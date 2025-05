TBWA HAKUHODO、「The One Show 2025」にて部門最高賞を含む５つの賞を受賞

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:内田 渉)は、世界的な広告賞「The One Show 2025」において、当社が企画・制作した「No Smiles」キャンペーンでBest of Discipline Pencil(部門最高賞)を含む計5つの賞を受賞しました。

The One Showは、ニューヨークの非営利団体「The One Club for Creativity」によって1975年に設立された、広告、デザイン、デジタルマーケティング分野におけるアイデアの創造性とエグゼキューションのクオリティを評価する国際賞で、 Cannes Lions、Clio Awardsに並ぶ世界三大広告賞のひとつとされています。The One Showの象徴であるGold Pencil(金賞)は、クリエイティブ業界で最も権威ある賞のひとつとして知られ、 Best of Discipline Pencil(部門最高賞)はその中でも特に優れた作品に贈られます。

このたび部門最高賞を受賞した「No Smiles」は、日本マクドナルドのブランド資産である「スマイル0円」を、斬新なアプローチで再解釈したキャンペーンです。働く中でも自分らしくありたいと願うZ世代を中心に大きな共感を呼び、就業観のアップデートとブランドエンゲージメントを同時に実現しました。これまでに、Cannes Lions 2024で金賞を受賞し、続いてNew York Festivals 2024、LIA 2024、Clio Music Awards 2024、Spikes Asia 2025でそれぞれグランプリを獲得、さらに2025 Clio Awardsで銀賞を獲得しています。今回のThe One Show 2025での受賞により、世界三大広告賞のすべてで受賞する快挙を達成しました。

受賞結果の詳細は、下記の通りです。

【受賞作品:No Smiles】

広告主:日本マクドナルド株式会社

■ Best of Discipline Pencil(部門最高賞)

Music & Sound Craft部門

■ Gold Pencil(金賞)

Music & Sound Craft部門 Artist / Brand Collaborationカテゴリー

■ Silver Pencil(銀賞)

Branded Entertainment部門 Music Videosカテゴリー

■ Merit(入賞)

Radio & Audio-First - Craft / Castingカテゴリー

Social Media - Influencer Marketing / Use of Celebrityカテゴリー

■TBWA HAKUHODO(TBWA博報堂)について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいビジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp