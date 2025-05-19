【QTモバイル】新端末「Xiaomi15」「POCO F7 Pro」「POCO X7 Pro」「POCO M7 Pro 5G」の販売開始について

株式会社QTnet

株式会社QTnet(所在地：福岡県福岡市、代表取締役社長：小倉良夫)は、格安スマホ・格安SIMサービス「QTmobile（キューティーモバイル 以下、QTモバイル）」において、新たにXiaomi 15、POCOシリーズ3機種の取り扱いを2025年5月1日（木）から開始しました。

QTモバイルでのPOCOシリーズの取り扱いは初となります。

■新機種一覧

Xiaomi 15

片手で操作がしやすいコンパクトサイズのハイエンドスマートフォン。

「ライカSummiluxレンズ」を採用した5,000万画素の高性能カメラと5,240mAhの大容量バッテリーを搭載しており、日常使いにも、エンターテインメントにも最適な一台です。

価格

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30334/table/85_1_aa641ac9667ce2026a812ea5ce0508ef.jpg ]

商品詳細 ＞ https://www.qtmobile.jp/list/xiaomi-15-256gb/

POCO F7 Pro

POCO F7 Proは、最新の「Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 8 Gen 3チップ」を搭載し、どのような利用シーンでもスムーズな操作が可能です。

6,000mAhの大容量バッテリーと90W急速充電で、長時間使えて、すぐに充電可能。2Kの高精細ディスプレイと5,000万画素のカメラで、美しい映像と写真を楽しめます。

価格

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30334/table/85_2_47a2dbaf106fc489d7fead53ba4a2b39.jpg ]

商品詳細 ＞ https://www.qtmobile.jp/list/poco_f7_pro-256gb/

POCO X7 Pro

POCO X7 Proは、有機ディスプレイを搭載しており、滑らかで美しい映像体験を提供します。

5,000万画素のメインカメラは、暗所でもブレを抑えた鮮明な写真撮影が可能です。6,000mAhの大容量バッテリーを搭載していますので、長時間の利用や旅行の際も安心。防塵・防水性能を備え、ステレオスピーカーと画面内指紋認証にも対応しています。

価格

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/30334/table/85_3_f9045ac9236f1ce0254acbaf58f6deae.jpg ]

商品詳細 ＞ https://www.qtmobile.jp/list/poco_x7_pro-256gb/

POCO M7 Pro 5G

有機ELの大画面ディスプレイを搭載しており、動画やゲームを一層お楽しみいただけます。光学式手ブレ補正機能で、写真もぶれずに綺麗に撮影できます。初めてスマートフォンを持つ方に、エントリーモデルとしてもおすすめの1台です。

価格

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/30334/table/85_4_59c96783e537a20c4d8f4152d611ccbe.jpg ]

商品詳細 ＞ https://www.qtmobile.jp/list/poco_m7_pro-5g/

※表記の金額はすべて税込です。

■取り扱い開始日

QTモバイルショップ全店舗：5月1日（木）

QTモバイル公式サイト（https://www.qtmobile.jp/）：5月1日（木）

※POCOシリーズはオンライン限定販売となります。

■QTモバイルについて

日本初3キャリア対応MVNO（格安スマホ）サービス。お客さまのご利用状況に合わせた回線・サービスで、月額料金を抑えることができます。九州一円にショップを展開し、BBIQで培った万全なサポート体制でサービスを提供しています。



公式サイト：https://www.qtmobile.jp

X(旧Twitter)：https://x.com/qtmobile_jp

■会社概要

株式会社QTnet

代表取締役社長：小倉 良夫

所在地：（天神本店）福岡県福岡市中央区天神一丁目12番20号

（赤坂本店）福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目9番39号

設立：1987年7月1日

事業内容：電気通信事業〔BBIQ（光インターネット）、QTモバイル（スマートフォンサービス）、QT PRO（法人向け）〕、ｅスポーツ事業、広告事業など

会社ウェブサイト：https://www.qtnet.co.jp/