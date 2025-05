2025年5月開催、国際医学会「AMWC Asia」において研究結果を発表

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス(米国カリフォルニア州 CEO:相川佳之)の連結子会社であるSBCメディカルグループが経営を支援する「湘南美容クリニック」に所属する西川礼華医師が、国際医学会「AMWC Asia」にてファカルティスピーカー(招待講演者)として研究成果を発表いたしました。

AMWC(Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress)は、美容医療およびアンチエイジング分野において第一線で活躍する最高峰の専門医が世界中から集結し、最先端の知見と技術を共有する権威ある医学会です。湘南美容クリニック所属の西川礼華医師はこれまでの学会発表や臨床実績が高く評価され、2025年5月2日(金)から3日間にわたり台湾で開催された国際医学会「AMWC Asia」にファカルティスピーカーとして登壇し、研究成果を発表いたしました。

同学会において西川医師は、豊富な臨床経験と研究活動を基盤に、革新的な治療法を取り入れたアプローチを提案し、美容医療が単なる外見の変化だけでなく、お客さま一人ひとりの人生を輝かせる選択肢の一つとして進化していることを力強く示しました。発表内容は、最新の科学的根拠に基づいた実践的な情報が盛り込まれており、世界中の美容医療従事者に対し高い関心と共感を呼び、強いインスピレーションを与えました。

近年、美容医療分野は目覚ましい技術革新を遂げ、臨床的な実践に加えて、専門的知見の発信や国際的な連携の重要性が飛躍的に高まっています。多様化するお客さまのニーズに応えるためには、最新技術の導入に加え、多角的な視点を持つことが不可欠です。SBCメディカルグループは、今後も国際的な学会や研究機関との交流を通じてグループの先進的な取り組みを世界へ発信するとともに、海外の最新知見や技術を積極的に取り入れ、美容医療業界のさらなる発展に貢献してまいります。

「AMWC Asia」開催概要

開催地:Taipei International Convention Center(台湾)

開催日程:2025年5月2日(金)~2025年5月4日(日)

公式サイト:https://www.amwc-conference.com/en/home.html

発表演題:Adverse events in cryolipolysis: Data-driven insights and evidence-based strategies to enhance patients satisfaction

当院のクールスカルプティング施術における有害事象の評価とお客さまの満足度を上げるための工夫についての発表を行いました。

西川礼華(にしかわあやか)医師について

経歴

2013年 横浜市立大学医学部医学科 卒業

2015年 国立病院機構東京医療センター臨床研修 修了

湘南美容クリニック 入職

2017年 湘南美容クリニック 皮膚科業績責任者 就任

2018年 湘南美容クリニック 皮膚科全体統括 就任

2023年 SBC東京医療大学 客員教授 就任

学会活動例(一部抜粋)

2025年3月 AMWC Monaco(モナコ)

・Optimizing Patient Satisfaction with Rejuran i for the Periorbital Area and Rejuran HB for Facial and Neck Rejuvenation

2024年11月 KOREADERMA 2024(韓国)

・Optimizing Skin Rejuvenation Treatment in Asian Patients with RF Microneedling

2024年11月 AMWC JAPAN 2024(日本)

・日本における美容注入治療 遅発性有害反応の現状

・Strategies to Increase Patient Satisfaction Using Rejuran i For the Periorbital Area and Rejuran HB for Full-face and Neck.

・Advancements in Skin Rejuvenation with PN: Optimal Method Selection

・Advanced Treatment Strategies for Periocular Wrinkles Using Polynucleotides

2024年5月 AMWC Asia Congress 2024(台湾)

・Trends and strategies in skin rejuvenation through polynucleotide

2024年4月 ASLS Seoul Congress 2024(韓国)

・Challenging Wrinkle Treatments: Focus on Periocular and Perioral Regions

2024年2月 IMCAS World Congress 2024(パリ)

・Clinical effects of RF microneedling device for patients with Melasma

・Quantitative assessment of cryolipolysis treatment satisfaction and impact to Asian body shaping market

2023年11月 AMWC Japan(日本)

・Trends in Rejuvenation Injectable Therapies: Exploring Skin Quality-Centric Approaches and Combination Treatments

2023年10月 11th DASIL World Congress(タイ)

・Updates in Rejuvenation Injectable Therapies: Combination Treatments for Skin Quality

2023年6月 ISCOD 2023(バリ)

・Clinical effects of RF microneedling device for patients with Melasma

2023年6月 IMCAS ASIA 2023(タイ)

・Complication management of devices for non-surgical fat reduction treatment

・New trends and findings on polynucleotide therapy for skin rejuvenation

2023年5月 AMWC Asia 2023(台湾)

・Complication management device for body contouring

2023年1月 IMCAS World Congress 2023(フランス)

・Clinical effects of RF microneedling device for patients with Melasma

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスのルーツである湘南美容クリニックは、2000年に神奈川県藤沢市で創業し、「美容医療をもっと身近に」という信念をもって、先進的な美容医療の提供に努めてまいりました。創業当初は美容医療を中心に事業を展開していましたが、その後、さらなる多角化を図り、不妊治療、歯科、整形外科などの保険診療分野にも進出。幅広い医療機関への経営支援を行う体制を整えるまでに成長しました。現在、当グループのクリニックネットワークは国内外にわたり255院に。日本を代表する医療グループとしての地位を確立し、2024年9月には米国NASDAQに上場を果たしました。今後は、グループパーパス「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」の実現を目指し、クリニックネットワークの拡大とグローバル展開をさらに推進してまいります。

英 文 名:SBC Medical Group Holdings, Inc.

上場市場:NASDAQ Global Market

ティッカー (米国証券コード):SBC

所 在 地:200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

C E O:相川 佳之

事 業:医療機関(総合美容医療・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療治療、他)への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス:https://sbc-holdings.com/jp

SBC湘南美容クリニック:https://www.s-b-c.net/

SBCメディカルグループ採用サイト:https://www.sbc-recruit.com/