三田製麺所運営のエムピーキッチンHD、5月29日（木）開催の【Web担当者Forum ミーティング 2025 春】に登壇決定

株式会社エムピーキッチン

『つけ麺専門店 三田製麺所』や『薄皮餃子専門 渋谷餃子』などを運営する株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区 代表取締役：村上竹彦）は、企業のWeb担当者やマーケティング担当者を対象に、最新のWeb戦略やデジタルマーケティングのトレンドを共有するイベント【Web担当者Forum ミーティング 2025 春】（主催：株式会社インプレス）のセミナーセッションに登壇いたします。

オンラインとリアル会場（渋谷ソラスタコンファレンス）のハイブリッド形式で開催されるセミナーセッションB1-7（2025年5月29日（木）16:40～17:25 ）にて、「その施策効果あるの？」とは言わせない成果を見える化する三田製麺所流の効果測定メソッド」のテーマにて、経営企画部 広報・IR 新規事業担当マネージャーの堀が、実例を交えながら効果測定テクニックを解説します。

セミナー申し込み :https://webtan.impress.co.jp/events/202505/?seminar_session=seminar_B1-7

https://webtan.impress.co.jp/events/202505/?seminar_session=seminar_B1-7

◆ Web担当者Forum ミーティング 2025 春

日本のWeb担当者さんに「参考になる」「役に立つ」情報をお届けするセミナーイベント「Web担当者Forum ミーティング2025 春」。5月29日（木）～30日（金）の2日間にわたりハイブリッド形式（オンラインLive配信と渋谷会場）で開催します。

【開催概要】主催：株式会社インプレス Web担当者Forum

日時：2025年5月29日（木）、30日（金）11:00～17:25

開催形式：リアル参加（渋谷）＋オンライン（Vimeo）

会場：[リアル会場]: 渋谷ソラスタコンファレンス

東京都渋谷区道玄坂 一丁目21番1号 渋谷ソラスタ 4階

交通アクセス：JR各線「渋谷」駅 西口より徒歩6分 ※渋谷マークシティ出口より徒歩2分

京王井の頭線「神泉」駅 より徒歩4分

参加対象：企業Webサイトの構築、運営業務を行う方、ネットマーケティング、オンラインPR業務を行う方、Eコマースを運営する方、Web戦略を推進する経営トップ、責任者、担当者、企業Web担当者をサポートする広告会社、制作会社の方など

参加費：無料（事前登録制）

セミナー申し込み :https://webtan.impress.co.jp/events/202505/?seminar_session=seminar_B1-7

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◆「その施策効果あるの？」とは言わせない！ 成果を見える化する三田製麺所流の効果測定メソッド ※5月29日（木）16:40～17:25 セミナーセッション

広報やマーケティングの施策に対して、「それって本当に効果あるの？」と言われた経験はありませんか？本講演ではGoogleアナリティクス4やGoogleビジネスプロフィールなどのデータを活用した三田製麺所の事例をもとに、社内理解を得るための効果測定と施策立案のコツをお届けします。様々なKPIどうしの相関分析を通じ、PR・マーケティング施策のビビジネスへの貢献を可視化するテクニックを伝授します。（登壇者：堀）

セミナー申し込み :https://webtan.impress.co.jp/events/202505/?seminar_session=seminar_B1-7

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◆エムピーキッチングループの”食”特化マーケティング支援の取り組み

エムピーキッチングループは、”すべての人に、満腹と幸福を”をミッションに掲げております。コロナ禍を経て、フードビジネスは顧客の取り合いから、シェアの時代へ移行すると考えており、その中において業界をリードし、世の中に“満腹と幸福”をもたらしていくことに強い使命感を持っております。その一環で、自社ブランドの運営で培ったナレッジをシェアしていくコンサルティング事業をスタートしております。食×広報・マーケティングのプロが、事業者様のあらゆる課題に対し、伴走支援させていただきますので、お気軽に下記よりご連絡ください。

問い合わせ先： ryouhei.hori@mpkitchen.co.jp

担当：経営企画部 広報・IR 新規事業担当マネージャー 堀遼平

◆株式会社エムピーキッチンホールディングス 会社概要

商号 ： 株式会社エムピーキッチン

設立 ： 1994年7月

本社所在地： 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ

従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2025年4月時点

代表 ： 代表取締役会長 村上 竹彦

事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営

URL ：https://www.mpkitchen.co.jp/

Tel ： 03-3770-0077