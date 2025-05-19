【オークション開催情報】東山魁夷、草間彌生、棟方志功、ベルナール・ビュッフェなど絵画・彫刻約200点を出品【東京・丸の内】
Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）の主要子会社である Shinwa Auction株式会社（本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）は、2025年5月24日（土）に近代美術／コンテンポラリーアート／近代美術PartIIオークションを開催いたします。
開催情報
オークション
2025年5月24日（土）14：00～（開場は13：30～）
会場：丸の内・郵船ビル1F（〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング）
入場料無料・予約不要
＞オークションへの参加方法(https://www.shinwa-auction.com/bid/bid2/)
下見会
2025年5月20日（火）～5月22日（木）10：00～18：00
会場 丸の内・郵船ビル1F（〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング）
入場料無料・予約不要
オークションカタログ公開中（外部サイトへ移動します）(https://issuu.com/shinwa-auction.com/docs/shinwa_auction_l_24th_may_2025_?fr=xKAE9_zU1NQ)
当日は「Shinwa Auction YouTubeチャンネル」にてオークションのライブ中継を実施いたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0SV9-LNsuuI ]
主な出品作品
LOT.128
棟方 志功「灼華韻大施無畏尊 乾坤如意頌」
99.2×32.7cm
紙・肉筆 額装
1953年作
左下に落款・印・年代
共箱
棟方志功鑑定登録委員会鑑定書付
エスティメイト：200万円～300万円
LOT.168
林 武「ばら」
72.8×60.6cm
キャンバス・油彩 額装
1969年作
右下にサイン
東美鑑定評価機構鑑定委員会鑑定証書付
『林武全画集』（2004年/日動画廊）図版No.50、作品目録No.871
『アサヒグラフ別冊 美術特集 林武』（1975年/朝日新聞社）No.51
「画業50年記念 林武展」1970年（毎日新聞社/梅田阪神百貨店）出品
「この不屈の人 林武展」1975年（日本橋高島屋/毎日新聞社）出品
「生誕100年記念 林武展」1996年（東京都庭園美術館/毎日新聞社）出品
エスティメイト：1,000万円～2,000万円
LOT.174
千住 博「ウォーターフォール」
27.4×22.1cm
紙本・彩色 額装
左下に印
共シール
エスティメイト：400万円～600万円
LOT.180
川端 龍子「北斗」
144.8×56.9cm
絹本・彩色 軸装
1938年作
右下に落款・印
共箱
東京美術倶楽部鑑定委員会鑑定証書付
「第八回龍子個展 駱駝行」1938年（日本橋三越）出品
エスティメイト：50万円～80万円
LOT.183
東山 魁夷「ホーエン・ザルツブルク城」
70.2×116.2cm
紙本・彩色 額装
1970年作
左下に印
共箱
東美鑑定評価機構鑑定委員会鑑定証書付
エスティメイト：1億5,000万円～2億5,000万円
LOT.188
ラウル・デュフィ「フルート奏者のガストン・デュフィの肖像」
62.2×51.4cm
キャンバス・油彩 額装
1902年作
右下にサイン
大谷コレクション
David Guillon-Laffaille / Fanny Guillon-Laffaille 鑑定証書付
『鎌倉大谷記念美術館名品選』（2000年/鎌倉大谷記念館）No.1
M. Laffaille, Raoul Dufy : Catalogue raisonne de l’œuvre peint, Geneve, 1972, TomeI, No.15
エスティメイト：300万円～400万円
LOT.189
ラウル・デュフィ「花のある自画像」
81.2×65.3cm
キャンバス・油彩 額装
1907年作
右下にサイン
大谷コレクション
David Guillon-Laffaille / Fanny Guillon-Laffaille 鑑定証書付
『鎌倉大谷記念美術館名品選』（2000年/鎌倉大谷記念館）No.2
M. Laffaille, Raoul Dufy : Catalogue raisonne de l’œuvre peint, Geneve, 1977, TomeIV, No.1793
エスティメイト：400万円～600万円
LOT.191
ベルナール・ビュッフェ「マリーゴールドの花束」
65.0×50.2cm（84.0×68.7cm）
キャンバス・油彩 額装
1965年作
右下にサイン・年代
Maurice Garnier 鑑定書付
エスティメイト：600万円～1,000万円
LOT.200
山口 長男「一つの目(赤) 」
52.9×45.3cm
板・油彩 額装
1959年
共シール
『山口長男作品集』（1981年/講談社）No.169
エスティメイト：300万円～400万円
※作品画像についてはお問い合わせください
LOT.201
草間 彌生「無題」
H60.2×W77.5×D20.0cm
詰物入り縫製布、彩色 額装
1964年
裏に署名・年代
箱に署名
草間彌生作品登録カード付
「草間彌生-永遠の現在展」2004年（東京国立近代美術館）出品
エスティメイト：1億5,000万円～2億5,000万円
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Shinwa Auctionではお客様の個人情報は非公開、厳秘で美術品をお売りいただけます。
▶出品・査定のお申し込み：https://www.shinwa-auction.com/course/satei01/
▶お電話でのお申し込み：03-5224-8620
会社概要
【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】
商号 Shinwa Wise Holdings株式会社
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金 7,221万円
役員 代表取締役 高橋 健治
目的（事業内容)：アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社
お問い合わせ：info@shinwa-wise.com
【 Shinwa Auction 株式会社 】
商号 Shinwa Auction株式会社
※Shinwa Auction株式会社はShinwa Wise Holdings株式会社（2437：東証STD）のグループ企業です
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金 5,000万円
【お問い合せ先】
TEL.03-5224-8620
FAX.03-5224-8621
URL:https://www.shinwa-auction.com