〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉開催！30周年を迎えた『アクアプラス』のPOP UP SHOPが大阪/小倉/名古屋/仙台を巡回！【タブリエ・マーケティング株式会社】

コスパグループ株式会社ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 202530周年を迎えた『アクアプラス』のPOP UP SHOPが全国の『ジーストア』を巡回

2025/5/24(土)-6/1(日)ジーストア大阪での開催をかわきりに、

6/7(土)-ジーストア小倉

6/28(土)-ジーストア名古屋

7/26(土)-ジーストア仙台

にて、『アクアプラス』POP UP SHOPの開催が決定。6月26日に発売予定の『ToHeart』や大人気ゲーム「うたわれるもの」「WHITEALBUM2」「ToHeart2」などの先行販売商品など多数ラインナップいたします。

会場でのグッズ購入で限定特典もプレゼント。店内装飾もぜひご覧ください。

〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉特設ページ

https://www.geestore.com/event/gallery/aquaplus/

イベント概要

〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉

開催期間・会場

・2025/5/24(土)-6/1(日) ジーストア大阪

・2025/6/7(土)-6/15(日) ジーストア小倉

・2025/6/28(土)-7/6(日) ジーストア名古屋

・2025/7/26(土)-8/3(日) ジーストア仙台

特設ページ

┗ https://www.geestore.com/event/gallery/aquaplus/

入場料 ／ 無料

【開催内容】

01．アクアプラス関連商品の販売

02．購入特典

03．店内装飾

【主催】タブリエ・マーケティング株式会社

【協力】株式会社アクアプラス

・物販情報

先行販売商品〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉先行販売商品

・AQUAPLUS 20th Anniversary アクリルアートスタンド 2,420円(税込) [発売：二次元コスパ]

・AQUAPLUS 20th Anniversary アクリルスタンド（大） 各2,530円(税込) [発売：二次元コスパ]

7種／柚原このみ、森川由綺＆緒方理奈、タルト、小木曽雪菜＆冬馬かずさ、エルルゥ、クオン、アリシア・ハート

・AQUAPLUS 20th Anniversary 65mm缶バッジ 各605円(税込) [発売：二次元コスパ]

7種／柚原このみ、森川由綺＆緒方理奈、タルト、小木曽雪菜＆冬馬かずさ、エルルゥ、クオン、アリシア・ハート

AQUAPLUS トレーディング ミニアクリルキーホルダー

・AQUAPLUS トレーディング ミニアクリルキーホルダー（全16種） 550円(税込)

┗ [同時発売] コンプリートセット（全16種） 8,800円(税込)

上記の他、会場先行販売商品も準備中！

一般販売商品／限定販売商品〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉一般販売商品／限定販売商品

＜一般販売商品＞

・上原れな「Jewelry Songs」 3,000円(税込)

・上原れな「The Brilliant Best～タイアップコレクション～」（初回限定盤） 3,200円(税込)

・Suara「声」（初回限定盤） 4,180円(税込)

・Suara「星灯」（初回限定盤） 4,950円(税込)

・Suara「Infinity 希望の扉」（初回限定盤） 5,280円(税込)

・津田朱里「COLOR OF LIGHT」（初回限定盤） 4,180円(税込)

・『うたわれるもの ロストフラグ』ORIGINAL SOUNDTRACK Vol.1 2,200円(税込)

・『うたわれるもの ロストフラグ』ORIGINAL SOUNDTRACK Vol.2 2,200円(税込)

・うたわれるもの ロストフラグ ARTWORKS Vol.3 3,300円(税込)

・「WHITE ALBUM2」フルグラフィックＴシャツ 小木曽雪菜 6,930円(税込)

＜限定販売商品＞

「大アクアプラス祭-30th Anniversary-」で販売された一部グッズを数量限定で販売！

・アクリルフィギュア 各1,980円(税込)

7種／『ToHeart』 マルチ、『ToHeart2』 向坂環 、『うたわれるもの ロストフラグ』ミナギ

『うたわれるもの ロストフラグ』 ルルティエ、『WHITE ALBUM2』 小木曽雪菜、『WHITE ALBUM2』 冬馬かずさ

『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』 シューニャ

複製原画〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉複製原画

「複製原画」を数量限定で各会場にてご予約販売を実施します。

・「大アクアプラス祭-30th Anniversary-」キービジュアル複製原画A4サイズ 22,000円(税込)

