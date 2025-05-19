【歩くだけで当たる！】東京・埼玉でウォークラリー開催決定!!︎｜各地で55名にAmazonギフト券プレゼント
■ サイバートロフィーで「歩く」を楽しく、地域とつながるウォークラリー
街歩きを通じて健康促進・地域発見・企業PRができる新感覚のコンティニュウム・ソーシャルが提供するWEB3ジオソーシャルアプリ「サイバートロフィー」。
WEB3技術を活用し、対象エリア内の“トロフィースポット”を巡ってデジタル上のトロフィーを収集する仕組みです。
誰でも無料で参加でき、家族連れ・通勤中・散歩ついでなど、日常の延長で自然に楽しめる地域回遊型企画として好評を集めています。
サイバートロフィ画面
■ 東京・埼玉で同時開催中のウォークラリー概要
【開催期間】
2025年5月20日（火）～
【実施エリア】
東京ウォークラリー
２３区 武蔵野市 八王子市 他
埼玉ウォークラリー
さいたま市 他
X / https://x.com/walkrallytrophy
随時拡大中
2025年6月より山形ウォークラリー開催予定
2025年7月より秋田ウォークラリー開催予定
【参加費】
無料（年齢制限・事前予約なし）
【参加方法】
アプリ「サイバートロフィー」をダウンロード対象地域を歩いてトロフィーを10個集める応募画面から抽選にエントリー
■ 抽選プレゼント（各エリアごと）
Amazonギフト券 5,000円分 × 5名様Amazonギフト券 1,500円分 × 50名様
東京・埼玉それぞれで抽選を行います。両方に参加・応募することも可能です。
■ トロフィースポット設置エリア（一例）
【東京】東京２３区、武蔵野市 他
【埼玉】さいたま市 他
※設置エリアは順次拡大中です。
■ 協賛企業・商店街の募集について
サイバートロフィーでは、トロフィーの設置やイベント連携、賞品協賛にご協力いただける団体を募集しています。
【参加メリット】
歩行者の回遊を生むことで来訪促進トロフィーと連携した施設紹介・販促が可能抽選賞品やバナー協賛による企業露出効果
【主な対象】
商店街／飲食・物販・医療・美容事業者／観光団体／ショッピングセンター／自治体 ほか
■ アプリ「サイバートロフィー」について
「サイバートロフィー」は、コンティニュウム・ソーシャルが提供する歩いて地域のトロフィーを集め、さまざまな特典や地域との出会いを楽しめるWEB3を活用したジオソーシャルアプリです。
健康促進、街歩き、、地域プロモーション、コミュニティーの融合を図るアプリとして有効です。
■ アプリダウンロードリンク
iOS：
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC/id1639730053
Android：
https://play.google.com/store/apps/details?id=social.continuum.artravel&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=social.continuum.artravel&hl=ja&pli=1)
■ 会社概要
会社名：株式会社BEANS COMMUNICATION
所在地：東京都渋谷区神南１－１１－１４ FPGリンクス神南５F
代表者：代表取締役 大橋 義隆
事業内容：サイバートロフィー総代理店 サイバーセキュリティ事業
公式サイト：https://www.beanscommunication.com
■ 本件に関するお問い合わせ先
サイバートロフィー事務局：大橋
事務局HP：https://www.beanscommunication.com/cf
メールアドレス：y.ohashi@beanscommunication.com