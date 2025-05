シューケアブランド「SNEAKER LAB」が5/23(金)から3日間 Marine & Walk Yokohama 1FにありますStyles Annexにてシューキーパーが当たるキャンペーンを開催

株式会社ビーズインターナショナル株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方雄作)が展開するシューケアブランド『SNEAKER LAB(スニーカーラボ)』は、5/23(金)から3日間 Marine & Walk Yokohama 1FにありますStyles Annexにて抽選でシューキーパーが当たるキャンペーンを開催いたします。

「Let's clean your sneakers after a lot of fun!!」をテーマにたくさん遊んで汚れたスニーカーをきれいにして、また楽しんでもらうために

SNEAKER LABでできる簡単なお手入れ方法をご紹介いたします。

5/23(金)・24(土)・25(日)の3日間限定 Styles Annexにてcalif会員の方でスニーカーとSNEAKER LAB「PREMIUM KIT(https://calif.cc/products/27175007?_pos=6&_sid=86abd926a&_ss=r)」「BASIC KIT(https://calif.cc/products/27175006?_pos=5&_sid=86abd926a&_ss=r)」「SNEAKER WIPES(https://calif.cc/products/27175005?_pos=3&_sid=86abd926a&_ss=r)」のいずれかをご購入いただくと抽選でオリジナルシューキーパーをプレゼントいたします。

また、SNEKARE LABのInstagram(@sneakerlab_jp(https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja))フォロワーもしくはその場でフォローしてくれた方に手軽に汚れが落とせるスニーカークリーナー「SNEAKER WIPE」をプレゼントいたします。

【「Let's clean your sneakers after a lot of fun!!」キャンペーン詳細】

●期間2025年5月23日(金)~2025年5月25日(日)

●場所:Styles Annex(https://marineandwalk.jp/shop-list/styles-annex/)

神奈川県横浜市中区新港1丁目3-1 Marin&Walk YOKOHAMA 1F

TEL:045-263-6448

OPEN・CLOSE/11:00-20:00

また、SNEKARE LABのInstagramフォロワー(@sneakerlab_jp(https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja))もしくはその場でフォローしてくれた方に手軽に汚れが落とせるスニーカークリーナー「SNEAKER WIPE」をプレゼントいたします。

同日程、近隣で開催するGREENROOM FESTIVAL 20周年イベントに参加している方にもぜひお立ち寄り頂き、たくさん遊んだスニーカーを環境に優しいSNEAKER LABでキレイにしませんか?

この機会にSNEAKER LABをお試しください。

2012 年に南アフリカ共和国で誕生した環境に優しいバイオテクノロジーを使ったプレミアムシューケアブランド。自然界のバクテリアや酵素を原料としており、分子レベルで汚れや臭いに働きかけ、その効果は長時間持続します。化学成分を使用していないため、環境にも優しいのが特徴です。

また、パッケージはリサイクル可能なサステイナブルデザインで環境に配慮しています。

設立から数年間でシューケアのトッフブランドの仲間入りを果たし、 アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカなどの主要50ヶ国以上で展開をしています。

Instagram:https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja

SNEAKER LAB GIVES BACK

SNEAKER LABは教育、保健、青少年リーダー育成のための非営利団体であるGold Youth Development Agencyと協業しています。売上の一部を寄付し、アフリカの青少年を育成するプロジェクトの費用として活かされております。

”Support Africa’s Youth and put Gold in your sole with every purchase of Sneaker LAB."

【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア:https://calif.cc/

ブランド情報:https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年:1990年12月

従業員数:400名(2025年3月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業