【長崎・五島列島】 ５/24-6/8開催　「ほたるのふるさと相河川」で過ごす、初夏の島旅。

一般社団法人 新上五島町観光物産協会

夏の訪れを告げる、ほたるの季節がやってきました。

ここ五島列島・新上五島町でも、夕暮れとともに静かな時間が訪れ、

ほたるたちがやさしく光を放ちながら舞いはじめます。

なかでも「ほたるのふるさと」として親しまれている相河川(あいこがわ)では、水辺に舞うゲンジボタルと、森にきらめくヒメボタルという、異なる環境に生きる2種類のほたるを同時に見ることができ、訪れた人々を幻想的な光の世界へと誘います。

ひときわ注目を集めているのが、「五島列島型ゲンジボタル」です。

その特徴は、まるで鼓動のようにリズミカルに光る速さにあります。

ゲンジボタルの発光リズムは地域によって異なり、東日本では約4秒に1回、西日本では2秒に1回、その中間の地域では3秒に1回の点滅が確認されていますが、五島列島ではなんと1秒に1回。これは日本で最も速いリズムであり、「五島列島型ゲンジボタル」として新たに分類されました。このほたるは、五島列島にしか生息していない、まさにここだけの貴重な存在です。

街の喧騒も、人工の明かりも届かない静かな夜。

ほたるが灯す、幻想的な光の道をゆっくり歩いてみませんか。

<ほたるのふるさと 相河川まつり>

・開催期間: 2025年5月24日(土)~6月8日(日)

・開催場所: 長崎県新上五島町 相河郷(相河川第一橋付近)

・駐 車 場:有り(35台)※駐車台数に限りがありますので乗り合わせの上ご来場ください。

・観賞無料 ※イベントは実施しませんが、観賞スポットを整備し、駐車場を開放します。

詳細を見る :https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/feature/goto-hotaru

❖ 観賞マナーのお願い

・強い光はNG! フラッシュ撮影や懐中電灯、スマホの強い光はご遠慮ください。

・採集は禁止です。 観察のみで、そっと見守ってください。

・虫よけスプレーは事前に。 現地での使用や強い香りのアイテムは控えましょう。

■夕日・ほたる・星空「三大ナイト観賞」で心ゆくまで夜を満喫

ほたる舞う季節限定、島の夜の愉しみ。

海に沈む夕日、清流に舞うほたるの光、そして満天の星空。

やさしい光に包まれる、静かで豊かな島の夜をぜひご体験ください。

ご旅行中のお客様向けに、自由に巡れる「オーダーメイドタクシー島旅」(貸切タクシー)や、満天の星空を楽しむ「星空ナイトツアー」など、夜の魅力を堪能できるサービスをご用意しています。

オーダーメイドタクシー島旅 :https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/feature/order星空ナイトツアー :https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/activity/10390

■ 昆虫博士と学ぶ五島のホタル

長崎大学 教育学部 准教授・大庭伸也氏による五島列島型ゲンジホタルの解説も公開中。

昆虫博士に学ぶホタル :https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/feature/hotaru

大庭准教授は、五島列島のホタルの明滅パターンが従来の報告よりも速いという特異性を解明し、その研究成果を学術誌Entomological Scienceで発表。この功績により2021年に日本昆虫学会論文賞を受賞しました。※大庭准教授と研究グループの発表論文(2020年)「Variation in flash speed of Japanese firefly, Luciola cruciata (Coleoptera: Lampyridae), identifies distinct southern “quick-flash” population on Goto Islands」

<お問合せ先>

四季を味わう上五島実行委員会(事務局:一般社団法人 新上五島町観光物産協会)

長崎県南松浦郡新上五島町有川郷428-31 TEL 0959-42-0964

[観光なび] https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/(https://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/)