【ウブロ】イーサイ・モラレス「ミッション：インポッシブル / ファイナル・レコニング」ニューヨークでのプレミアでウブロを着用

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2025年5月19日、俳優のイーサイ・モラレスが、ニューヨークで開催された「ミッション:インポッシブル」のレッドカーペットプレミアでウブロの「スクエア・バン ウニコ キングゴールド セラミック」を着用しました。



Photo Credit: Getty Images / Jamie McCarthy; Hublot

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HUBLOT 「スクエア・バン ウニコ キングゴールド セラミック」



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