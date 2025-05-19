一般社団法人日本キッチンカー経営審議会と「災害時におけるキッチンカーによる炊き出し等の実施に関する協定」を締結しました
四街道市役所
（写真左から四街道市長 鈴木 陽介、 一般社団法人日本キッチンカー経営審議会副理事長 佐々木 剛（敬称略））
四街道市と一般社団法人日本キッチンカー経営審議会は、令和７年５月１５日（木）に「災害時におけるキッチンカーによる炊き出し等の実施に関する協定」を締結しました。
この協定は、災害時における避難者支援の一環として、キッチンカーによる炊き出し等の実施により、市民生活の早期安定を目指すものです。
（写真左から四街道市長 鈴木 陽介、 一般社団法人日本キッチンカー経営審議会副理事長 佐々木 剛（敬称略））
１ 協定の相手方 一般社団法人日本キッチンカー経営審議会
２ 協定締結日 令和７年５月１５日（木）
３ 場所 四街道市役所本館１号棟３階特別会議室
４ 協定の概要 災害時における避難者支援の一環として、キッチンカーによる炊き出し等の実施により、市民生活の早期安定を目指すことについて定めるものです。
５ 出席者
四街道市長 鈴木 陽介
一般社団法人日本キッチンカー経営審議会副理事長 佐々木 剛
一般社団法人日本キッチンカー経営審議会理事 目黒 秀斗