【HubSpot ユーザー会 6/18（水）17時開催】Japan HUG #11 CRM活用のモヤモヤ、エキスパートに聞いてみよう！

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)の代表・田村がリーダーを務めるHubSpotユーザーコミュニティー「Japan HubSpot User Group(通称:Japan HUG )」は、第11回オンラインイベントを2025年6月18日(水)に開催します。

Japan HUGは、HubSpotを活用する企業・担当者が集まり、実務の現場で得られた知見や悩みをフラットに共有し合うユーザー主導のコミュニティーです。マーケティング、営業、カスタマーサクセス、情報システム部門など、部門や業種を問わず多様な立場のユーザーが参加し、企業規模や利用フェーズに関係なく、実践的な交流と学びの機会を得られる場として、これまで継続的にイベントを開催してきました。

今回のテーマは「CRM全体」。Marketing、Sales、Service、CMS、Operationsなど、各Hubを業務にどう活用しているのか、日々の運用で生まれる悩みや工夫、他社の取り組み事例などを題材に、事前に寄せられた質問にユーザーエキスパートがその場で答えるQ&A形式のセッションを実施します。



プレゼンテーションを中心とした一方向の情報提供ではなく、参加者の関心に寄り添った対話を通じて、具体的な活用方法やリアルな課題に迫る構成です。製品やサービスの紹介を目的とせず、ユーザー同士の実践知の共有にフォーカスしている点も本イベントの特長です。



マーケティング、営業、カスタマーサクセス、情報システムなど、職種や部門を問わず、HubSpotを業務に活用しているすべての方にとって、他社のリアルな取り組みに触れ、自社の運用を見直すヒントを得られる場としてご参加いただけます。

Japan HUG 開催概要

イベント名:CRM活用のモヤモヤ、エキスパートに聞いてみよう!HubSpot Q&Aミートアップ #11

開催日時:2025年6月18日(水)17:00~18:00

開催形式:Zoom(オンライン開催)

参加費:無料

対象:HubSpotをご利用中のユーザー(業種・職種・プラン不問)

企画・運営:Japan HUG運営チーム

申し込みページ:https://events.hubspot.com/e/m8t3sr/

事前質問・エキスパート募集中

本イベントでは、参加者の関心や悩みに合わせた対話が生まれるよう、事前に質問を募集しています。

「自分だけの悩みかもしれない」「ちょっとしたことだけど気になっている」--そんな内容も歓迎です。

質問受付フォーム

https://forms.gle/gBBcjFRhcVE3Fggv7

また、当日Q&Aに回答するエキスパートユーザーの参加登録も受付中です。HubSpot歴3年以上・2つ以上のHubの利用経験・Proプラン以上をご利用の方であれば、どなたでもご応募いただけます。“登壇”というよりも、「ユーザー同士で語り合う」フラットな場ですので、初めての方もぜひお気軽にご参加ください。

エキスパート登録フォーム

https://forms.gle/xJ1RW24sdYDfT7oY9

Japan HUG リーダー紹介

株式会社100 代表取締役

田村 慶(たむら けい)

2005年、Web制作会社の株式会社24-7(現DXディライト)を創業。2012年よりHubSpotのパートナー事業を開始し、2018年に株式会社ラバブルマーケティンググループに全株譲渡、代表を退任。同年、株式会社100(ハンドレッド)を設立し、2019年よりHubSpot CRMを活用したマーケティング、営業プロセスの改善、Webサイト構築など、顧客接点のDX支援をスタート。2023年8月には、アジア初のHubSpot Elite パートナーに認定。国内初のHubSpot Community Champion、HubSpot認定トレーナー資格取得。Japan HUGのリーダーとして、HubSpotユーザーコミュニティーの拡大に尽力しています。HubSpot歴13年。

Japan HUGでは今後も、HubSpotを活用する企業の実務担当者が気軽に集まり、実践的な知見や悩みを共有し合える場を継続的に提供してまいります。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)代表者:代表取締役 田村 慶所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F設立:2018年2月事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。また、ITreview Grid Award 2025 Winterにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本