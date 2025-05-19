1センチ刻みで理想を実現！用途と使用人数から選びやすく生まれ変わったサイズオーダーテーブル

株式会社大川家具ドットコム

大川家具ドットコム（福岡県大川市、代表取締役：堤 太陽）は、このたび従来約300ページあった「サイズオーダーテーブル」の区分けを大幅リニューアルし、お客様が使用人数やお部屋の広さ、用途から直感的に選べる新仕様として公開しました。

リニューアルの背景

これまでのサイズオーダーテーブルページは、幅（80～240cm）、奥行（50～100cm）、樹種（ブラックチェリー、オーク、ウォールナット、ヒノキ、ハードメープル）などが細かく分かれており、選択肢が312ページにも及びました。そのため、多すぎる選択肢が逆にお客様にとって選びにくさを生む状況となっていました。

今回のリニューアルのポイント

・使用人数、部屋の広さ、用途別のページに再編成（全24用途）

・各用途ごとに最適なサイズ範囲を設定

・各用途からサイズ選択を10センチ刻みから選び1センチ刻みでの別注に設定可能

選べる28の用途

10人対応

・最大10人まで対応可能！特大サイズの多目的テーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/100x201-)

8人対応

・ホームパーティーに最適！最大8人対応の大型ダイニングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/90x201-240)

・最大8人がゆったり使えるワイドダイニングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/80x201-240)

6人対応

・6人で使っても広々余裕！奥行き100cmの本格テーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/100x151-200)

・大人数でも広々！奥行き90cmの6人用パーティーテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/90x151-200)

・来客対応も安心！6人掛けにぴったりな奥行き70cmテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/70x151-200)

・6人でも広々！省スペースなのに快適な奥行き60cmテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/60x151-200)

・省スペースでも対面最大6人で使えるダイニングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/60x201-240)

・最大6人でゆったり囲めるミドルダイニングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/70x201-240)

4人対応

・横並び最大4人で使える！奥行50cmの省スペースワークテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/50x201-240)

・4人で対面して使える！奥行き90cmのミーティングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/90x121-150)

・家族4人でも広々快適！奥行き80cmのダイニングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/80x121-150)

・4人用に最適！奥行き70cmのスタンダードダイニングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/70x121-150)

・4人家族にぴったり！省スペースで使える奥行き60cmダイニングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/60x121-150)

3人対応

・3人家族に最適！ゆとりのある奥行き70cmダイニングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/70x80-120)

・3人並んで快適作業！壁際にもぴったりなスリムワークテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/50x151-200)

2人対応

・二人で向かい合っても快適！奥行き90cmの作業デスク(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/90x80-120)

・カフェ風にも使える！奥行き80cmの2人用ゆったりテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/80x80-120)

・二人並びで使える！省スペースで置ける奥行き50cmカウンターテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/50x121-150)

1人対応

・一人暮らしにおすすめ！スリムでおしゃれな奥行き50cmテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/50x80-120)

・一人用デスクにも2人用ダイニングにも！奥行き60cmの万能テーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/60x80-120)

状況に応じて対応

・料理も映える！奥行き100cmのワイドダイニングテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/100x121-150)

・創作や趣味に最適！奥行き100cmのアトリエテーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/100x80-120)

・学習・趣味・団らんまで対応！奥行き80cmの多用途テーブル(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable/80x151-200)

と、具体的な生活シーンや使用人数、空間の広さに合わせて分かりやすく提案。

狙い

今回のリニューアルでは、テーブルを使用する人数やお部屋の広さ、用途ごとの特性に着目し、「ゆとりのあるサイズ」「コンパクトサイズ」「カウンター的な使い方」など、お客様一人ひとりの生活スタイルに合った最適なサイズ提案を目指しました。サイズ選びのストレスを軽減し、より快適で直感的な家具選びをサポートいたします。

今後も大川家具ドットコムは、「日本で作られた大川家具を通じて日本を豊かにする」という理念のもと、家具の購入体験向上に取り組んでまいります。

詳細は以下よりご覧ください。

サイズオーダーテーブル特集ページ(https://www.coordinatekagu.jp/c/Dining/Dto-da-/ordertable)

【お問い合わせ先】

福岡県大川市郷原６２１

株式会社大川家具ドットコム

担当：堤 太陽

info@okawakagu.com

TEL 0944-88-3889（案内5番）

FAX 050-3173-1743（電子FAX）

販売サイト：https://www.coordinatekagu.jp/

コーポレートサイト：https://www.okawakagu.com/