・『うたわれるもの ロストフラグ』みつみ美里箔押しサイン入り描き下ろし複製原画

「ウルゥル・サラァナ」A4サイズ 22,000円(税込)

・『うたわれるもの ロストフラグ』甘露樹箔押しサイン入り描き下ろし複製原画

「ネコネ」A4サイズ 22,000円(税込)

・『WHITE ALBUM』カワタヒサシ箔押しサイン入り描き下ろし複製原画

「緒方理奈」A4サイズ 22,000円(税込)

・『ティアーズ・トゥ・ティアラII 覇王の末裔』本条たたみ箔押しサイン入り描き下ろし複製原画

「タルト」A4サイズ 22,000円(税込)

・『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』mi箔押しサイン入り描き下ろし複製原画

「シューニャ」A4サイズ 22,000円(税込)

複製原画について

※同一商品は2点までご予約可能です。ただし、数量限定のため、ご希望いただいた数量の用意ができない場合もあります。

※全額内金の商品となります。

※各会場ごとにご発送時期が異なります。

※数量限定でのご予約受付となります。ご予約枠が満了になり次第ご予約の受付を終了いたします。

◇先行販売商品の受注通信販売について

※「先行販売商品」の通信販売の受注開始は2025年7月下旬頃を予定しております。

※通信販売でも同じ特典を配布いたします。

※「AQUAPLUS トレーディング ミニアクリルキーホルダー」に関して通販での予約開始時期が異なる場合がございます。

※「限定販売商品」、「複製原画」の通信販売はございません。ご注意ください。

◇お問い合わせについて

『ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025』の品切商品や再入荷情報については各会場のXでお知らせいたします。

・ジーストア大阪 @geestore_osaka (https://x.com/geestore_osaka)

・ジーストア小倉 @geestore_kokura (https://x.com/geestore_kokura)

・ジーストア名古屋 @geestore_nagoya (https://x.com/geestore_nagoya)

・ジーストア仙台 @geestore_sendai (https://x.com/geestore_sendai)

※ご質問への回答は、基本的にメール受信から3営業日内に返信予定です。（営業時間：平日10-16時 ※土日祝休業）

※お問い合わせ内容によっては、お時間を頂戴する場合やご返答を差し上げられない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※お客さまの個人情報は当社プライバシーポリシーに基づいて厳重に管理いたします。

※当社からの回答は、お客さま個人に向けた内容でございます。

当社の許可なく回答内容の一部分または全体を転用することはご遠慮ください。

※お問い合わせが多い内容は、特設サイトまたは催事Xの告知をもってご返信に代えさせていただく場合がございます。

ジーストア・ドット・コム お問い合わせフォーム https://www.geestore.com/inquiry

購入特典

会場にて、対象商品を2,000円(税込)ご購入ごとにランダムで【L判ブロマイド(全8種)】を1枚プレゼントいたします！

〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉特典

※なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

◆関連リンク

・【ジーストア】／〈ジーストア／アクアプラス POP UP SHOP 2025〉特設ページ

┗ https://www.geestore.com/event/gallery/aquaplus/

・各会場 公式SNS

┗ https://www.geestore.com/event/id/6143

◆権利表記

(C)AQUAPLUS

(C) TABLIER MARKETING inc.,All rights reserved.

【主催】タブリエ・マーケティング株式会社

【協力】株式会社アクアプラス

◆GEE!STORE(ジーストア)公式WEBサイト／公式SNS

〇ジーストア・ドット・コム ／ https://www.geestore.com/

〇ジーストア

・総合Xアカウント ／ https://x.com/geestore

・YouTube ／ https://www.youtube.com/@geestore_ch

「ジーストア」とは。

タブリエ・マーケティング株式会社が運営する"キャラクター・ライフスタイルストア"です。

キャラライフをコンセプトに、Tシャツやパーカーをはじめとするアパレル、タオルやバッグ、アクリルスタンドといった雑貨など、日常の様々な場面で活躍する、毎日が楽しくなるようなキャラクターグッズを取りそろえています。

リアルストア５店舗（秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台）を構えるほか、オンラインストア「ジーストア・ドット・コム(https://www.geestore.com/)」を展開しています。