科学研究の国際大会で日本の高校生が部門優秀賞を受賞

高校生のための科学研究の国際大会「リジェネロン国際学生科学技術フェア(Regeneron ISEF)2025」が現地時間の5月10日から16日にかけて、米国オハイオ州コロンバスで開催されました。この大会は、今年で75回目を迎え、63の国と地域から1657人のファイナリストが参加しました。大会では、自分たちの研究をポスター形式で披露し合いました。賞金・奨学金などの総額は900万ドル(約13億円)以上になります。今年、日本から17研究25名が参加し、うち2研究が部門優秀賞を受賞しました。

Regeneron ISEF 2025に出場した日本代表の高校生たち

ISEFは、世界約400か所で開催される提携コンテストで選出されたファイナリストが、毎年5月に米国で一堂に集う大会です。日本では、ISEFの提携コンテストである「高校生・高専生科学技術チャレンジ(JSEC)」(朝日新聞社・テレビ朝日主催)と「日本学生科学賞」(読売新聞社主催)の受賞研究から日本代表が選ばれます。日本代表のファイナリストは、ISEFのOB/OGが中心となって組織するNPO法人日本サイエンスサービス(NSS)が行う研修会などに参加し、約半年間にわたる英語プレゼンテーション等の準備を経て出場しました。

ISEFでは、物理、化学、生物、地学、数学といった基礎科学分野のほか、機械工学や環境工学といった工学系分野、機械学習やシステムソフトウェア等の情報系分野、医療系分野、社会科学分野など多岐にわたる22の部門に分かれて審査されます。審査は、各分野の博士号を有した経験豊富な研究者によって行われ、上位約25%に「優秀賞(1~4等)」が授与されます。

今年の日本代表からは、横浜市立南高等学校の西田優美奈さんと、筑波大学附属駒場高等学校の田中喜大さんによる2研究が部門優秀賞を受賞しました(所属はいずれも昨年度)。また、22の各部門での1等受賞者の中のうち、全体トップの賞となるジョージ・ヤンコポーロス賞にはスロバキアから出場したAdam Kovalcikさんが選ばれ、賞金100,000ドル(約1500万円)が贈られました。

最高賞を受賞したAdam Kovalcikさん(中央)

◆日本代表の受賞者情報

【環境工学部門 優秀賞3等】賞金1,200ドル

西田優美奈さん(横浜市立南高等学校)

研究タイトル:糸状藻類(アオミドロ/サヤミドロ)を用いたバイオ燃料及び土壌改良材の実用化に向けた基礎研究

English Title:Biofuels and Fertilizers Utilizing Filamentous Algae: A Proposal for a Globally Regenerative Business with Reduced Production Costs

研究概要:

化石燃料の代替として注目される微細藻類由来のバイオ燃料は、コストの高さが課題でした。西田さんは、他生物による汚染に強く日光と水だけでも培養可能なアオミドロを中心とした糸状藻類に着目し、低コスト生産のための培養・実験を行いました。その結果、これまで注目されてこなかった糸状藻類を活用することで、より低コストなバイオ燃料製造が可能であり、さらに燃料抽出後の残渣は、植物栄養素を含む優れた肥料として活用できることを実証しました。

※研究プレゼン資料:https://isef.net/project/enev033-biofuels-and-fertilizers-using-filamentous-algae

環境工学部門 優秀賞3等を受賞した西田優美奈さん表彰式でステージに立つ西田優美奈さん

【物理学・天文学部門 優秀賞4等】賞金600ドル

田中喜大さん(筑波大学附属駒場高等学校)

研究タイトル:膜の破れによって生じ得る ウォーターベルの変形

English Title:Deformation of Water Bells When Breaking the Membrane

研究概要:

スプーンを洗うと周りに見られる滑らかな水膜、「ウォーターベル」と呼ばれる不思議な形は、条件によりどう変形するのか未解明でした。田中さんはこの現象に着目し、空気の出入について「開いた」ベルと「閉じた」ベル各々を定量的に解析しました。ベルの形状を数値的に再現して理論モデルを立て、シミュレーションの実験結果との合致から妥当性が示されました。さらに、ベルの変形の要因が体積の内圧によることも解明されました。本研究は、科学の根幹であるモデル化により原理を明かし、ベルの制御にも貢献しています。

※研究プレゼン資料:https://isef.net/project/phys031-deformation-of-water-bells

物理学・天文学部門 優秀賞4等を受賞した田中喜大さん表彰式でステージに立つ田中喜大さん

Regeneron ISEF 2025に出場した日本代表

【動物科学部門 ANIM024】

大久保亜美さん(山脇学園高等学校)

研究タイトル:日本のイモリ属(Cynops)の繁殖生態はどのように獲得されたか?

English Title:Reproductive Strategies and Adaptive Evolution of Japanese Newts

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/anim024-reproductive-strategies-of-japanese-newts

【動物科学部門 ANIM025】

小野克己さん(佼成学園高等学校)

研究タイトル:イシガイ目二枚貝の保全と生育条件・生態に関する研究 ~生活用水路で発見された個体群から考察する~

English Title:Research on the Conservation, Growth Conditions, and Ecology of Unionoida

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/anim025-ecological-elucidation-for-unionoida-conservation

【動物科学部門 ANIM041T】

角田あやめさん、永田悠仁さん(安田学園高等学校)

研究タイトル:クロマルハナバチにおける二倍体雄の存在とその役割

English Title:Roles of Diploid Male Bumblebees in the Maintenance of Their Colonies

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/anim041t-roles-of-diploid-male-bumblebees

【行動・社会科学部門 BEHA019】

福田莉子さん(神奈川県立川和高等学校)

研究タイトル:ウマ介在活動がウマに与える影響

English Title:Can Equine-Assisted Activities Contribute to the Welfare of Horses?

