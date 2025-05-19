ヤングマガジン『1日外出録ハンチョウ』最新20巻発売＆累計500万部突破記念、「ハンチョウ」アドトラックが新宿を走行中！
株式会社講談社
株式会社講談社「ヤングマガジン」で連載中、『1日外出録ハンチョウ』の最新20巻発売と累計500万部突破を記念して、5月19日(月)～25日(日)、新宿駅周辺を「ハンチョウ」仕様のアドトラックが走行します。
走行中のBGMとして、アニメ「逆境無頼カイジ 破戒録篇」でカイジ役を演じた声優・萩原聖人さん、大槻班長役・チョーさんという豪華キャスト二人の掛け合いが入った、オリジナル音源が流れます。
【作品紹介】
1日外出録ハンチョウ
原作：萩原天晴／漫画：上原求、新井和也／協力：福本伸行
『賭博破戒録カイジ』(作：福本伸行)に登場し、「地下王国編」にてカイジとチンチロで対決した、E班の班長・大槻を主人公としたスピンオフ作品。普段は地下労働施設で働く大槻が「1日外出券」を使い、地上でのグルメや観光旅行に興じる様子が描かれる。
最新単行本20巻発売中！
【発行】株式会社講談社
【シリーズ】ヤンマガKCスペシャル
【価格】本体720円＋税
【ヤンマガWeb】
https://yanmaga.jp/comics/%EF%BC%91%E6%97%A5%E5%A4%96%E5%87%BA%E9%8C%B2%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6
【コミックDAYS】
https://comic-days.com/episode/13932016480029400346