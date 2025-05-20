アイスとアジアン屋台で夏を満喫！「アイス博＆アジアン夜市 SHIZUOKA」静岡・駿府城公園で開催へ
2025年8月1日（金）～3日（日）の3日間、静岡市・駿府城公園 東御門広場にて「アイス博＆アジアン夜市 SHIZUOKA 2025」を開催いたします。
本イベントは、2024・2025年と2年連続でイベント掲載サイトにて県内イベントランキング第1位を獲得した「おいもフェス SHIZUOKA」を主催するチームによる、新たな夏フェスです。
昼は子どもも大人も楽しめるご当地アイスやスムージー・かき氷などが並ぶ「アイス博」
夜はアジア各国の屋台グルメが立ち並び、幻想的なランタンや灯籠が彩る「アジアン夜市」が広がります。
日中はミニプールや遊び場「ASOBO」で思いっきり遊び、夜は幻想的なライトアップや竹灯籠、音楽ライブ、大道芸パフォーマンスに加え、ランタンイベントの開催も予定しています。
静岡のど真ん中で、五感を刺激する“夏の非日常”体験をお楽しみください。
イベント開催概要
イベント名：アイス博＆アジアン夜市 SHIZUOKA 2025
会場：静岡県静岡市・駿府城公園 東御門広場
〒420-0855 静岡市葵区駿府城公園1-1
日時：2025年8月2日（土）～3日（日）
┗ （予定）8/2（土）14:00～21:00｜8/3（日）14:00～20:30
入場料：350～500円（税込）
来場目標：12,000人（3日間合計）
出店者募集の開始予定日
出店者募集＆詳細発表は2025年5月28日（水）に公式ホームページ・Instagramにて一斉公開予定
アイス・スイーツ・アジアンフード・雑貨・パフォーマーなど、多彩なジャンルを全国から募集いたします。
【問い合わせ先】
主催：株式会社nonii / ASOBO
代表：片寄 裕介
TEL：054-395-7408
Email：info@ice-asian.jp
公式HP：https://ice-asian.jp/
Instagram：@ice.asian_fes(https://www.instagram.com/ice.asian_fes)