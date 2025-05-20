アイスとアジアン屋台で夏を満喫！「アイス博＆アジアン夜市 SHIZUOKA」静岡・駿府城公園で開催へ

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株式会社nonii


2025年8月1日（金）～3日（日）の3日間、静岡市・駿府城公園 東御門広場にて「アイス博＆アジアン夜市 SHIZUOKA 2025」を開催いたします。



本イベントは、2024・2025年と2年連続でイベント掲載サイトにて県内イベントランキング第1位を獲得した「おいもフェス SHIZUOKA」を主催するチームによる、新たな夏フェスです。




昼は子どもも大人も楽しめるご当地アイスやスムージー・かき氷などが並ぶ「アイス博」


夜はアジア各国の屋台グルメが立ち並び、幻想的なランタンや灯籠が彩る「アジアン夜市」が広がります。



日中はミニプールや遊び場「ASOBO」で思いっきり遊び、夜は幻想的なライトアップや竹灯籠、音楽ライブ、大道芸パフォーマンスに加え、ランタンイベントの開催も予定しています。
静岡のど真ん中で、五感を刺激する“夏の非日常”体験をお楽しみください。





イベント開催概要

イベント名：アイス博＆アジアン夜市 SHIZUOKA 2025



会場：静岡県静岡市・駿府城公園 東御門広場


〒420-0855 静岡市葵区駿府城公園1-1



日時：2025年8月2日（土）～3日（日）


　┗ （予定）8/2（土）14:00～21:00｜8/3（日）14:00～20:30



入場料：350～500円（税込）


来場目標：12,000人（3日間合計）






出店者募集の開始予定日

出店者募集＆詳細発表は2025年5月28日（水）に公式ホームページ・Instagramにて一斉公開予定


アイス・スイーツ・アジアンフード・雑貨・パフォーマーなど、多彩なジャンルを全国から募集いたします。





【問い合わせ先】

主催：株式会社nonii / ASOBO


代表：片寄 裕介


TEL：054-395-7408


Email：info@ice-asian.jp


公式HP：https://ice-asian.jp/


Instagram：@ice.asian_fes(https://www.instagram.com/ice.asian_fes)