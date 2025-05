クリス・ホルムHC 契約合意(継続)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズンにおいて、クリス・ホルムヘッドコーチとの契約継続が合意に至りましたので、ご報告いたします。

クリス・ホルムHC

役職

ヘッドコーチ

出身地

アメリカ合衆国

出身校

バーモント大学

選手歴

2007 osta Urbana Playas de Santa Pola(スペイン)

2008 Siroki Prima pivo(ボスニア・ヘルツェゴビナ)

2008-10 仙台89ERS

2010-11 Dakota Wizards(アメリカ/NBADL)

2011-13 新潟アルビレックス BB

2013-14 京都ハンナリーズ

2014-15 滋賀レイクスターズ

コーチ歴

2016-19 ジョージ・ワシントン大学 アシスタントコーチ

2019-20 ハミルトン高校 アシスタントコーチ

2020-22 京都ハンナリーズ アシスタントコーチ

2022-23 茨城ロボッツ アシスタントコーチ

2023.7-11 茨城ロボッツ ヘッドコーチ

2023.11-24 茨城ロボッツ アシスタントコーチ

2024- 茨城ロボッツ ヘッドコーチ

クリス・ホルムHC コメント

まず、堀さん・川崎さん・落さんに対し、今シーズン始めたことを継続する機会を与えてくれたことに感謝します。

水戸に残り、もう1年ロボッツの一員でいられることを、家族ともども心から嬉しく思っています。水戸は私たちにとってホームであり、このコミュニティの一員であることを心から愛しています。

今シーズンの結果には誰もが満足していないと思いますが、将来の成功のための土台は築けたと確信しています。困難を乗り越え、タフなゲームを勝ち抜く方法を学ぶことが出来ましたが、あと一歩及ばなかったという悔しさも味わいました。この教訓は、今後さらに努力するための原動力となるはずです。

いつも素晴らしいご声援をいただきありがとうございます。このシーズンを忘れられない素晴らしいものにしましょう。

GO GO Robots!

First and foremost, I want to express my gratitude to Hori-san, Kawasaki-san and Ochi-san for giving me the opportunity to continue building on what we started last season. My family and I are truly excited to remain in Mito and be part of the Robots organization for another year. Mito has become home to us and we genuinely love being part of this community.

I’m eager to get going with the new season and while none of us were satisfied with last season’s results, I firmly believe we laid the foundation for future success. We learned how to fight through challenges, win tough games, and also experienced the sting of falling just short-lessons that will drive us to work even harder moving forward.

Thank you, as always, for your incredible support. Let’s make this season one to remember-GO GO Robots!

落慶久GM コメント

B.PREMIER開幕前の大切な2025-26シーズンに向けたHCとしてクリス・ホルムHCと契約継続することとなりました。

今シーズンは多くのアクシデントに見舞われながら、15勝45敗という結果でした。しかし、クリスHCが目指すバスケットボールやチームカルチャーは確実にチームに浸透しており、フルロスターでない状況でも強豪チームにも一歩引くことなく60試合戦い続けられました。チーム全体と選手一人ひとりとが大きく成長したことは疑う余地はないですが、その成長を支えたのは彼の選手やチームスタッフとの関係性の構築能力、そして日々の練習や対戦相手の分析等、試合に向かう事前準備やHCとしてのリーダーシップであったと評価をしています。

新任HCということで、彼自身のゲームマネジメントに課題はあったのは事実です。しかし、その課題と真摯に向き合い、選手・スタッフと対話を繰り返し、クリスHC自身も常に「1% Better」の精神でシーズン終盤にはキャッチアップし、多くのクロスゲームと勝利をチームにもたらしてくれました。

来シーズンに向けた編成において我々が大切にしたことは「継続性」です。今シーズンにクリスHCを中心として作り上げた「チームカルチャー」や「目指すバスケットボール」を基盤として、継続性を持たせ、チームとしてさらに成長し、ステップアップできると確信しています。

クリスHCのさらなる活躍にご期待ください。