『七つの大罪～リトルクロニクル～』新レジェンドキャラ 「さすらいの武士 メリオダス」登場！新コンテンツ「遠征」も実装

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン向け新作スマホカジュアルRPG『七つの大罪~リトルクロニクル~』(略称:リトクロ、開発:Netmarble F&C Inc.)において、5月20(火)に、新レジェンドキャラ「さすらいの武士 メリオダス」の追加や新コンテンツ「遠征」を実装するゲームのアップデートを実施いたしました。

◆新レジェンドキャラ「さすらいの武士 メリオダス」登場

本アップデートより、シリーズ屈指の人気キャラクターである「メリオダス」が、新レジェンドキャラ「さすらいの武士 メリオダス」となり『リトクロ』の世界に登場いたします。強力な体力属性のディーラースキルを備えており、高い攻撃性能を誇る「さすらいの武士 メリオダス」は、ピックアップキャラ召喚で獲得できます。

◆新コンテンツ「遠征」実装

遠征隊を編成して遠征に出発したり、他の遠征隊を襲撃して報酬を獲得できる新コンテンツ「遠征」が登場いたします。他プレイヤーの遠征隊を攻撃して戦利品を略奪するPvP要素も実装され、放置系とPvPの魅力を融合した新しい体験ができる新コンテンツです。

また、特別なドローを進行できる「ラッキードローマッチング」イベントや〈豚の帽子〉亭を揺らしてデコレーションされたプレゼントボックスを落としアイテムを獲得できる「ゆらゆらプレゼントボックスイベント」なども開催しております。

他にも本アップデートでは、既存のステージから18000ステージまでの拡張が行われ、ストーリーアップデートも実施しております。

◆『七つの大罪~リトルクロニクル~』について◆

[ タイトル ]七つの大罪~リトルクロニクル~

[ ジャンル ] カジュアルRPG

[ 提 供 ] Netmarble Corp.

[ 開 発 ] Netmarble F&C Inc.

[ 対応OS ] iOS / Android

[ サービス開始日] 2024年8月13日

[ 価 格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

