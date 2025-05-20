【ウブロ】イーサイ・モラレス「ミッション：インポッシブル / ファイナル・レコニング」ニューヨークでのプレミアでウブロを着用
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ
Photo Credit: Getty Images / Jamie McCarthy; Hublot
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https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/square-bang-unico-king-gold-ceramic-42-mm
HUBLOT 「スクエア・バン ウニコ キングゴールド セラミック」
2025年5月19日、俳優のイーサイ・モラレスが、ニューヨークで開催された「ミッション:インポッシブル」のレッドカーペットプレミアでウブロの「スクエア・バン ウニコ キングゴールド セラミック」を着用しました。
Photo Credit: Getty Images / Jamie McCarthy; Hublot
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HUBLOT 「スクエア・バン ウニコ キングゴールド セラミック」
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