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/beha019-can-eaa-contribute-to-the-welfare-of-horses

【計算生物学・バイオインフォマティクス部門 CBIO030】

竹内理紗さん(鳥取県立鳥取西高等学校)

研究タイトル:意味デコーディングによる心像の脳解読

English Title:Decoding a Variety of Concepts Including Abstract and Non-Existent Objects From Brain Activity During Mental Imagery

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/cbio030-brain-decoding-of-concepts-during-mental-imagery

【地球・環境科学部門 EAEV025】

工藤良史さん(浅野高等学校)

研究タイトル:バイオチャー散布が森林生態系の炭素収支に与える影響と炭素隔離効果の長期的検証

English Title:Effect of Biochar on Carbon Budget of Forest Ecosystems and Long-Term Verification of Carbon Sequestration

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/eaev025-effect-of-biochar-on-forest-ecosystems

【地球・環境科学部門 EAEV050】

中武源貴さん(宮崎県立宮崎西高等学校)

研究タイトル:高千穂峡形成におけるフェーズ変化

English Title:How To Form Columnar Jointing: The Effect of Crystallization

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/eaev050-columnar-jointing-and-crystallization

【エネルギー: 持続可能な材料・設計部門 EGSD015T】

佐藤茉愛沙さん、竹下香穂さん、古井咲良さん(静岡理工科大学 静岡北高等学校)

研究タイトル:低温蓄熱とペルチェ素子を組み合わせた省エネクーラーの開発

English Title:A Novel Energy-Saving Peltier Cooler Using Thermoelectric Conversion From Low-Temperature Waste Heat

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/egsd015t-development-of-an-energy-saving-peltier-cooler

【エネルギー: 持続可能な材料・設計部門 EGSD022T】

井上真緒さん、川田愛さん、平尾瑞姫さん(米子工業高等専門学校)

研究タイトル:中高温領域で動作する燃料電池の作製

English Title:Development of Fuel Cells for Medium- and High- Temperature Operation

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/egsd022t-fuel-cell-for-medium-and-high-temp-operations

【生体医工学部門 ENBM020T】

浦口愛彩さん、辻優里香さん、新倉里咲さん(玉川学園高等部)

研究タイトル:人工眼球を用いたベンハムのコマの錯視現象の解明

English Title:Elucidation of the Benham's Top Illusion Using Artificial Eyes

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/enbm020t-benhams-top-illusion-with-artificial-eyes

【材料科学部門 MATS020T】

柴田怜奈さん、畠山乃愛さん(旭川工業高等専門学校)

研究タイトル:自己修復性を有するアルミニウム防食用有機/無機ハイブリッド二重構造表面層の開発

English Title:Development of Organic/Inorganic Hybrid Surface Layer with Double Layered Structure for Corrosion Protection of Aluminum with Self-Healing Property

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/mats020t-hybrid-surface-layer-with-self-healing-property

【材料科学部門 MATS021】

木村遥さん(新居浜工業高等専門学校)

研究タイトル:磁性光触媒粒子による水質浄化システムの開発

English Title:Development of a Water Purification System using Magnetic Photocatalytic Particles

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/mats021-development-of-magnetic-photocatalytic-particles

【物理学・天文学部門 PHYS039】

山崎皓司さん(高知県立高知国際高等学校)

研究タイトル:減衰振動の観察

English Title:Theory and Experiment of Damped Oscillation with Sliding Friction

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/phys039-theory-and-experiments-of-damped-oscillation

【植物科学部門 PLNT021】

植野菜々子さん(ノートルダム清心女子高等学校)

研究タイトル:イネ胚乳の生長についての研究~サリークイーンの特性について~

English Title:Comparative Study of Traits and Texture in Japonica × Indica Rice Hybrids and Their Parents

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/plnt021-traits-in-japonicaxindica-rice-hybrids-and-parents

【ロボット工学・知能機械部門 ROBO024】

黒木勇人さん(早稲田大学高等学院)

研究タイトル:ドローン配送のエネルギー消費量および配送時間の削減:K-MeansクラスタリングとTSP(巡回セールスマン問題)の活用による「1回の配送で複数のパッケージを複数の目的地に届ける」方法の開発

English Title:Revolutionizing Medical Drone Delivery: A Robust, Highly Autonomous System Using K-Means and TSP to Reduce Delivery Time and Energy Consumption by 50%

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/robo024-novel-medical-drone-delivery-using-k-means-and-tsp

研究タイトルは、日本国内の提携コンテストで発表した際のもの

学校名は、日本国内の提携コンテストに出場した際(2024年12月)の所属

ISEFの最高賞を受賞した研究

最高賞「ジョージ・ヤンコポーロス賞」

【化学部門 CHEM005】

Adam Kovalcikさん(スロバキア、19歳)

研究タイトル:Novel Design and Total Synthesis of Aza-C-Nucleosides From Furfuryl Alcohol, the Key to Fighting RNA Viral Diseases

研究タイトル(邦訳)フルフリルアルコールを原料としたアザ-C-ヌクレオシドの新規設計と全合成:RNAウイルス疾患対策の鍵

研究プレゼン資料:https://isef.net/project/chem005-total-synthesis-of-novel-antivirotics

NPO法人日本サイエンスサービス(NSS)とは

科学自由研究コンテスト受賞やISEF出場経験のある大学生・大学院生が中心になって活動するNPO法人です。研究の醍醐味を誰よりも知っている自由研究の先輩たち(大学生や大学院生)が、後輩たち(小学生~高校生)の自由研究の応援と、科学研究ファンを広げる活動をしています。そのさらに先輩にあたる社会人スタッフは後方支援を行いながら、若き研究者の育成に力を入れています。「研究大好き集団」、それが日本サイエンスサービスです。

