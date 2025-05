『Brazil Japan Startup Forum』に今年も協賛

スカイライト コンサルティング株式会社



2025年4月22日、ブラジルのサンパウロにて、スタートアップと投資家を対象としたミートアップイベントが開催されました。本イベントは、B Venture Capital (本社:ブラジル・サンパウロ CEO&GP:中山充)の主催で、2022年より継続して開催されています。スカイライト コンサルティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:羽物 俊樹、以下 スカイライト)は、本年も協賛企業として参加し、代表の羽物がパネルディスカッションに登壇しました。

本イベントの登壇者(一部の皆様)

1.『Brazil Japan Startup Forum』

本イベントは、B Venture Capitalが主催するイベントで、ブラジルと日本のスタートアップや投資家が一堂に会するミートアップイベントです。市場動向や課題について議論するだけでなく、成功事例や知見を共有し、新たなビジネスチャンスを模索する場として開催されました。

イベントでは、ブラジル発のフィンテックスタートアップによるプレゼンテーションや、スタートアップのエグジットに関する最前線の事例紹介、さらに、スタートアップのピッチなど、多彩なプログラムが実施されました。

2.「ENTERING BRAZIL: WHAT JAPANESE COMPANIES HAVE LEARNED SO FAR」

スカイライトの代表の羽物は、プログラムの中で、セッション「ENTERING BRAZIL: WHAT JAPANESE COMPANIES HAVE LEARNED SO FAR(ブラジル進出:日本企業がこれまでに学んだこと)」に登壇しました。

本セッションは、以下のアジェンダで進行しました。

- ジェトロ・サンパウロ理事長 井上徹也氏によるプレゼンテーション- Advisor for Project Development with the Private Sector at JICA Brazil斉藤広子氏によるプレゼンテーション- 日本企業としてブラジル・サンパウロでビジネスを展開している代表者として、羽物とCredit Saison Brazilの伊藤氏が登壇。日本から参加した4名による質問形式で、議論が行われました。○ 株式会社一休CEO榊淳氏○ 株式会社カンリーの共同創業者兼共同CEO 秋山祐太朗氏○ ICCパートナーズ創設者兼CEO小林雅氏○ Thinqlo CEO西井敏恭氏議論では以下のテーマが取り上げられました。ブラジル進出の背景: なぜブラジル市場に進出したのか進出時のギャップ: 事前の想定と実際の経験における違いブラジル市場での学び: 日本企業が得た教訓と今後の展望

羽物は、自社のブラジル進出における具体的な事例や、進出時に直面した課題について語り、ブラジル市場における日本企業の可能性を共有しました。

今回のセッションは、ブラジルと日本のビジネス交流のさらなる活性化を目的とし、現地で活動する企業のリアルな声を届ける貴重な機会となりました。

本セッションの様子

本イベント終了後の集合写真

3.B Venture Capitalについて

中南米で、様々な社会問題の解決を目的とし、テクノロジーを活用したスタートアップ・ベンチャーへの投資支援を行うベンチャーキャピタルです。2022年以降、現地の投資家やスタートアップが集まるミートアップイベントを開催しています。

2022年11月 ブラジル・サンパウロ

2023年06月 コロンビア・ボゴタ

2023年10月 メキシコシティ

2024年04月 ブラジル・サンパウロ

2024年07月 コロンビア・ボゴタ

2024年11月 ペルー・リマ

にて開催。

当社とは2021年より提携しており、弊社のグローバル・オープンイノベーション――日本と海外のイノベーション連携――において、重要な協働パートナーです。

【スカイライト コンサルティング株式会社について】

本社 : 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

設立 : 2000年3月10日

代表者 : 羽物 俊樹 (はぶつ としき)

詳細は、ホームページ( https://www.skylight.co.jp/ )をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ

スカイライト コンサルティング株式会社

担当 :広報

お問い合わせフォーム (https://www.skylight.co.jp/contact/)

*本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。