タミヤ、6輪F1マシン「タイレルP34」実車を東京・新橋で6月末まで展示

株式会社タミヤ

総合模型メーカーの株式会社タミヤ(本社:静岡市・代表取締役社長 田宮信央)は、直営施設「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO(東京都港区・新橋)」のオープン1周年を記念し、タミヤ本社で保存されている6輪F1マシン「タイレルP34(Tyrrell P34)」の実車展示を、2025年5月20日(火)から6月30日(月)まで実施いたします。展示観覧は無料。モータースポーツ史に名を残した歴史的F1マシンの姿を、ぜひ間近でご覧ください。

日本F1史の幕開けを彩った独創の6輪F1

「タイレルP34」は、1976年のF1世界選手権で登場した前輪4輪・後輪2輪のF1マシン。空気抵抗の削減と前輪グリップの増大を狙ったその独創的なフォルムは、1975年の発表以来世界中から注目を集めていましたが、7戦目のスウェーデンGPでは1-2フィニッシュを達成。革新性と戦闘力を兼ね備えたマシンとしてその名を刻みます。そして同年の10月、日本で初めて開催されたF1世界選手権「F1世界選手権イン・ジャパン」。静岡県・富士スピードウェイで行われたこの歴史的レースで、タイレルP34は大雨と霧の中を疾走し、2位でゴール。観客に強烈なインパクトを残しました。

翌1977年、タミヤはこのマシンを4月に1/20グランプリコレクションの第1弾としてキット化。続く6月には1/12ビッグスケールシリーズでもキットを展開。スーパーカーブームの真っ只中にあった日本において、 F1の魅力を象徴する1台として大きな注目を集めました。発売から半世紀近くが経過した現在もこれらのキットは生産されており、作る楽しさと共に、モータースポーツの魅力を世界に伝え続けています。

タミヤ本社ロビー 実車展示コーナーでの展示の様子

【展示概要】

TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO 1周年記念特別展示

展示期間 2025年5月20日(火)~6月30日(月)

会場 TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO

所在地 〒105-0004 東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル 1F

営業時間 平日11:00~20:00/土日祝 10:00~19:00

入場料 無料

※混雑時は入場制限を行う場合があります。

※期間中、1/1エアロアバンテの車両展示はありません。

【関連企画】

展示期間には、以下の関連企画が実施されます。

1)タイレルP34 ギャラリーウォール展示 (5/27~6/30)

施設内のギャラリーウォールで、タイレルP34関連資料の展示を行います。

2)ハズレ無し! TAMIYA TOKYO 1周年記念スピードくじ(5/27より)

期間中、1回のお会計3,500円(税込)以上お買い上げのお客様に、タンブラーやキーホルダーなどのTAIMYA TOKYOオリジナルグッズや施設内カフェの無料券を差し上げるスピードくじを実施いたします。

※1回のお会計につきスピードくじ1枚進呈。

※カフェ、TAMIYA MODELERS STOREでのお買い物は対象外です。

※予定数に達した場合、早期終了する場合があります。あらかじめご了承ください。



A賞:TAMIYA TOKYOタンブラーL

B賞:TAMIYA TOKYOペンケース

C賞:TAMIYA TOKYOアクリルキーホルダーA

D賞:TAMIYA TOKYOアクリルキーホルダーB

E賞:TAMIYA TOKYOステッカー

F賞:カフェ無料券

3)TAMIYA SHOWCASE (5/20~5/25)

・第63回静岡ホビーショーで発表されたタミヤの新製品を施設内で展示いたします。

【施設の概要】

名称 TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO

(読み:タミヤ・プラモデルファクトリー・トーキョー)

TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYOは、「タミヤの今が、ここにある。」をコンセプトに、プラモデル、ミニ四駆、RCカー、工作シリーズなど約6,000アイテムのタミヤ製品を集め、ものづくりで得られる体験、さらには「模型文化」を世界に発信する、総合模型メーカータミヤのフラッグシップ拠点です。

所在地 〒105-0004 東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル 1F

営業時間 平日11:00~20:00/土日祝 10:00~19:00

開業日 (グランドオープン) 2024年5月24日(金)

フロア面積 約483平方メートル

