【島根スサノオマジック】#1 コティ・クラーク選手、#14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ選手との選手契約（継続）締結について

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック

いつも島根スサノオマジックへ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

この度、#1 コティ・クラーク選手、#14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ選手との選手契約が基本合意(継続)に達しましたので、ご報告いたします。

#1 コティ・クラーク 選手

■生年月日

1992年7月4日

■出身

アメリカ合衆国

■身長/体重

201cm /121kg

■背番号

1

■ポジション

PF

■経 歴

・アーカンソー大学(アメリカ合衆国)

・Hapoel Kazrin Galil Elyon(イスラエル)(2014-15)

・Maine Red Claes(Gリーグ)(2015-16)

・UNICS(ロシア)(2016-17)

・Avtodor Sartov(ロシア)(2017-18)

・Buducnost VOLI(モンテネグロ)(2018-19)

・BC Astana(カザフスタン)(2019-20)

・Bnei Herzliya(イスラエル)(2020-21)

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(2021-23)

・三遠ネオフェニックス(2023-24)

・島根スサノオマジック(2024- )

コティ・クラーク 選手からのコメント

Excited to be back. I love shimane and the organization.

Thank you for all your love and support and I’m ready to come back best fans in the country.

---------------

戻ってこられることに感激しています。島根とクラブが大好きです。

皆さんの愛とサポートに感謝しているとともに、日本最高のファンの方々のために戻る準備ができています。

■2024-25 SEASON 個人成績

https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=5100000048



■リリース

https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202526_01

#14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ選手

■生年月日

1993年01月04日

■出身

アメリカ合衆国

■身長/体重

206cm / 104kg

■背番号

14

■ポジション

PF/C

■経 歴

・ノースカロライナ大学

・ゴールデンステート・ウォリアーズ(NBA)(2014-17)

・フィラデルフィア・76ers(NBA)(2017-18)

・フィアット・アウクシリウム・トリノ(イタリア セリエA)(2018-19)

・ベシクタシュJ.K.ソンポジャパン・イスタンブール(トルコ BSL)(2019-20)

・KKパルティザンNISベオグラード(セルビア ABA)(2019-20)

・サンロッカーズ渋谷(2020-24)

・島根スサノオマジック(2024-)

ジェームズ・マイケル・マカドゥ 選手からのコメント

Hey Magic fans,

My family and I are so excited and thankful to be coming back to Matsue for another season! I want to express my sincerest gratitude for your support this past season! Although it didn’t end the way we wanted it to I look forward to next season and can’t wait to be back playing in a Magic jersey!

Thank you to all the fans, boosters, sponsors, and Magic family for making this possible! GO GO Magic!!!

----------

マジックファンの皆さんへ、

私の家族、そして自分も後もう1シーズン松江へ戻って来れる事に感謝しています!今シーズン頂いたご支援に感謝しています!望むような形でシーズンを終えることが出来ませんでしたが来シーズンもマジックのユニフォーム着てプレーできることを楽しみにしています!

全てを可能にして下さるファンの皆様、ブースター、スポンサー各社、そしてマジックファミリー、ありがとうございます!GO、GO、Magic!!!

■2024-25 SEASON 個人成績

https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=32992



■リリース

https://www.susanoo-m.com/news/detail/id=17595