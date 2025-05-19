津南醸造、「つなん藍 たきすずし 吟醸生原酒」を季節限定で2025年度発売
津南醸造株式会社
夏酒つなん藍たきすずし 販売サイト :
https://tsunan-sake.stores.jp/items/680f152f77e8d22db2d3398e?_gl=1*1cv9pg4*_gcl_au*Mzg1NzkzMDUyLjE3NDQ1Mzc0NjM.*_ga*NzU0ODI2ODEwLjE3NDQ1Mzc0NjM.*_ga_8RLDMYVT90*czE3NDc2MjE0ODgkbzE0MiRnMSR0MTc0NzYyMTUwNCRqNDQkbDAkaDAkZDQ5aHNhOFNJS0g3U0ppeEs2VXkzSWZCQ1FXTFFuZUhkbVE.
新潟県津南町の酒蔵・津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役社長：鈴木健吾）は、季節限定の新商品「つなん藍 たきすずし 吟醸生原酒」の販売を2025年6月3日（火）に開始します。本商品は、同社の人気銘柄「つなん藍」の生原酒バージョンであり、冬に仕込んだ新酒を夏まで低温熟成させた、特別な一本です。
「たきすずし」は、津南産五百万石を100％使用し、精米歩合50％、アルコール度数16度の吟醸生原酒です。やわらかい口当たりと華やかな吟醸香、そして生原酒ならではのフレッシュな味わいが特徴で、暑い季節にも涼を感じながら楽しんでいただけます。
商品概要
商品名：つなん藍 たきすずし 吟醸生原酒
酒類：吟醸酒（生原酒）
容量：720ml
精米歩合：50％
アルコール度数：16％
原料米：新潟県津南産五百万石 100％使用
希望小売価格：1,700円（税抜）
要冷蔵／数量限定
夏酒つなん藍たきすずし 販売サイト :
https://tsunan-sake.stores.jp/items/680f152f77e8d22db2d3398e?_gl=1*1cv9pg4*_gcl_au*Mzg1NzkzMDUyLjE3NDQ1Mzc0NjM.*_ga*NzU0ODI2ODEwLjE3NDQ1Mzc0NjM.*_ga_8RLDMYVT90*czE3NDc2MjE0ODgkbzE0MiRnMSR0MTc0NzYyMTUwNCRqNDQkbDAkaDAkZDQ5aHNhOFNJS0g3U0ppeEs2VXkzSWZCQ1FXTFFuZUhkbVE.
なお、本商品は数量限定・要冷蔵でのご提供となっており、卸販売はご予約注文にて承ります。小売店でのお取り扱いの希望の方は、別途お問い合わせください。
津南醸造について
津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵です。日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りは、自然との共生と革新を融合させたスタイルを特徴とし、「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに掲げています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」において、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。
https://tsunan-sake.com/