイクアウト\648

コーヒーゼリーモカソフト(画像:左) イートイン\935/テイクアウト\918

コーヒーゼリーモカソフト/S.Weilコーヒーゼリー

S.Weilオリジナルコーヒー豆「ザ・コーヒー」を抽出した「S.Weilコーヒーゼリー」は深みのある格調高い味わいが魅力。つるんとした食感やコーヒーそのものの味わいをダイレクトに楽しみたい場合はそのままで、付属のクリームをかければ、まろやかなコーヒー風味をお楽しみいただけます。

「コーヒーゼリーモカソフト」は、「S.Weilコーヒーゼリー」にモカソフトクリームをトッピング、ぷるぷる食感とコク深くなめらかなソフトクリームのマリアージュをお楽しみいただける一品です。

蜜漬けジンジャーのバナナジュース

イートイン\700/テイクアウト\756

自然な甘みを生かしたバナナジュースに、蜜で漬けたジンジャーのアクセント。味わいと食感の変化をお楽しみください。

完熟いちごと赤桃のフラッペ(画像:右)

イートイン\990/テイクアウト\972

濃厚な甘みの完熟いちごに、酸味の効いたフランス産の赤桃ピューレ。赤い果実どうしのコンビによる、飲み飽きない贅沢な味わいです。

完熟いちごと赤桃とエルダーフラワーのミルクフラッペ(画像:左)

イートイン\1,210/テイクアウト\1,188

完熟いちごと赤桃ピューレに、こっくりミルクと生クリーム、さらに爽やかな香りと酸味のエルダーフラワーを加えた贅沢フラッペです。

ザ・コーヒー(ホット/アイス)

ザ・コーヒー(ホット/アイス)

イートイン\663 /テイクアウト\651

カフェラテ(ホット/アイス)

イートイン\765 /テイクアウト\751

ダブルエスプレッソ(ホット)

イートイン\612 /テイクアウト\601

フレーバーティー(ホット)

イートイン\663 /テイクアウト\651

フレーバーグリーンティー(ホット)

イートイン\663 /テイクアウト\651

S.Weil by HOTEL NEW GRAND

1927年、横浜に開業した「ホテルニューグランド」の初代総料理長サリー・ワイル。

日本に西洋料理の自由と革新をもたらし、明るくモダンなフレンチ・スタイルの料理で、あまたの美食家から愛されました。そんな“やわらかな正統派”として、氏の功績と技を受け継ぎながら、今の時代によりそう食とライフスタイルを提案するホテルショップです。クラシカルな洋食を自宅でたのしめる冷凍食品やレトルト商品、パンや焼き菓子のほか、S.Weilブランドとして、モカルーロやオリジナルコーヒー、ブリオッシュなど様々に取り揃えています。なおブランド名は、サリー・ワイルの弟子が作った洋菓子の名店「エスワイル」を受け継いでいます。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店

営業時間 10:00~21:00

場所 横浜高島屋 地下1階 Foodies’Port2 045-534-3970(直通)

お問合せ S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店 / 045-534-3970(直通)

https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil_takashimaya/

ホテルニューグランド

1927年(昭和2年)に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP:https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook:https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram:https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X(旧Twitter):https://twitter.com/HotelNewGrand_