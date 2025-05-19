一般社団法人日本キッチンカー経営審議会と「災害時におけるキッチンカーによる炊き出し等の実施に関する協定」を締結しました

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四街道市役所

　四街道市と一般社団法人日本キッチンカー経営審議会は、令和７年５月１５日（木）に「災害時におけるキッチンカーによる炊き出し等の実施に関する協定」を締結しました。


　この協定は、災害時における避難者支援の一環として、キッチンカーによる炊き出し等の実施により、市民生活の早期安定を目指すものです。



（写真左から四街道市長　鈴木　陽介、 一般社団法人日本キッチンカー経営審議会副理事長　佐々木　剛（敬称略））


１　協定の相手方　一般社団法人日本キッチンカー経営審議会


２　協定締結日　　令和７年５月１５日（木）


３　場所　　　　　四街道市役所本館１号棟３階特別会議室


４　協定の概要　　災害時における避難者支援の一環として、キッチンカーによる炊き出し等の実施により、市民生活の早期安定を目指すことについて定めるものです。


５　出席者


　四街道市長　鈴木　陽介


　一般社団法人日本キッチンカー経営審議会副理事長　佐々木　剛


　一般社団法人日本キッチンカー経営審議会理事　目黒　秀斗