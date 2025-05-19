船橋：津田沼ビート屋上「BBQ DAYS」　★ コカコーラ・ゼロ×黒ひげ危機一発キャンペーン開催中！！　《6月末まで》

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LH 株式会社



https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsudanuma/reserve

★ コカコーラ・ゼロ×黒ひげ危機一発キャンペーン開催中！！　《6月末まで》


～スッキリとした爽快感、後味のキレの良さで大人気のコカコーラ・ゼロ～


１.コカコーラ・ゼロを１缶お買い上げ毎に「黒ひげ危機一髪」の「剣」を一本刺せる！
２.みごと、黒ひげが飛び出した方には、500円までのお好きな単品商品をプレゼント！




▼▼▼　単品商品の一例　▼▼▼


・粗挽きポークフランク


・塩えだまめ


・スモアセット


・焼きおにぎり


・極旨キムチ


・昔ながらの瓶ラムネ


・殻付きホタテ


・有頭海老


etc..



＊店舗／時期により、内容は変更になる場合がございます


＊予告なく終了する場合があります。





https://bbqdays-tsudanuma.com/


施設概要


○所在地：〒274-0825 千葉県船橋市前原西２丁目１９－１ 津田沼ビート屋上(https://maps.app.goo.gl/AHTJSsY15QhmQfge6)



○アクセス：JR津田沼駅から徒歩5分


○収容人数：最大192名


○営業期間：2025年4月4日（金）～10月26日（日）



営業時間


○平日：


第1部 12:30～16:30


第2部 17:30～21:30


○土日祝：


第1部 11:00～14:00


第2部 15:00～18:00


第3部 19:00～22:00



雨も日差しも防いじゃう天幕つき！


基本利用料金


○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料


○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料


＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



「BBQ DAYS 津田沼ビート」の魅力


１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．開放的な屋上空間！ 津田沼ビートの屋上で非日常BBQ


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2MMfV1hQeVE ]



https://bbqdays-tsudanuma.com/



予約／詳細／お問い合わせ


○公式サイト：https://bbqdays-tsudanuma.com/


○電話番号：050-3145-8385




#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



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https://www.instagram.com/bbqdays__tsudanuma/



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA




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