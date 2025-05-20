『ドルフィンウェーブ』ゲーム内アイテムをお得に購入出来る『アプリペイ公式ストア』オープン！
株式会社HONEY∞PARADE GAMES（代表取締役 三浦 徹朗/所在地：東京都品川区）は、爽快ジェットバトルゲーム『ドルフィンウェーブ』について、本日5月20日(火)よりアプリ外課金サービス『アプリペイ』にて公式ストアをオープンしました。
アプリペイ公式ストアでは、ゲーム内で使用出来る『マリンストーン』をゲーム内よりお得に購入する事が出来ます。
この機会に是非ご利用ください。
■購入はこちらから
https://app-pay.jp/app/dolphin-wave
◇ご利用方法
※詳細については「アプリペイストア」お問い合わせページをご確認下さい
https://app-pay.zendesk.com/hc/ja
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■App Store(iOS版)URL
https://apps.apple.com/jp/app/id1533946351
■Google Play(Android版)URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hpgames.dolphin
■DMM GAMES版URL
https://dmg-dolphin-wave.hpgames.jp
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タイトル：ドルフィンウェーブ（#ドルウェブ）
配信日：配信中
ジャンル：爽快ジェットバトル
対応OS：iOS / Android / Windows10 / 11（64bit）
企画：HONEY∞PARADE GAMES
開発：バレット
キャラクターデザイン：たくじ
権利表記: (C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
公式サイト：https://www.hpgames.jp/dolphin-wave/