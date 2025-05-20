『桜蘭高校ホスト部』より、新商品のグッズが登場！特典がもらえるアニメイトフェア・オンリーショップも開催決定！
2010年まで「LaLa」（白泉社）で連載された大人気少女コミック、『桜蘭高校ホスト部』。今なお多くのファンを抱える本作の新商品が登場いたします。
新商品の発売に合わせ、全国アニメイト・アニメイト通販で7月26日～8月17日まで開催する「「桜蘭高校ホスト部」フェア ～アニメイトでも「強く、気高く、麗しく」～」では、『桜蘭高校ホスト部』関連商品をご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、「ブロマイド(全8種)」を1枚プレゼントいたします。
さらに、アニメイト池袋本店では7月26日～8月11日までオンリーショップも同時開催！ぜひチェックしてみてください！
■フェア情報
「桜蘭高校ホスト部」フェア ～アニメイトでも「強く、気高く、麗しく」～
開催期間：2025年7月26日～8月17日
開催内容：期間中『桜蘭高校ホスト部』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎、書籍・CD・DVD・BDをご購入・ご予約(内金1,100円(税込)以上必須)1点毎にブロマイド(全8種)を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ブロマイド(全8種)
詳細：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113135
※特典はお選びいただけません。
■オンリーショップ情報
『桜蘭高校ホスト部』 ★ホスト部出張サービス★ ～扉を開けるとそこはアニメイトでした～
開催期間：2025年7月26日～8月11日
詳細：https://www.animate.co.jp/onlyshop/24491/
■商品情報（発売：ムービック）
【商品名】ぱしゃこれ（全40種）
【価格】1パック275円（税込）、1BOX（10パック入り）2,750円（税込）
【商品名】環のメル画Tシャツ／ねつのどはなむず
【価格】3,300円（税込）
【商品名】環のメル画Tシャツ／環だょ↑↑
【価格】3,300円（税込）
【商品名】環のメル画キーホルダー／ねつのどはなむず
【価格】880円（税込）
【商品名】環のメル画キーホルダー／環だょ↑↑
【価格】880円（税込）
【商品名】キャラバッジコレクション（全7種）
【価格】1パック440円（税込）、1BOX（7パック入り）3,080円（税込）
【商品名】ハニー先輩のカワイイコレクション（全8種）
【価格】1パック880円（税込）、1BOX（8パック入り）7,040円（税込）
【商品名】庶民コーヒー
【価格】1,620円（税込）
【商品名】カップ&ソーサー～キング使用済カップ風～
【価格】2,750円（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：（C）葉鳥ビスコ/白泉社
■ムービック：http://www.movic.jp/
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。