船橋：津田沼ビート屋上「BBQ DAYS」 ★ コカコーラ・ゼロ×黒ひげ危機一発キャンペーン開催中！！ 《6月末まで》
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsudanuma/reserve
★ コカコーラ・ゼロ×黒ひげ危機一発キャンペーン開催中！！ 《6月末まで》
～スッキリとした爽快感、後味のキレの良さで大人気のコカコーラ・ゼロ～
１.コカコーラ・ゼロを１缶お買い上げ毎に「黒ひげ危機一髪」の「剣」を一本刺せる！
２.みごと、黒ひげが飛び出した方には、500円までのお好きな単品商品をプレゼント！
▼▼▼ 単品商品の一例 ▼▼▼
・粗挽きポークフランク
・塩えだまめ
・スモアセット
・焼きおにぎり
・極旨キムチ
・昔ながらの瓶ラムネ
・殻付きホタテ
・有頭海老
etc..
＊店舗／時期により、内容は変更になる場合がございます
＊予告なく終了する場合があります。
https://bbqdays-tsudanuma.com/
施設概要
○所在地：〒274-0825 千葉県船橋市前原西２丁目１９－１ 津田沼ビート屋上(https://maps.app.goo.gl/AHTJSsY15QhmQfge6)
○アクセス：JR津田沼駅から徒歩5分
○収容人数：最大192名
○営業期間：2025年4月4日（金）～10月26日（日）
営業時間
○平日：
第1部 12:30～16:30
第2部 17:30～21:30
○土日祝：
第1部 11:00～14:00
第2部 15:00～18:00
第3部 19:00～22:00
雨も日差しも防いじゃう天幕つき！
基本利用料金
○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料
○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料
＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります
「BBQ DAYS 津田沼ビート」の魅力
１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．開放的な屋上空間！ 津田沼ビートの屋上で非日常BBQ
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2MMfV1hQeVE ]
https://bbqdays-tsudanuma.com/
予約／詳細／お問い合わせ
○公式サイト：https://bbqdays-tsudanuma.com/
○電話番号：050-3145-8385
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